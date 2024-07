Oxbelly Retreat 2024: Άλλη μία επιτυχημένη διεθνής συνάντηση δημιουργών

H Oxbelly ανακοινώνει τους συμμετέχοντες στο Oxbelly Retreat 2024, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως τις 30 Ιουνίου στην Costa Navarino. Το Oxbelly Retreat είναι μια ετήσια, διεθνής συνάντηση δημιουργών, αφιερωμένη στην ανταλλαγή ιδεών, την εμβάθυνση της τεχνικής κατάρτισης, και την διεύρυνση των καλλιτεχνικών οριζόντων μέσω του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Η διοργάνωση του 2024 περιέλαβε εξειδικευμένα προγράμματα για συγγραφείς του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και της λογοτεχνίας, που ήταν ανοιχτά σε συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο. Το Oxbelly συνεχίζει να ξεχωρίζει από τα συμβατικά μοντέλα καλλιτεχνικών προγραμμάτων, ανοίγοντας και ενθαρρύνοντας τον διάλογο και την αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων, των συμβούλων και των ειδικών προσκεκλημένων των τριών προγραμμάτων, εμβαθύνοντας έτσι την διασταύρωση μεταξύ των βιομηχανιών του κινηματογράφου, της λογοτεχνίας και της τηλεόρασης.

Το πρόγραμμα Screenwriters, με επικεφαλής τη Nicole Perlman (GUARDIANS OF THE GALAXY), φιλοξένησε 10 σεναριογράφους που βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης της δεύτερης μεγάλου μήκους ταινία τους. Το πρόγραμμα Episodic Writers, με επικεφαλής την Jen Blake (JOYLAND) και τον Jörg Winger (DEUTSCHLAND 83) συγκέντρωσε δέκα υποσχόμενους σεναριογράφους που εργάζονται στην πρώτη τους πρωτότυπη σειρά μυθοπλασίας. Το πρόγραμμα Fiction Writers υπό την διεύθυνση του Chigozie Obioma (AN ORCHESTRA OF MINORITIES), φιλοξένησε δέκα ανερχόμενους συγγραφείς που επιδιώκουν να αναβαθμίσουν την τεχνική τους, και να ενισχύσουν τη λογοτεχνική φωνή τους.

Ως Σύμβουλοι και Ειδικοί Προσκεκλημένοι του Oxbelly 2024, παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων οι Michael Almereyda, Ritesh Batra, Jen Blake, Nazrin Choudhury, Willem Dafoe, Merve Emre, Maureen Fazendeiro, Eva H.D., Miguel Gomes, Isabella Hammad, Marielle Heller, Fanny Herrero, Barry Jenkins, Elnathan John, Charlie Kaufman, Alejandro Landes, Gonzalo Maza, Imbolo Mbue, Chigozie Obioma, Nicole Perlman, Klaudia Reynicke, Fiammetta Rocco, Kristen Roupenian, Vera Santamaria, Simon Van Booy, Lulu Wang, Anna Webber, Anna Winger, Jörg Winger και Femke Wolting.

Οι Συμμετέχοντες του Oxbelly 2024:

Steve Anthopoulos (Αυστραλία) - BAND OF BOYFRIENDS - Episodic

Helen Beltrame-Linné (Βραζιλία) - DAUGHTERS OF THE SEA - Screenwriters

Fayssal Bensalah (Αλγερία) - Fiction

Savannah Bowen (ΗΠΑ) - Fiction

Linh Duong (Βιετνάμ) - DARK NIGHT, WHITE LIGHT - Episodic

Martika Ramirez Escobar (Φιλιππίνες) - DAUGHTERS OF THE SEA - Screenwriters

Iuli Gerbase (Βραζιλία) - EXOTIC NECKS - Screenwriters

Ahmad Ghossein (Λίβανος) - THE SIDE EFFECTS OF TRUSTING LIFE - Screenwriters

Robert Goldsbrough (ΗΒ) - PINK PRESS - Episodic

Georgis Grigorakis (Ελλάδα) - NEKTAR - Screenwriters

Avi Heikkinen (Φινλανδία) - THE FOG - Episodic

Γιώργος Ηλιόπουλος (Ελλάδα) - BUCKS - Episodic

Ερατώ Ιωάννου (Κύπρος) - Fiction

Sophie Jarvis (Καναδάς) - TAKING THE WATERS - Screenwriters

Aziza Kasumov (Γερμανία) - Fiction

Marco Kaye (ΗΠΑ) - Fiction

John Magary (ΗΠΑ) - RECESS - Screenwriters

Subhadra Mahajan (Iνδία) - MOH - Screenwriters

Tonia Mishiali (Κύπρος) - MAYA - Screenwriters

Chido Muchemwa (Ζιμπάμπουε) - Fiction

Hassan Muhammad (Νιγηρία) - Fiction

Charles Muhumuza (Ουγκάντα) - Fiction

Makena Onjerika (Κένυα) - Fiction

Δημοσθένης Παπαμάρκος (Ελλάδα) - NEKTAR - Screenwriters

Solina Riekkola (Φινλανδία) - THE FOG - Episodic

Mais Salman (Ιορδανία) - UNFOLLOWED - Episodic

Theo Toksvig Stewart (ΗΒ) - ISLE OF MANY - Episodic

Γιώργος Τελτζίδης (Ελλάδα) - BUCKS - Episodic

Jana Zeineddine (Ιορδανία) - UNFOLLOWED - Episodic

Zhu Yi (Κίνα) - Fiction

Οι ημερομηνίες για το Oxbelly Retreat 2025, θα ανακοινωθούν στα τέλη του φθινοπώρου, οπότε και θα ανοίξουν οι αιτήσεις για κάθε πρόγραμμα. Δεν υπάρχει κόστος για την υποβολή αίτησης και όλα τα έξοδα ταξιδιού και διαμονής των συμμετεχόντων θα είναι καλυμμένα.

Η Oxbelly ιδρύθηκε από τον παραγωγό Χρήστο Β. Κωνσταντακόπουλο το 2015. Το Oxbelly Retreat 2024 υποστηρίχθηκε από την Faliro House, την Costa Navarino και το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Πρόσθετη υποστήριξη για τους συμμετέχοντες του 2024 Oxbelly παρείχαν η Grace Lay της Linlay Production, ο Greg Beauchamp της Bindery Films και η Wendy Ettinger.