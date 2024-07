Πολιτιστική ατζέντα: Οι μεγάλες εκδηλώσεις του τριημέρου εντός και εκτός των τειχών

Δεκαπέντε και μία ενδιαφέρουσες προτάσεις για έξοδο το τριήμερο για όσους μείνουν Αθήνα και όσους την εγκαταλείψουν.

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου

19-20/7

«Πλούτος» του Αριστοφάνη από το ΚΘΒΕ σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα

Βρισκόμαστε στο 388 π.Χ. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος έχει τελειώσει με τη συντριβή των Αθηναίων. Ο έντιμος Χρεμύλος, φτωχός Αθηναίος αγρότης, ως alter ego του Αριστοφάνη, βιώνει με τραυματικό τρόπο τη νέα πραγματικότητα.

Καταφεύγει στο μαντείο των Δελφών με το αγωνιώδες ερώτημα «τι να κάνω για να έχει εξασφαλισμένο μέλλον το παιδί μου;». Ο χρησμός τού λέει να περιθάλψει τον πρώτο ανήμπορο άνθρωπο που θα συναντήσει στο διάβα του. Κι αυτός δεν είναι άλλος από τον θεό Πλούτο, που χαρίζει απλόχερα χρυσάφι, χρήμα και όλα τα υλικά αγαθά.

Πρωταγωνιστούν: Μαίρη Ανδρέου, Μάνος Βακούσης, Δημήτρης Διακοσάββας κ.α.

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου

20/7 (21.30)

Δημήτρης Καλαντζής: Master’s Voice-Μάνος Χατζιδάκις, Βασίλης Τσιτσάνης

Στη συναυλία του Δημήτρη Καλαντζή στη Μικρή Επίδαυρο, εκτός από την εξαιρετική δουλειά του πάνω στον Χατζιδάκι, θα έχουμε τη χαρά να ακούσουμε για πρώτη φορά τη δική του τζαζ «μετάφραση» σε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη. Μια γοητευτική προσωπική ανάγνωση σ’ έναν αρμονικό μουσικό διάλογο.

Ο Δημήτρης Καλαντζής @ Maria Xatzha8anasiadh

Μέγαρο Παλαιάς Βουλής

19-22/7

«Ετυμολογίες» του Ευθύμη Φιλίππου σε σκηνοθεσία Ευθύμη Φιλίππου και Αγγελικής Παπούλια

Σε ένα κτίριο-ορόσημο της ελληνικής ιστορίας, παρακολουθούμε τη διάλεξη μιας εισηγήτριας που παραθέτει επινοημένες ετυμολογίες διαφόρων λέξεων της ελληνικής γλώσσας. Με εργαλείο τη γλώσσα και στοιχεία από τη μυθολογία, το νέο έργο του Ευθύμη Φιλίππου διερευνά τη σχέση ιστορίας και Ιστορίας· παρατηρεί το χάσμα ανάμεσα στο ψέμα και στην αλήθεια και τη λεπτή γραμμή που χωρίζει το υποκειμενικό από το αντικειμενικό.

Ερμηνεύουν: Ρένη Πιττακή, Αγγελική Παπούλια

Σκηνή από την παράσταση "Τα σκυλιά" του Ανέστη Αζά @ Karol Jarek

Πειραιώς 260

19-21/7

«Τα σκυλιά» σε σκηνοθεσία Ανέστη Αζά

Όταν σε μια τουριστική κωμόπολη ένας ανυπεράσπιστος σκύλος βρίσκεται άγρια δολοφονημένος, τα υπόλοιπα σκυλιά συνασπίζονται για να εξιχνιάσουν το έγκλημα και να βρουν τον ένοχο. Ποια εκδοχή είναι η αληθινή; Ήταν άνθρωπος ο δολοφόνος, όπως είχε ακουστεί αρχικά, ή το οικόσιτο ζώο έπεσε θύμα αγέλης άλλων, αδέσποτων σκύλων, όπως λέει το τελικό πόρισμα των αρχών;

Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Κατσής, Έλενα Μαυρίδου, Κωνσταντίνος Μωραΐτης κ.α.

Πειραιώς 260

19-21/7

«Borborygmi» σε χορογραφία της Χαράς Κότσαλη

Αν ο θόρυβος στη δυτική κοινωνία παραπέμπει σε κάτι αρνητικό, το νέο έργο της ανερχόμενης χορογράφου Χαράς Κότσαλη εξερευνά την ευεργετική δύναμη του θορύβου στον τρόπο του να παράγει χαρά, αλληλεγγύη, κοινότητα. Δύο σώματα, δυνητική προέκταση μιας ατέλειωτης ανθρώπινης αλυσίδας, επιδίδονται επί σκηνής σε έναν αντιπαραγωγικό χορό, σε μία αντισυναυλία αφιερωμένη στην απόλαυση της διάλυσης.

Ερμηνεύουν: Χριστίνα Σκουτέλα, Χαρά Κότσαλη

Εθνικό Θέατρο

«Πλούτος» του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Μάνου Βαβαδάκη

19/7 (19.30) Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος (Βόλος)

21/7 (19.30) Αρχαίο Θέατρο Μαρώνειας (Ροδόπη)

Ο γέρος Χρεμύλος πηγαίνει στο μαντείο των Δελφών για να ρωτήσει τον Απόλλωνα, αν πρέπει να αναθρέψει τον γιο του διδάσκοντάς του την αξία της αδικίας, που θα εξασφαλίσει τη μελλοντική του ευμάρεια. Ο Θεός δεν απαντά ευθέως, αλλά τον παροτρύνει να ακολουθήσει τον πρώτο άνθρωπο που θα αντικρίσει βγαίνοντας από το μαντείο. Ο Χρεμύλος ακολουθεί τη συμβουλή του Απόλλωνα και παίρνει στο κατόπι έναν γέρο τυφλό άνδρα. Με τη βοήθεια του δούλου του Καρίωνα, ανακαλύπτει πως ακολουθούσε τον Πλούτο.

Παίζουν: Νίκος Γιαλελής, Κατερίνα Παπανδρέου, Κατερίνα Πατσιάνη κ.α.

Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου που θα διανέμονται μια ώρα πριν την έναρξη των παραστάσεων.

"Πλούτος" από το Εθνικό Θέατρο @ Ελίνα Γιουνανλή

Ο Τομ Τζόουνς στο Sani Festival

Λόφος Σάνης (Sani Resort)

20/7 (21.00)

Με μία καριέρα που εκτείνεται σε πάνω από έξι δεκαετίες, ο Τομ Τζόουνς δεν σταματά να μαγεύει το κοινό με τις διαχρονικές μπαλάντες, τις χορευτικές επιτυχίες και το απαράμιλλο χάρισμά του επί σκηνής, έχοντας καθιερωθεί ως ένας από τους κορυφαίους τραγουδιστές και καλλιτέχνες όλων των εποχών.

Πληροφορίες: sanifestival.gr

Ο Τομ Τζόουνς

Φοίβος Δεληβοριάς στην Παροικιά Πάρου

(Παραλία Παροικιάς, Άγιος Κωνσταντίνος)

20/7 (22.30)

Για αυτό το καλοκαίρι ο Φοίβος Δεληβοριάς αποφάσισε κάτι τελείως διαφορετικό: Ξεφυλλίζει για πρώτη φορά επί σκηνής τα προσωπικά άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει με απόλυτη χρονολογική σειρά. Τα τραγούδια ανθολογούνται, ξανα-ενορχηστρώνονται και αποτιμώνται από τον ίδιο, σε μια μουσικοποιητική αφήγηση που έφτιαξε με τους συνεργάτες του.

Είσοδος ελεύθερη

Μαρίνα Σάττι

19/7 (22.00)

Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου (Ρόδος)

20/7 (21.30)

Λιμάνι Νισύρου

Η Μαρίνα Σάττι, μας καλεί στις συναυλίες της με φόρα και διάθεση ανατροπής. Υπόσχεται να μας μεταφέρει στο εθιστικό καλλιτεχνικό σύμπαν της, με ένα πρόγραμμα που θα μας ταρακουνήσει, θα μας μαγέψει και θα μας κάνει να χορεύουμε στο ρυθμό της, χωρίς να δίνουμε λόγο σε κανέναν. Ζουρνάς, νταούλι και 808, πολυφωνικές αλχημείες, γκάιντα και beats, trap και αισθησιασμός. Η Μαρίνα Σάττι ρίχνει το «Ζάρι» της και τολμά να είναι αυτή ακριβώς που νιώθει όπου κι αν βρεθεί.

Η Μαρίνα Σάττι

Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ξέφωτο

Park your cinema

19/7 (21.00)

«Απατεώνες και τζέντλεμεν» (1988) του Φρανκ Οζ

Στον νότο της Γαλλίας, δύο απατεώνες, ο ένας βελούδινος και εκλεπτυσμένος από την Αγγλία, ο έτερος δευτέρας διαλογής Αμερικανός κομπιναδόρος, βάζουν ένα στοίχημα. Ο πρώτος που θα κατορθώσει να αποσπάσει 50.000 δολάρια από την επόμενη γυναίκα που θα συναντήσουν θα είναι ο νικητής, ενώ ο χαμένος θα αναγκαστεί να φύγει από την πόλη.

Με τους Στιβ Μάρτιν και Μάικλ Κέιν.

Είσοδος ελεύθερη

Park your cinema kids

Ξέφωτο

20/7 (21.00)

«Ο μικρός Νικόλας και το κυνήγι του χαμένου θησαυρού»

Σκηνοθεσία: Julien Rappeneau

Πάνω από οτιδήποτε άλλο, ο 9χρονος Νικόλας λατρεύει να παίζει και να εξερευνά τον κόσμο με τα φιλαράκια του από το σχολείο, μια τρελο-συμμορία με το όνομα Οι Ανίκητοι. Αξιαγάπητοι, αν και διαβόητοι σκανταλιάρηδες, μπλέκουν σε κάθε είδους περιπέτεια, αφήνοντας τους γονείς και τους δασκάλους να… μαζεύουν τα σπασμένα. Όμως, όταν ο πατέρας του Νικόλα παίρνει ξαφνικά προαγωγή, η οποία απαιτεί τη μετακόμισή τους στον νότο της Γαλλίας, ολόκληρος ο κόσμος του Νικόλα έρχεται τούμπα.

Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά

Είσοδος ελεύθερη

"Ο μικρός Νικόλας και το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού" jérôme Prébois

Release Athens Festival

Judas Priest Live!

Πλατεία Νερού, Φάληρο

21/7

Οι Judas Priest έχουν σκοπό να ξεπεράσουν την ισοπεδωτική εμφάνιση του 2022 στην Αθήνα φέρνοντας μαζί την μεγαλύτερη παραγωγή που είχαν ποτέ, αλλά και το νέο δίσκο τους. Στο «Invincible Shield» που κυκλοφορεί ακούγονται σε πολύ μεγάλη φόρμα, ενθουσιάζοντας εκατομμύρια metal fans σε ολόκληρο τον κόσμο. Καθόλου άσχημα για μία μπάντα που βρίσκεται στο 19ο album της μακράς καριέρας της.

Μαζί τους εμφανίζεται η φωνή των Iron Maiden, Μπρους Ντίκινσον, οι θρυλικοί Accept και οι Saturday Night Satan.

Πληροφορίες: releaseathens.gr

Ο Ρομπ Χάλφορντ των Judas Priest Afroditi_Zaggana

30ο Φεστιβάλ Δήμου Παπάγου-Χολαργού

Κηποθέατρο Παπάγου

19/7 (21.00)

«Κατά φαντασίαν ασθενής» του Μολιέρου σε σκηνοθεσία Αιμίλιου Χειλάκη – Μανώλη Δούνια

Ο Μολιέρος στο κύκνειο άσμα του βάζει στο στόχαστρό τους τσαρλατάνους και τους κομπογιαννίτες που λυμαίνονται το ιατρικό επάγγελμα. Σατιρίζει τους «ειδήμονες» της εποχής του που κρύβονταν πίσω από πομπώδες φράσεις και φανταχτερές ορολογίες πασχίζοντας έτσι να καμουφλάρουν την ανεπάρκεια των γνώσεών τους και το γεγονός ότι πάνω από τον ιπποκράτειο όρκο βάζουν το κέρδος και το προσωπικό συμφέρον.

Παίζουν: Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μυρτώ Αλικάκη κ.ά

"Κατά φαντασίαν ασθενής" του Μολιέρου

Gazarte Roof Stage (Βουτάδων 34, Γκάζι)

19/7 (22.00)

Συναυλία Monsieur Minimal

O Monsieur Minimal ανεβαίνει στην ταράτσα του Gazarte, με νέο άλμπουμ με τίτλο «Seven (From East to West)» για να μας παρουσιάσει τα νέα του συναρπαστικά τραγούδια αλλά και τις γνωστές «καλοκαιρινές» επιτυχίες του.

Μαζί του, για μια guest εμφάνιση, θα ανέβει στη σκηνή η Αναστασία Βελισσαρίου, για να ερμηνεύσουν μαζί τραγούδια από το νέο του άλμπουμ στο οποίο συμμετέχει.

Πληροφορίες: gazarte.gr

Ο Monsieur Minimal

Christmas Theater (Λ. Βεΐκου 137, Γαλάτσι)

«Game of Thrones, The Lord of the Rings, The Hobbit in concert»

19/7 (21.00)

Tρεις από τις μεγαλύτερες επικές ιστορίες της μικρής και μεγάλης οθόνης θα ζωντανεύουν την Παρασκευή 19 Ιουλίου, μέσα από την ερμηνεία της πασίγνωστης μουσικής τους από την Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, υπό την διεύθυνση του Νίκου Μαλιάρα. Ερμηνεύει η σοπράνο Daria Masiero και συμμετέχει η Ακαδημαϊκή Χορωδία Νέων Αθηνών (ΑΧΝΑ).