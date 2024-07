Rockwave Nights: Οι Placebo στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού - Ποια ώρα θα τους δούμε στη σκηνή

Επιτέλους, οι Placebo και πάλι στο Λυκαβηττό την Πέμπτη 1η Αυγούστου. Every you and every me στον κατάλληλο χώρο, την κατάλληλη στιγμή.

Όσοι ήταν εκεί εκείνη τη μαγική βραδιά του Σεπτεμβρίου του 2003, ξέρουν πολύ καλά τί σημαίνει αυτό. It’s in the water, baby, δεν εξηγείται αλλιώς, γιατί το Placebo Effect γιγαντώνεται με την ενέργεια του βράχου, πάνω από τον ορίζοντα της πόλης. Μέσα στο καυτό Αθηναϊκό καλοκαίρι, οι μεγαλύτεροι θα θυμηθούν τις άγριες νύχτες τους κι οι μικρότεροι θα δουν πως είναι να χορεύεις κάτω από τα αστέρια σαν να μην υπάρχει αύριο.

Τη συναυλία ανοίγουν οι Big Special, το εκρηκτικό ντουέτο από το Μπίρμιγχαμ.

Τα τραγούδια τους είναι ελπίδα, απόγνωση και ακόμη περισσότερη ελπίδα, γιατί τελικά οι καλοί άνθρωποι κερδίζουν.

Οι Big Special αποτελούνται από τους Joe Hicklin στο τραγούδι και τον Callum Moloney στα ντραμς, οι οποίοι συναντήθηκαν σε μια σχολική τάξη όταν ήταν 17 ετών και ξαναβρέθηκαν πολλά χρόνια μετά μέσα στην πανδημία για να φτιάξουν μοναδικές μουσικές για όσα τους πληγώνουν.

Info

Placebo

Opening Act: Big Special

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

01.08.24

Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού

Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.30 μ.μ.

BIG SPECIAL 8.00 μ.μ.

PLACEBO 9.15 μ.μ.

Το εισιτήριό σας θα πρέπει ιδανικά να είναι εκτυπωμένο.

Εάν το εισιτήριο είναι κατεβασμένο, θα πρέπει ο κάθε κάτοχος να έχει το εισιτήριό του στο κινητό του.

Το κοινό καλείται να προσέλθει νωρίς, ώστε να μην υπάρξει συνωστισμός, αλλά και για να απολαύσει αυτό το υπέροχο Θέατρο στο πιο μαγικό σημείο της Αθήνας.

Τιμή εισιτηρίου στο ταμείο: 60 ευρώ