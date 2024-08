Μπροστά σε 80.000 θεατές ξεκίνησε τις συναυλίες της στο Μόναχο η Adele

Μπροστά σε 80.000 θαυμαστές της ξεκίνησε τις δέκα εμφανίσεις της στο Μόναχο χθες Παρασκευή 2 Αυγούστου η Adele. Ηταν η πρώτη της συναυλία σε ευρωπαϊκό έδαφος από το 2016 και η Βρετανίδα ερμηνεύτρια χάρισε στο κοινό όλες τις μεγάλες επιτυχίες της. Οι συναυλίες της Adele ολοκληρώνονται στις 31 Αυγούστου και πραγματοποιούνται σε ένα pop up στάδιο στο Μόναχο που κατασκευάσθηκε ειδικά για την περίσταση από 700 εργαζόμενους. Μόνο η οθόνη που βρίσκεται πίσω της στη σκηνή κοστίζει 34 εκατ. λίρες, ενώ συνολικά ο χώρος έχει έκταση 400.000 τετραγωνικά μέτρα. Ο διάδρομος μπροστά της, πάνω στον οποίο περπατά για να φτάσει πιο κοντά στο κοινό έχει μήκος 93 μέτρα, ενώ η σκηνή έχει μήκος 200 μέτρα.

Η Adele ξεκίνησε την πρώτη της εμφάνιση στο Μόναχο με το «Hallo» και συνέχισε με τα «Rumor has it», «Easy on me», «Make you feel my love», «Chasing pavements», «Skyfall» και ολοκλήρωσε με τα «Someone like you» και «Rolling in the deep».

Η Adele εμφανίζεται στο Μόναχο στις 3, 9, 10, 14, 16, 23, 24, 30 και 31 Αυγούστου.