«Dance Days Chania»: Ολοκληρώθηκε το 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού στα Χανιά

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε για 14η χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού «Dance Days Chania». Παρουσίασε έργα πολυταξιδεμένα, διεθνώς αναγνωρισμένα, νέους δημιουργούς, απρόσμενες καλλιτεχνικές συναντήσεις στην πόλη, δράσεις που απευθύνονται σε σχολεία, την οικογένεια, την ώριμη ηλικία. Ένα πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών που προσέλκυσε πλήθος κόσμου.

Το Dance Days Chania φιλοξένησε συνολικά, από τις 20 έως τις 31 Ιουλίου, 10 παραστάσεις στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» και χώρους πολιτισμού, 6 παραστάσεις σε σημεία της πόλης, 2 έργα εν εξελίξει από την ενότητα «Νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος», παραστάσεις και δράσεις σε γειτονιές και πλατείες, 7 σεμινάρια, 5 εργαστήρια από την ενότητα «Γνωριμία με τις/ους Χορογράφους», ενότητα Video Dance, ειδικές προβολές και συζητήσεις με καλεσμένους φιλμογράφους, έκθεση από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το δικό μου σώμα “μιλά”» καθώς και άλλες δράσεις.

Διεθνείς παραγωγές

Διεθνείς παραγωγές φιλοξενήθηκαν στο θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» με μεγάλη προσέλευση του κοινού. Η έναρξη του προγράμματος στις 22 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε με το έργο The Others από την Anton Lachky co. (BE/SK), το οποίο προσκαλούσε μικρούς και μεγαλύτερους θεατές σε ένα παραμύθι/ταξίδι 4 ερμηνευτών. Οι Baye&Asa από την Νέα Υόρκη παρουσίασαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα το έργο HotHouse ενθουσιάζοντας το κοινό που τους παρακολούθησε. Η χορογράφος Sita Ostheimer (DE) με το έργο The Inevitable and You μας συνεπήρε σε ένα κινησιολογικό «ποίημα» επί σκηνής. Η αυλαία της 14ης διοργάνωσης έκλεισε με το έργο Chemical Joy από την διεθνούς φήμης χορογράφο Λενιώ Κακλέα σε συνεργασία με την BODHI project dance co. (AT) σε πανελλήνια πρεμιέρα.

Έλληνες χορογράφοι

Το 14ο Dance Days Chania συνεργάζεται με σημαντικούς Έλληνες χορογράφους παρουσιάζοντας έργα τους. Στο πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσής του φιλοξένησε την Ιωάννα Παρασκευοπούλου (GR) με το MOS, σε συνέχεια της διεθνούς επιτυχημένης περιοδείας του, καθώς και την Ελισάβετ Πλιακοστάθη (GR), με το έργο SCAPE, προσκαλώντας τους θεατές σε ένα παιχνίδι βλεμματικών υποθέσεων και σωματικών συσχετισμών. Επιπλέον, αναγνωρίζοντας την ανάγκη νέων χορογράφων να ταξιδέψουν και να παρουσιάσουν τις καινούργιες παραγωγές τους συμπεριέλαβε στον φετινό του προγραμματισμό τις Βαρβάρα Μπαρδακά και Ιουλία Ζαχαράκη με το έργο ΆΜFI και τον Δημήτρη Μυτιληναίο με το έργο hard pop.

Απρόσμενες συναντήσεις

Απρόσμενες συναντήσεις σε δημόσιους χώρους, με πλήθος κόσμου, επισκεπτών της πόλης αλλά και ντόπιων, να τις παρακολουθούν και να συμμετέχουν, προκάλεσαν η Compania X (ES) στον προμαχώνα Αγ. Νικολάου του Μώλου (Φάρος) με το έργο And now what? , στην πλατεία Γιαλί Τζαμί με το έργο EURO ο Alvaro Silva (ES/BΕ) και η δράση Informal Stage από τους Los Informals (ΕS), καθώς και στην πλατεία Κατεχάκη με το έργο «Όλη η πλατεία μια σκηνή» η Ομάδα Σύγχρονου Χορού Συν-Κίνηση.

Εντός του Γιαλί Τζαμί δόθηκε η ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την ελληνογαλλοτουρκική παραγωγή Dunya Maskara της Μαίρης Παρδαλάκη, ενώ με την «κατακόρυφη» χορευτική παράσταση SWELL από τις Δέσποινα Lloyd Γκουλά και Ιωάννα Αντώναρου, δύο αιωρούμενα σώματα μετέτρεψαν την όψη του Πνευματικού Κέντρου Χανίων σε σκηνή.

Μέσα από τις παραστάσεις αυτές, ο δημόσιος χώρος ενεργοποιείται καλλιτεχνικά και ο σύγχρονος χορός γίνεται προσβάσιμος. Το φεστιβάλ επικοινωνεί την παρουσία του και την τέχνη του χορού στο ευρύτερο κοινό.

«Νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος»

Παράλληλα η ενότητα «Νέοι δημιουργοί και δημόσιος χώρος», για 6η συνεχόμενη χρονιά, με αφορμή και σε σύνδεση με σημεία της πόλης μας επανασύστησε τοπόσημα των Χανίων όπως είναι η Χονολουλού μέσα το έργο LocaTropica από τις Μυρτώ Δελημιχάλη και Χρυσάνθη Φύτιζα και τα Ταμπακαριά, με το έργο Jirito της Tasi dance co. δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία σε κατοίκους της πόλης και τους επισκέπτες της να παρακολουθήσουν και τα δύο πρωτότυπα, τοπο-ειδικά έργα σε όλα τους τα δημιουργικά στάδια.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Με μεγάλη επιτυχία, επίσης, πραγματοποιήθηκαν στο φουαγιέ του θεάτρου «Μίκης Θεοδωράκης» και τα εγκαίνια της έκθεσης των έργων των παιδιών (21.07 – 31.07) από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το δικό μου σώμα “μιλά”», το οποίο υλοποιήθηκε φέτος από τον Νοέμβριο έως και τον Ιούνιο με τη συμμετοχή 25 εκπαιδευτικών από 15 σχολικές μονάδες του Δήμου Χανίων, σε συνδιοργάνωση με την Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χανίων και του Δήμου Χανίων.

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Αναπόσπαστο μέρος του Dance Days Chania αποτελεί το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα μέσα από σεμινάρια, τα οποία αφορούν σε επαγγελματίες, ερασιτέχνες, σπουδαστές, εφήβους, γονείς-παιδιά, άτομα 65+, κ.ά.. Επίσης, το πρόγραμμα εμπλουτίστηκε με την ενότητα «Γνωριμία με τις/ους Χορογράφους», όπου οι ενδιαφερόμενες/οι μέσα από εργαστήρια/ masterclasses είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα την χορογραφική προσέγγιση καλλιτεχνών που παρουσίασαν το έργο τους στο πλαίσιο του 14ου DDC. Καλεσμένοι χορευτές και χορογράφοι, αλλά και έμπειροι εκπαιδευτές δίδαξαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα (π.χ. Satoshi Kudo, Baye & Asa κ.ά.).

Καλλιτεχνικές φιλοξενίες και νέες συνεργασίες

Στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου η Livia Balazova (SK) συγκλόνισε με την ερμηνεία της το κοινό, παρουσιάζοντας το εν εξελίξει έργο της Camille (Laboratory in the Shadow), μια παράσταση αφιερωμένη στην καλλιτέχνιδα Camille Claudel.

Επιπλέον, στο πλάτωμα του Υδραγωγείου στην Σπλάντζια η χορογράφος Πολένα Κόλια και η ομάδα γυναικών 65+ παρουσίασαν το project achronic fracture δηλώνοντας μέσα από αυτή την καλλιτεχνική φιλοξενία, ότι η σωματικότητα αφορά σε κάθε ηλικία.

Ενότητα Video Dance

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία ένα 2ήμερο αφιέρωμα στην ενότητα Video Dance, στον νεοσύστατο, αλλά ιστορικό χώρο ΗΠ12 και στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, με την προβολή 29 επιλεγμένων έργων. Επιπλέον, η ενότητα φέτος εστίασε στην συμπερίληψη και φιλοξένησε τους δημιουργούς Charlotte Edmonds και Adam Csoka Keller, όπου είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν για τα έργα τους. Το The Rite του Adam Csoka Keller είναι ένα φιλμ που δημιουργήθηκε με αφορμή την 106η επέτειο από την παρουσίαση του έργου «Ιεροτελεστία της άνοιξης» από χορευτές με σύνδρομο DOWN. Το Goldfish από την Charlotte Edmonds αναδεικνύει το θέμα της ψυχολογικής καταπίεσης και της ΔΕΠΥ.

Διακρατικό καλλιτεχνικό residency

Το DDC για 3η χρονιά θα υλοποιήσει διακρατικό καλλιτεχνικό residency, σε συνεργασία με τους Colectivo Priekopnik και το Divaldo Studio Tanca από την Σλοβακία, κατά την διάρκεια του οποίου ένας Σλοβάκος και ένας Έλληνας δημιουργοί θα έχουν ευκαιρία να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν από κοινού ένα εν εξελίξει project το οποίο θα παρουσιαστεί στην Banska Bystrica της Σλοβακίας αλλά και στα Χανιά.