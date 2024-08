Gala όπερας στον αρχαιολογικό χώρο του Ιερού του Απόλλωνα Δεσποτικού - Το πρόγραμμα

O Δήμος Αντιπάρου και ο Δήμος Πάρου, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και των Φίλων της Πάρου & Αντιπάρου, διοργανώνουν στις 9 Σεπτεμβρίου 2024 Gala Όπερας στον αρχαιολογικό χώρο του Ιερού του Απόλλωνα στο Δεσποτικό.

Οι καταξιωμένοι καλλιτέχνες Μυρσίνη Μαργαρίτη (σοπράνο) και Δημήτρης Γιάκας (πιάνο) θα παρουσιάσουν ένα μουσικό πρόγραμμα με αριστουργήματα της Κλασικής μουσικής αλλά και Ελλήνων συνθετών. Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 20.00 και αναμένεται να διαρκέσει μιάμιση ώρα.

Για λόγους ασφαλείας του κοινού και προστασίας του αρχαιολογικού χώρου ορίζεται ανώτατος αριθμός θεατών 400 άτομα. Η πρόσβαση στο Δεσποτικό θα γίνεται με δύο πλοιάρια από τον Άγιο Γεώργιο Αντιπάρου. Το κόστος της μεταφοράς είναι 10 ευρώ ανά άτομο με επιστροφή και οι αναχωρήσεις των πλοιαρίων θα πραγματοποιούνται κάθε 20 λεπτά από τις 17.30 έως τις 19.30.

Παρακαλούμε για την έγκαιρη προσέλευση σας στο μώλο του Αγίου Γεωργίου ώστε να μην δημιουργηθεί πρόβλημα συνωστισμού.

Επίσης θα υπάρχει τουριστικό πούλμαν από το λιμάνι της Παροικίας με ώρα αναχώρησης 17:30 με προορισμό τον Αγ. Γεώργιο στην Αντίπαρο.

Για την παρακολούθηση της εκδήλωσης είναι υποχρεωτική η εγγραφή με την υποβολή της φόρμας στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://friendsofparos.com/opera-gala-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b4%ce%b5%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c/

Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες – κρατήσεις στο τηλ. 2284028337 (ώρες 11:00 - 13:00 εργάσιμες ημέρες).

Το πρόγραμμα

9 Σεπτεμβρίου 2024

Μυρσίνη Μαργαρίτη – Σοπράνο

Δημήτρης Γιάκας – Πιάνο

A. Mozart: Porgi Amor (Contessa/ Le nozze di Figaro)

G. Puccini: “O mio babbino caro” – Lauretta/ Gianni Schicchi

Ch. Gounod: “Je veux vivre” – Juliette/ Romeo et Juliette Verdi: La Traviata – Πρελουδιο της Γ’ πραξης (Σολο πιανο) Puccini: Vissi d’arte (άρια της Τοσκα απο την ομώνυμη όπερα)

G. Puccini: Si mi chiamano Mimi (Mimi/La Boheme)

F. Lehar: “Meine Lippen sie kuessen so heiss” – Giuditta Lehar: Entr’acte (Εύθυμη Χήρα)

J. Massenet: Le Cid – Aragonaise(σόλο πιάνο)

Μ. Ravel: Vocalise etude en forme de Habanera

A. L. Weber: “Think of me” – Christine/ Phantom of the opera

Fr. Loewe: “I could have danced all night” – My fair Lady

K. Weil : “Youkali”, “Je ne t’aime pas”, “Speak low”

A. Roberts & D. Fischer: Amado mio

Satie: Gymnopedie Nr. 1 (σόλο πιάνο)



Κ. Γιαννιδη: “πόσο λυπάμαι”, “Χθες το βράδυ”, “θα ξανάρθεις”

Μ Σουγιουλ: “Ας ερχόσουν για λίγο”

Τ. Μωρακη: “Τι ειν’ αυτό που το λένε αγάπη”

(ΜΠΙΖ: Χατζιδάκις: πέρα στο θολό ποτάμι, Θεοδωράκης: Μαρίνα)

Διάρκεια: γύρω στα 70-75 λεπτά μουσικής