Διεθνείς προσωπικότητες βραβεύονται στο Βατικανό από τα Διεθνή Βραβεία Vexillum Sciacca

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί υπό την παρουσία του Εξοχότατου Καρδιναλίου Raymond Leo Burke Επίτιμου Προέδρου του Ιδρύματος “Vexillum”, καθώς και εκκλησιαστικών, πολιτικών και στρατιωτικών αρχών.

Διεθνές Βραβείο Ιατρικής Γενετικής Vexillum Sciacca 2024 στον Έλληνα Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Γενεύης, Στυλιανό Αντωναράκη

Ο Στυλιανός Αντωναράκης και το ερευνητικό του εργαστήριο ανακάλυψαν την αιτιολογία πολλών κληρονομικών ασθενειών, όπως η Μεσογειακή αναιμία, η αιμορροφιλία, και πάνω από 40 άλλες ασθένειες. Ήταν υπεύθυνος για την «ανάγνωση» και του χρωμοσώματος 21 του γονιδιώματος του ανθρώπου, τόσο στην αρχική του φάση όσο και, καθ’ όλη τη διάρκεια του μεγάλου αυτού βιολογικού προγράμματος. Ανακάλυψε σχεδόν όλα τα γονίδια του χρωμοσώματος 21 και μελέτησε εκτενώς την ποικιλομορφία του γονιδιώματος που προδιαθέτει στις ανθρώπινες αρρώστιες.

Μελέτησε εκτενώς την τρισωμία 21, και ανακάλυψε την προέλευση του τρίτου χρωμοσώματος στην παθολογική αυτή κατάσταση. Δημιούργησε την παγκόσμια ημέρα του συνδρόμου Down που συμβάλλει στην ενσωμάτωση των συνανθρώπων μας με την κατάσταση αυτή στην κοινωνία και προωθεί την έρευνα. Σαν πρόεδρος του διεθνούς οργανισμού του γονιδιώματος του ανθρώπου συνέβαλε στην γονιδιακή ισότητα των ανθρώπων όλων των κρατών της γης.

Βραβείο Κινηματογράφου – Θεάτρου (Κατηγορία Νέων) θα απονεμηθεί στον 10χρονο Ανδρέα Χριστοδούλου από την Κύπρο

Το Διεθνές Βραβείο Κινηματογράφου – Θεάτρου θα απονεμηθεί στον μικρό Ανδρέα Χριστοδούλου από την Κύπρο, ένα νεαρό ηθοποιό με σύνδρομο Down που συμμετέχει επιτυχώς στην δημοφιλή σειρά Famagusta.

Διεθνές Κινηματογράφου και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα αποδοθεί στον σκηνοθέτη, ηθοποιό και παραγωγό Ανδρέα Γεωργίου, στον ηθοποιό και παραγωγό Κούλλη Νικολάουκαι στην σεναριογράφο Βάνα Δημητρίου.

Οι βραβευόμενοι αποτελούν ένα από τα πιο επιτυχημένα τρίο στη σύγχρονη ελληνική τηλεόραση, γνωστό για τη δημιουργία δημοφιλών σειρών που έχουν κερδίσει τις καρδιές των τηλεθεατών. Η συνεργασία τους έχει οδηγήσει σε πολλές επιτυχίες. Η απόφαση των δημιουργών να συμμετέχει ο μικρός Ανδρέας στην επιτυχημένη σειρά Famagusta καταδεικνύει την ιδιαίτερη ευαισθησία και το σεβασμό τους σε παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες και συνιστά ένα σημαντικό μήνυμα, παράδειγμα προς μίμηση για το κοινωνικό και πολιτισμικό γίγνεσθαι.

«Η βράβευση του εμβληματικού Καθηγητή Ιατρικής Γενετικής στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης, Στυλιανού Αντωναράκη που πρωταγωνιστεί στο διεθνές ιατρικό στερέωμα με την ανάγνωση του χρωμοσώματος 21 για το σύνδρομο Down, αλλά και τις σπουδαίες του έρευνες και ανακαλύψεις στον τομέα της Γενετικής είναι τιμή για την Ελλάδα. Επιπροσθέτως, η ανθρωπιστική του δράση δίνει ένα ηχηρό μήνυμα ιδιαιτέρως για τα παιδιά με σύνδρομο Down που πρέπει να χαίρουν σεβασμού, φροντίδας και αγάπης. Για δεύτερη φορά από την ίδρυση των Βραβείων συμμετέχει η Κύπρος και είμαστε περήφανοι για τους φετινούς βραβευόμενους. Η ένταξη του μικρού Ανδρέα, ενός παιδιού με σύνδρομο Down, στη σειρά "Famagusta" αποτελεί ένα ισχυρό κοινωνικό και ανθρωπιστικό μήνυμα. Μέσα από την παρουσία του, η σειρά προωθεί την αποδοχή και την ένταξη ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνία, αναδεικνύοντας τη σημασία της διαφορετικότητας. Ο ρόλος του μικρού Ανδρέα δεν είναι μόνο συγκινητικός, αλλά και εκπαιδευτικός, καθώς ευαισθητοποιεί το κοινό για τα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ατόμων με σύνδρομο Down. Με αυτόν τον τρόπο, η σειρά συμβάλλει στην καλλιέργεια μιας πιο συμπεριληπτικής και ανθρωπιστικής κοινωνίας. Συγχαρητήρια στους εξαιρετικούς δημιουργούς της σειράς και στον μικρό Ανδρέα» αναφέρει η Ελληνίδα Γενική Γραμματέας των Βραβείων Vexillum Sciacca, Βίκυ Μπαφατάκη.

Το Απόλυτο Βραβείο 2024 θα απονεμηθεί στην Κουβανοαμερικανίδα Sabrina Gonzalez Paterski (29 ετών)

Θεωρείται μία από τις καλύτερες θεωρητικές φυσικούς στον κόσμο. Σε ηλικία 10 ετών κατασκεύασε έναν κινητήρα αεροπλάνου, στα 12 ένα ολόκληρο αεροπλάνο και στα 14 έγινε η νεότερος πιλότος που πέταξε το δικό της αεροπλάνο. Έλαβε το διδακτορικό της στη φυσική υψηλών ενεργειών από το Πανεπιστήμιο Harward, συμμετέχοντας στην ανακάλυψη του «φαινομένου μνήμης σπιν». Σήμερα συνεχίζει την έρευνά της στο Κέντρο Θεωρητικής Επιστήμης του Πρίνστον. Είναι η ιδρύτρια και επικεφαλής ερευνήτρια της πρωτοβουλίας για την ουράνια ολογραφία στο Ινστιτούτο Perimenter. Το 2012 συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο 30 κάτω των 30 του Scientific American και το 2015 στον ετήσιο κατάλογο 30 κάτω των 30 του περιοδικού Forbes.

Διεθνές Βραβείο Ιατρικής στην Αμερικανίδα Καθηγήτρια Ιατρικής Linda Malkas

Η Linda Malkas είναι καθηγήτρια μοριακής και κυτταρικής βιολογίας στο City of Hope, όπου είναι αναπληρώτρια διευθύντρια βασικής έρευνας και συνιδρύτρια του προγράμματος μοριακής ογκολογίας. Ειδική στην αντιγραφή και επιδιόρθωση του DNA, καθώς και στην ανακάλυψη βιοδεικτών καρκινικών κυττάρων και θεραπευτικών στόχων, η Malkas έχει προχωρήσει στην έρευνα για την υγεία των γυναικών, με έμφαση στον καρκίνο του μαστού. Είναι περισσότερο γνωστή για την ανακάλυψη ενός μορίου που μπορεί να αναστείλει ορισμένες δραστηριότητες στα καρκινικά κύτταρα. H Malkas διορίστηκε πρόσφατα στο διοικητικό συμβούλιο του CIRM, του ερευνητικού κέντρου βλαστοκυττάρων της Καλιφόρνια. Εργάζεται στο City of Hope, όπου οι εργαστηριακές ανακαλύψεις εφαρμόζονται γρήγορα στους ασθενείς. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται ενεργά με τον παιδικό καρκίνο και συγκεκριμένα με το νευροβλάστωμα. Μάλιστα, η ίδια και η ομάδα της έχουν αναπτύξει ένα φάρμακο που περιέχει ένα μόριο που ονομάζεται AOH1996 που «φαίνεται να εξολοθρεύει όλους τους συμπαγείς όγκους» σε προκλινική έρευνα — ενώ αφήνει τα υγιή κύτταρα άθικτα, φωτεινή ελπίδα για την θεραπεία του νευροβλαστώματος στον παιδικό καρκίνο.

Βραβείο Επιστημονικής Έρευνας & Τεχνολογίας στο παιδί θαύμα στον Ιταλό 17χρονο Ιταλό Tommaso Caligari

Ο νεαρός Ιταλός εφηύρε μία ιατροτεχνολογική εφαρμογή Ανίχνευσης Parkinson «Parkinson Detector», ενός αλγορίθμου που χρησιμοποιεί Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) για την έγκαιρη διάγνωση αυτής της νευροεκφυλιστικής νόσου, υποστηρίζοντας έτσι τη μετάβαση σε έναν βιώσιμο κόσμο, ανακαλύπτοντας και προωθώντας την καινοτομία, τις νεοφυείς επιχειρήσεις και τις βέλτιστες πρακτικές.

Στην τελετή των Διεθνών Βραβείων Vexillum Sciacca 2024 βραβεύονται για το έργο, τα επιτεύγματα και την πορεία τους, νέοι αλλά και καταξιωμένοι επιστήμονες και καλλιτέχνες, καθώς και προσωπικότητες με ανθρωπιστικό και κοινωνικό έργο.

Λίγα Λόγια για τους βραβευόμενους:

Καθηγητής Ιατρικής Γενετικής Στυλιανός Αντωναράκης

Ο Καθηγητής Στυλιανός Αντωναράκης είναι Καθηγητής Ιατρικής Γενετικής και πανεπιστημιακός ερευνητής με εξειδίκευση στο ανθρώπινο γονιδίωμα και τη σημασία του για τη βιολογία, καθώς και για τις ασθένειες που σχετίζονται με αυτό. Επί του παρόντος, είναι Ομότιμος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης στην Ελβετία. Έχει διατελέσει Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins στη Βαλτιμόρη, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στην Αθήνα. Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στις μονογονιδιακές κληρονομικές ασθένειες, εστιάζοντας στη διάγνωση, παθοφυσιολογία και θεραπεία τους. Ο κ. Αντωναράκης και το εργαστήριό του έχουν ανακαλύψει τις αιτίες πολλών κληρονομικών ασθενειών, όπως η μεσογειακή αναιμία και η αιμορροφιλία, καθώς και πάνω από 40 άλλες. Υπήρξε υπεύθυνος για την ανάλυση του χρωμοσώματος 21 του ανθρώπινου γονιδιώματος, από την αρχική φάση μέχρι την ολοκλήρωση του μεγάλου αυτού βιολογικού προγράμματος. Ανακάλυψε σχεδόν όλα τα γονίδια του χρωμοσώματος 21 και εξέτασε λεπτομερώς την ποικιλομορφία του γονιδιώματος που σχετίζεται με ανθρώπινες ασθένειες. Μελέτησε την τρισωμία 21 και την προέλευση του τρίτου χρωμοσώματος στην παθολογική αυτή κατάσταση. Επίσης, ίδρυσε την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down (21 Μαρτίου), η οποία προάγει την ένταξη των ατόμων με αυτήν την κατάσταση στην κοινωνία και ενισχύει την έρευνα. Έχει δημοσιεύσει εκατοντάδες επιστημονικά άρθρα και θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς επιστήμονες παγκοσμίως. Δεκάδες μαθητές του διδάσκουν σε κορυφαία πανεπιστήμια. Το 2019 τιμήθηκε με το βραβείο Allan Award, τη μεγαλύτερη διάκριση στον τομέα της γενετικής έρευνας. Ένας από τους μαθητές του, ο Καθηγητής Gregg Semenza, τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ το 2019 για ευρήματα που πραγματοποιήθηκαν εν μέρει στο εργαστήριο του κ. Αντωναράκη. Υπήρξε Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γενετικής του Ανθρώπου και του Διεθνούς Οργανισμού για το Γονιδίωμα του Ανθρώπου και έχει εργαστεί για τη γονιδιωματική ισότητα σε όλα τα κράτη του κόσμου.

Ανδρέας Χριστοδούλου – (10 ετών) Ηθοποιός με Σύνδρομο Down - Κύπρος

Ο Ανδρέας γεννήθηκε με σύνδρομο Down στη Λευκωσία στις 17 Ιουνίου 2014. Είναι ένα παιδί με πολλά ενδιαφέροντα, υψηλή αντιληπτική ικανότητα και είναι ιδιαίτερα κοινωνικός. Σήμερα, φοιτά στη Β' τάξη του Β' Δημόσιου Δημοτικού Σχολείου Γερίου και έχει μέχρι στιγμής εξαιρετικά αποτελέσματα. Στο σχολείο έχει πολύ καλή επικοινωνία με όλους και είναι αποδεκτός στο σύνολο της τάξης του. Είναι πολύ αγαπητός και εκτός σχολείου. Οι γονείς του, Ανδρέας και Μιλίτσα Χριστοδούλου, τον στηρίζουν πάντα, όπως και τα 4 αδέρφια του, τα οποία τον αγαπούν ιδιαίτερα. Όσον αφορά τη συμμετοχή του στη σειρά "Famagusta’ είναι ενθουσιασμένος με εξαιρετική ένταξη στο καστ της σειράς.

Ανδρέας Γεωργίου – Σκηνοθέτης, Ηθοποιός, Παραγωγός (Κύπρος)

Ο Ανδρέας Γεωργίου γεννήθηκε στην Αγγλία το 1982 και μετακόμισε στην Κύπρο σε νεαρή ηλικία. Σπούδασε ηθοποιία στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου στην Αθήνα και γρήγορα έκανε την εμφάνισή του στον χώρο της τηλεόρασης. Ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός, αλλά η επιθυμία του να ασχοληθεί με τη σκηνοθεσία και την παραγωγή τον οδήγησαν σε μια νέα κατεύθυνση. Ο Ανδρέας Γεωργίου έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία και την παραγωγή πολλών επιτυχημένων σειρών, όπως το "Μπρούσκο", το "Τατουάζ" και το "8 Λέξεις", που τον καθιέρωσαν ως ένα από τα πιο ταλαντούχα και δημιουργικά μυαλά της ελληνικής τηλεόρασης.

Κούλλης Νικολάου - Ηθοποιός, Παραγωγός (Κύπρος)

Ο Κούλλης Νικολάου γεννήθηκε στην Κύπρο και είναι ένας από τους πιο γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς και παραγωγούς στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ξεκίνησε την καριέρα του ως ηθοποιός, αλλά όπως και ο Ανδρέας Γεωργίου, επεκτάθηκε στην παραγωγή. Η συνεργασία του με τον Ανδρέα Γεωργίου ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια και έκτοτε έχουν δημιουργήσει μαζί μερικές από τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές στην Ελλάδα. Ο Κούλλης Νικολάου, με την πλούσια εμπειρία του στον χώρο της ψυχαγωγίας, αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της επιτυχίας του δημιουργικού τρίο.

Βάνα Δημητρίου – Σεναριογράφος (Ελλάδα)

Η Βάνα Δημητρίου είναι μια από τις πιο καταξιωμένες σεναριογράφους στην Ελλάδα, γνωστή για τη δημιουργία καθηλωτικών ιστοριών που κεντρίζουν το ενδιαφέρον του κοινού. Τριάντα χρόνια πρωτοστατεί στην Ελληνική τηλεόραση , ξεκινώντας την καριέρα της το 1994 από το Mega Channel, γράφοντας κωμωδίες.

Επί σειρά ετών ήταν υπεύθυνη για την επιμέλεια και την αρχισυνταξία σημαντικών εκπομπών με τεράστιο κοινωνικό αντίκτυπο, όπως το: «Πες το και θα γίνει». Η Βάνα Δημητρίου διαθέτει έναν μοναδικό τρόπο γραφής που συνδυάζει το δράμα με την ψυχολογική ανάλυση των χαρακτήρων της. Οι σειρές της, όπως το «Μπρούσκο», το «Τατουάζ» και το «8 Λέξεις», «Γη της Ελιάς», «Famagusta» έχουν καταφέρει να κρατήσουν το κοινό σε αγωνία με τις ανατροπές και τις συναρπαστικές πλοκές τους. Η συνεργασία της με τον Ανδρέα Γεωργίου και τον Κούλλη Νικολάου έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα καρποφόρα, με το σενάριό της να αποτελεί τη βάση για την επιτυχία κάθε σειράς.

Σε μια εποχή που η τηλεοπτική παραγωγή διαρκώς εξελίσσεται, η επιτυχία του Γεωργίου, του Νικολάου και της Δημητρίου αποδείχνει ότι η συνεργασία ταλαντούχων δημιουργών μπορεί να αποφέρει έργα υψηλής ποιότητας και διαχρονικής αξίας.