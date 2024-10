Νάνα Μούσχουρη: «Τραγούδησα σε όλη μου τη ζωή με αγάπη και για την αγάπη»

Το newsbomb.gr συγκέντρωσε λίγα λόγια της Νάνας Μούσχουρη από συνεντεύξεις που αξίζει να διαβάζουμε ξανά και ξανά.

«Μόνο οι νέοι καλλιτέχνες μπορούν να πάνε τη μουσική μπροστά. Εμείς οι παλαιότεροι το κάναμε ως ένα σημείο».

«Ως Ελληνίδα είμαι πάντα αισιόδοξη. Ακόμα και αν ένα τραγούδι είναι μελαγχολικό, μπορείς να βρεις μια αλήθεια σε αυτό και να την τραγουδήσεις».

«Τραγούδησα το “Love is a losing game” της Εϊμι Γουάινχαουζ, τραγούδι που μιλάει για την αγάπη. Το γνωρίζουμε ότι η αγάπη είναι ένα παιχνίδι που χάνεις αλλά μπορεί να είναι και ένα παιχνίδι που κερδίζεις. Η αλήθεια είναι στο συναίσθημα και αυτό είναι πολύ σημαντικό».

«Τραγούδησα το “Hallelujah” του Λέοναρντ Κοέν σαν ένα αποχαιρετισμό μετά το θάνατό του. Έχω τραγουδήσει πολλά τραγούδια του. Αγαπώ επίσης το “Forever young” του Μπομπ Ντίλαν. Μου έδωσε έμπνευση γιατί μιλάει με μεγάλη ειλικρίνεια για το πώς μπορείς να παραμείνεις νέος».

«Τραγούδησα το “(Everything I do) I do it for you” του Μπράιαν Ανταμς γιατί είμαι θετικός άνθρωπος και πάντα σκέφτομαι για την αγάπη και την ελπίδα στη ζωή. Αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχει ελπίδα και προτιμώ τις αισιόδοξες σκέψεις».

«Είχα μεγάλη επιτυχία στη δεκαετία του ’70 με τους δίσκους βινυλίου μου. Δεν χρειάζεται να νοσταλγούμε κάτι που χάθηκε, όμως καλό θα ήταν να κρατάμε τις ρίζες σε όσα ωραία έχουν συμβεί και να μην τις καταστρέφουμε ολοσχερώς».

«Η Μαρία Κάλλας μου είχε πει ότι στη ζωή δεν έχει σημασία τί κάνεις αλλά ο τρόπος και ο λόγος που το κάνεις. Εγώ τραγούδησα σε όλη μου τη ζωή με αγάπη και για την αγάπη. Έτσι πορεύτηκα και πάντα συνέχιζα να μαθαίνω».

«Το “Χάρτινο το φεγγαράκι” ήταν το πρώτο μου τραγούδι. Πρέπει να πιστεύουμε στον εαυτό μας. Είναι ένα πανέμορφο τραγούδι και με συνοδεύει πάντα».

«Με την τεχνολογία δεν τα πάω καλά. Έχω χάσει επεισόδια αλλά κατανοώ ότι αυτή είναι η ζωή. Χάνουμε τα βασικά όπως το από πού έρχεται ένα τραγούδι, ένας τραγουδιστής και το λόγο που ένας τραγουδιστής τραγουδάει όπως τραγουδάει. Αλλά δεν μπορείς να σταματήσεις την πρόοδο».

«Πάντα μαθαίνω καινούρια πράγματα. Έχω παιδιά και εγγόνια και αυτά μου μαθαίνουν πως να είμαι μέσα στην οικογένεια. Η αγάπη και η ευτυχία δεν είναι κάτι που το ζεις μια φορά στη ζωή σου και μετά το βάζεις στην τσέπη νομίζοντας ότι θα κρατήσουν για πάντα. Πρέπει να την καλλιεργείς την αγάπη. Πρέπει να νοιάζεσαι για να νοιάζονται και οι άλλοι για εσένα. Πρέπει να σέβεσαι τη ζωή σου, να σέβεσαι το ακροατήριό σου καθώς και το τραγούδι σου. Αυτά μου έδωσαν διάρκεια σε αυτό που κάνω».