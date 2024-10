«Η κινηματογραφική κριτική στην Ελλάδα: Ιστορικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις»

Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων & Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, σε

συνεργασία με το Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου και το Τμήμα

Arts du Spectacle του Πανεπιστημίου de Poitiers στη Γαλλία, διοργανώνει και φιλοξενεί το

διεθνές, τριήμερο συνέδριο.

21-23 Νοεμβρίου 2024

Πάντειο Πανεπιστήμιο, Λεωφ. Συγγρού 136 176 71 Αθήνα

Πρόκειται για το πρώτο επιστημονικό συνέδριο που εστιάζει στην κινηματογραφική κριτική στην

Ελλάδα, με στόχο να ανοίξει τον διάλογο γι’ αυτό το συγκριτικά παραμελημένο πεδίο. Μελετητές,

ερευνητές και κριτικοί του κινηματογράφου θα εξετάσουν την εξέλιξη του κινηματογραφικού

κριτικού λόγου στην Ελλάδα από τις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι την ψηφιακή εποχή, τις

διαφορετικές εκφάνσεις του, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα και την αλληλεπίδρασή του

με το ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό και πολιτισμικό τοπίο, τόσο το εγχώριο όσο και το διεθνές.

Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σύντομα στην επίσημη σελίδα του συνεδρίου:

https://cinekritiki2024.com/

Είσοδος Ελεύθερη

Επιστημονική Επιτροπή:

Θανάσης Αγάθος, Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

Γιώργος Αναγνώστου, The Ohio State University

Θανάσης Βασιλείου, Université de Poitiers

Ελίζα - Άννα Δελβερούδη, Παν/μιο Κρήτης

Χρήστος Δερμεντζόπουλος, Πάντειο Παν/μιο

Μπέττυ Κακλαμανίδου, Αριστοτέλειο Παν/μιο

Βρασίδας Καραλής, The University of Sidney

Δημήτρης Κερκινός, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Ελευθερία Ράνια Κοσμίδου, The University of Salford, Manchester

Κώστας Κωνσταντινίδης, Παν/μιο Κύπρου

Αφροδίτη Νικολαΐδου, Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

Λυδία Παπαδημητρίου, Liverpool John Moores University

Μαρία Παραδείση, Πάντειο Παν/μιο

Άννα Πούπου, Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών

Ειρήνη Σηφάκη, Παν/μιο Θεσσαλίας

Ειρήνη Στάθη, Παν/μιο Αιγαίου

Μαρία Στασινοπούλου, University of Vienna

Μαρία Χάλκου, Ιόνιο Παν/μιο

Οργανωτική Επιτροπή:

Εύα Βλάχου, Ιόνιο Παν/μιο

Γιάννης Βράιλας, Πάντειο Παν/μιο

Αφροδίτη Καϊράκη, Πάντειο Παν/μιο

Δημήτρης Κεχρής, Ιόνιο Παν/μιο

Ελένη Λινάρδου, Πάντειο Παν/μιο

Ξένια Πηρούνια Παν/μιο Ιωαννίνων

Ελπίδα Χαρίτου, Πάντειο Παν/μιο