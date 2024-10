Fundamentals of Cinema: Προβολή της ταινίας «Χιροσίμα, αγάπη μου» του Αλέν Ρενέ

Η ενότητα προβολών Fundamentals of Cinema, μετά τα αλλεπάλληλα sold out και την τεράστια επιτυχία που γνώρισε τα δύο τελευταία χρόνια, επιστρέφει ανανεωμένη και εμπλουτισμένη με μια συναρπαστική θεματική κατεύθυνση. Τη φετινή σεζόν, οι προβολές του Fundamentals of Cinema: Love Is Strange μάς ταξιδεύουν στα περιπετειώδη, αναπάντεχα και δαιδαλώδη μονοπάτια της αγάπης και του έρωτα στο σινεμά. Η έναρξη του φετινού προγράμματος πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Ολύμπιον, στη Θεσσαλονίκη με την ταινία Χιροσίμα, αγάπη μου (1959), το συνταρακτικό μεγάλου μήκους ντεμπούτο του σπουδαίου γάλλου δημιουργού Αλέν Ρενέ. Στην Αθήνα, η ταινία του Αλέν Ρενέ θα προβληθεί τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου στον κινηματογράφο Δαναό. Η αγαπημένη ηθοποιός Θέμις Μπαζάκα θα συνομιλήσει με τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ, Ορέστη Ανδρεαδάκη και με το κοινό για την ταινία.

Στην ενότητα Fundamentals of Cinema: Love is Strange θα παρακολουθήσουμε κινηματογραφικά ειδύλλια που έμειναν στην ιστορία, καταραμένες ιστορίες αγάπης, ανεκπλήρωτους έρωτες που δεν θα ξεθωριάσουν ποτέ, απαγορευμένες επιθυμίες και ασυγκράτητα πάθη, σκηνές και διαλόγους ανθολογίας που έγιναν σημεία αναφορά.

Χιροσίμα, αγάπη μου

Μία από τις πλέον αταξινόμητες και πρωτοποριακές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου, το Χιροσίμα, αγάπη μου παραμένει εκκωφαντικά μοντέρνο 65 ολόκληρα χρόνια μετά την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ των Καννών (όπου προβλήθηκε εκτός συναγωνισμού υπό τον φόβο αντιδράσεων από την αμερικανική διπλωματία της εποχής).

Με την υπογραφή της Μαργκερίτ Ντιράς στο σενάριο –η οποία μάλιστα απέσπασε και οσκαρική υποψηφιότητα– η ταινία του Ρενέ κινείται στα τεθλασμένα μονοπάτια του Νέου Μυθιστορήματος (Nouveau Roman): χρονικές παρεκκλίσεις και παλινδρομήσεις που καταρρίπτουν τη γραμμική αφήγηση και συνοχή, συνειρμοί και όνειρα στη θέση του οδηγού, αρχειακό υλικό και επίκαιρα που παρεισφρέουν στη μυθοπλασία. Πάνω απ’ όλα, ο Ρενέ τοποθετεί στον πυρήνα της ταινίας του το βασανιστικό δίπολο της επώδυνης μνήμης και της ανέφικτης λήθης, ως τη μόνη κινητήριο δύναμη σε έναν κόσμο που έχει βυθιστεί στο ανολοκλήρωτο πένθος και στην απορία απέναντι στην ολοκληρωτική φρίκη.

Μια γαλλίδα ηθοποιός (Εμανουέλ Ριβά), η οποία κουβαλά αγιάτρευτα τραύματα από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, καταφθάνει στη μαρτυρική Χιροσίμα για τα γυρίσματα μιας αντιπολεμικής ταινίας. Εκεί, θα γνωρίσει έναν ιάπωνα αρχιτέκτονα (Έιτζι Οκάντα) που έχει επωμιστεί την αποστολή να χτίσει έναν νέο κόσμο πάνω στα συντρίμμια. Οι δυο τους θα βυθιστούν σε ένα ακατανίκητο πάθος, προορισμένο να διαρκέσει μονάχα 24 ώρες. Διόλου τυχαία, εξάλλου, θα μείνουν ανώνυμοι σε ολόκληρη την ταινία, σαν να έχουν χάσει μια για πάντα την ανθρώπινη υπόσταση και ταυτότητά τους. Σε αυτό το σκηνικό ολέθρου, ακόμη και ο έρωτας (όπως και το σινεμά) έχει στερηθεί τη μαγεία και την κοσμογονική του δύναμη – είναι πλέον καταδικασμένος να μείνει αποσπασματικός και εφήμερος, ραγισμένος σε χίλια μικρά κομμάτια ακριβώς σαν τους δύο ήρωες της ταινίες. Μια ταινία σαν τρυφερή δήλωση συμπόνιας και παρηγοριάς. Για όσα δεν μπόρεσαν ποτέ να ξεχαστούν. Για εκείνους που δεν βρήκαν ποτέ τη δύναμη να ξεχάσουν.

Χιροσίμα, αγάπη μου / Hiroshima mon amour / Hiroshima, My Love

(Γαλλία-Ιαπωνία, 1959)

Σκηνοθεσία: Αλέν Ρενέ / Alain Resnais. Σενάριο: Marguerite Duras. Παίζουν: Emmanuelle Riva, Eiji Okada. Γλώσσες: Γαλλικά, Ιαπωνικά. Ασπρόμαυρη, 90΄

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Μια γαλλίδα ηθοποιός γυρίζει μια αντιπολεμική ταινία στη Χιροσίμα, λίγο μετά τη ρίψη της ατομικής βόμβας. Εκεί, θα γνωρίσει έναν ντόπιο αρχιτέκτονα, με τον οποίο θα μοιραστεί ένα 24ωρο πάθους. Αμφότεροι έχουν ανεπούλωτα τραύματα από τον πόλεμο και πασχίζουν να βρουν τη δύναμη να ξεχάσουν τον πόνο, την οδύνη και την ντροπή που βίωσαν, καθώς εμείς ανακαλύπτουμε θραυσματικά τα όσα συνέβησαν στο πρόσφατο παρελθόν μέσα από ελλειματικά και ονειρώδη φλάσμπακ, ημιτελείς συζητήσεις και παρεμβολές αρχειακού υλικού.

Δείτε το τρέιλερ: https://youtu.be/cKkPPtBcLMo?si=TGa2WTNJxOxBoJsP

Κινηματογράφος ΔΑΝΑΟΣ (Αθήνα): Δευτέρα 21/10 - 20:00

Προπώληση εισιτηρίων: danaoscinema.gr