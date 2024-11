MANOLIS: Η ζωή του Μανώλη Χιώτη γίνεται παράσταση στο ΚΘΒΕ

Πρωτότυπο θεατρικό έργο: Ιόλη Ανδρεάδη & Άρης Ασπρούλης

Σκηνοθεσία: Ιόλη Ανδρεάδη

ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝ – ΣΚΗΝΗ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ

Πρεμιέρα: Παρασκευή 29|11|2024

ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

«MANOLIS / καρδιά σε τέσσερις χορδές», ένα νέο πρωτότυπο θεατρικό έργο για τον Μανώλη Χιώτη, που υπογράφουν η Ιόλη Ανδρεάδη & ο Άρης Άσπρούλης, θα παρουσιαστεί από το ΚΘΒΕ σε πανελλήνια πρώτη στη Μονή Λαζαριστών (Σκηνή Σωκράτης Καραντινός), σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη. Πρεμιέρα: Παρασκευή 29|11|2024.

Ένα έργο που σκάβει βαθιά στην ψυχή του μεγαλοφυούς και πρωτοπόρου μουσικού, συνθέτη και περφόρμερ και επικοινωνεί απευθείας με την καρδιά του ερωτευμένου, του προδομένου, του παρατημένου ή μελαγχολικού ακροατή, γιατρεύοντάς την από τον πόνο της ανθρώπινης κατάστασης.

Πάνω σε ένα μαγικό πάλκο, μέσα σε έναν κόσμο μεταξύ πραγματικότητας και ονείρου, ο Μανώλης Χιώτης και τα κοντινά στη ζωή του πρόσωπα, μιλούν σε πρώτο ενικό. Εξομολογούνται. Όχι φήμες. Όχι ψευδείς ιστορίες. Εξομολογούνται τον πυρήνα του ήθους και του σύμπαντος που αποτέλεσε ο μεγάλος αυτός καλλιτέχνης. Έναν πυρήνα σημαδεμένο από την απώλεια, τον πόνο, τον φθόνο, τη σκληρή δουλειά, αλλά και την επιτυχία, την αναγνώριση, την έμπνευση, τον έρωτα, την τόλμη, την πρωτοπορία, την τιμιότητα και την ανθρωπιά.

Η παράσταση παρακολουθεί τη ζωή του Μανώλη Χιώτη από τη γέννηση μέχρι το θάνατό του, με σταθμούς-κλειδιά και μεγάλες στιγμές στην καλλιτεχνική του πορεία, αλλά και στην προσωπική του ζωή, εκεί όπου, ιδιωτικά, κρίνεται η επαφή του ανθρώπου με το θείο και το αν ο κάθε άνθρωπος πήρε και έδωσε εκείνο το μερίδιο αγάπης για το οποίο ήταν προορισμένος.

Με την παρουσία σημαντικών τραγουδιών, όπως «Περασμένες μου αγάπες», «Ηλιοβασιλέματα», «Ο Πασατέμπος», «Το γκαρσόνι», «Σβήσε τη Φλόγα», «Απόψε φίλα με», «Μοιάζεις κι εσύ σαν Θάλασσα» και άλλων μεγάλων επιτυχιών, ένα ανσάμπλ ηθοποιών και μουσικών καταδύεται στην ψυχή του παγκόσμιου και αιώνιου Μανώλη Χιώτη. Εκεί, όπου ο αληθινός με τον θεατρικό χρόνο περιπλέκονται, οι φωνές των ζωντανών και των νεκρών ηχούν ισότιμα και τα όνειρα των ανθρώπων δεν έχουν τελειωμό.

Λίγα λόγια για τους συγγραφείς του έργου

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Η Ιόλη Ανδρεάδη και ο Άρης Ασπρούλης έχουν συνυπογράψει 15 θεατρικά έργα τα οποία αποτελούν καλλιτεχνικά και επιστημονικά προϊόντα μακρόχρονης και ενδελεχούς έρευνας, όπως η τριλογία τους για τη ζωή και το έργο του Αντονέν Αρτώ, η ιστορία της Πειραϊκής-Πατραϊκής και της Φιλικής Εταιρείας, αλλά και οι πρωτότυπες διασκευές για το θέατρο των κλασικών μυθιστορημάτων «Πόλεμος και Ειρήνη» και «Περηφάνια και Προκατάληψη». Τα έργα τους έχουν παρουσιαστεί σε σκηνοθεσία Ιόλης Ανδρεάδη σε Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Σόφια, Φιλιππούπολη και Αθήνα, αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές από τον διεθνή και ελληνικό τύπο, έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, ιταλικά, βουλγάρικα και έχουν εκδοθεί από την Κάπα Εκδοτική.

Λίγα λόγια για την Ιόλη Ανδρεάδη, τη σκηνοθέτιδα της παράστασης

Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, η σκηνοθέτις Ιόλη Ανδρεάδη έχει υπογράψει τη σκηνοθεσία και το κείμενο σε περισσότερες από 40 παραστάσεις σε Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Ρώμη, Σόφια, Φιλιππούπολη και Αθήνα. Σπούδασε σκηνοθεσία στη Royal Academy of Dramatic Art και μετεκπαιδεύτηκε στο Lincoln Center Theater Director's Lab. Τις παραστάσεις της στη Νέα Υόρκη υποστηρίζει τα τελευταία τρία χρόνια το Κοινωφελές Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια, ενώ κατά το παρελθόν τη δουλειά της στο εξωτερικό έχουν υποστηρίξει, μεταξύ άλλων, τα ιδρύματα Fulbright, Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου και Σταύρος Νιάρχος. Είναι υπότροφος του Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης και μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Υποτρόφων του. Έχει συγγράψει βιβλία για την τελετουργία των Αναστεναρίων, την Performance και το Θέατρο και την Εκπαίδευση, τα οποία κυκλοφορούν από την Κάπα Εκδοτική.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Πρωτότυπο θεατρικό έργο: Ιόλη Ανδρεάδη & Άρης Ασπρούλης

Σκηνοθεσία: Ιόλη Ανδρεάδη, Σκηνικά: Δήμητρα Λιάκουρα, Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης, Eπιστημονικός Συνεργάτης: Δημήτρης Μανιάτης, Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα, Βοηθός Σκηνοθέτη: Φωτεινή Τιμοθέου, Βοηθός σκηνογράφου: Νάντια Κασσάρα, Οργάνωση παραγωγής: Μαριλύ Βεντούρη, Φωτογραφίες: Mike Rafail | That long black cloud

*βοηθός σκηνοθέτη στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης: Βερόνικα Λεβεντοπούλου

Διανομή (με αλφαβητική σειρά): Δήμητρα Αντωνακούδη (Μαίρη Λίντα), Ελένη Θυμιοπούλου (Ζωή Νάχη, Grace Kelly), Γιάννης Καραμφίλης (Μανώλης Χιώτης), Χρήστος Μαστρογιαννίδης (Μουσικός, Κώστας Χατζηχρήστος), Ηλίας Μπερμπέρης (Ενωμοτάρχης, Τραγουδιστής), Χρίστος Στυλιανού (νέος Μανώλης), Γιώργος Σφυρίδης (Μίκης Θεοδωράκης, Πατέρας Χιώτη), Φωτεινή Τιμοθέου (Μαρία Χιώτη, Μαρία Κάλλας), Μανώλης Φουντούλης (Φονιάς, Βασίλης Τσιτσάνης)

Έκτακτη αντικατάσταση: Λευτέρης Αγγελάκης, Θεοδώρα Λούκας

Μουσικοί:

Παύλος Παφρανίδης (Μουσική Επιμέλεια- Διδασκαλία, Μπουζούκι), Κατερίνα Σεγκούνα-Πλιόγκου (Βιολοντσέλο), Ανδρέας Ζιάκας (Κιθάρα), Βαγγέλης Καλαμάρας (Ντραμς, Κρουστά), Σπύρος Μελισσανίδης (Ακορντεόν)

Πληροφορίες

Σκηνή Σωκράτης Καραντινός, Μονή Λαζαριστών (Κολοκοτρώνη 25-27, Σταυρούπολη)

Προπώληση εισιτηρίων: MORE.com |Τ. 2117700000 |καταστήματα PUBLIC| καταστήματα NOVA

Πληροφορίες- κρατήσεις στο Τ. 2315 200 200 και στα εκδοτήρια του ΚΘΒΕ

Ώρες παραστάσεων

Τετάρτη: 19.00, Πέμπτη- Παρασκευή: 21.00, Σάββατο: 18.00 & 21.00, Κυριακή: 19.00

Ωράριο Ταμείων:

Βασιλικό Θέατρο: Τρίτη 08:30 - 16:00 / Τετάρτη έως Κυριακή 08:30- 21:30

Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών: Τετάρτη έως Κυριακή 14:00 - 21:30

Θέατρο Μονής Λαζαριστών: Τετάρτη έως Κυριακή 14:00 - 21:30

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Τετάρτη στις 19.00

Γενική είσοδος: 13€

Εκπτωτικό Εισιτήριο:11€ (πολύτεκνοι, Άνω των 65, Εκπαιδευτικών)

Φοιτητικό - Μαθητικό: 9€

Πέμπτη (λαϊκή) 21.00

Γενική είσοδος: 11€

Εκπτωτικό Εισιτήριο: 9€ (Φοιτητικό - Μαθητικό, Πολύτεκνοι, Άνω των 65, Εκπαιδευτικών)

Παρασκευή & Σάββατο στις 21.00 και Κυριακή στις 19.00

Ζώνες Θεάτρου με διαβάθμιση στις τιμές των εισιτηρίων 21€, 18€, 15€, 13€ και περιορισμένος αριθμός θέσεων 7€

Εκπτωτικό Εισιτήριο: 12€ (Φοιτητικό - Μαθητικό, Πολύτεκνοι, Άνω των 65, Εκπαιδευτικών)

Σάββατο στις 18:00

Γενική είσοδος: 13€

Εκπτωτικό Εισιτήριο: 11€ (πολύτεκνοι, Άνω των 65, Εκπαιδευτικών)

Φοιτητικό- Μαθητικό: 9€

Ειδικές τιμές

Απαιτείται η αγορά των εισιτηρίων από τα ταμεία του ΚΘΒΕ και όχι ηλεκτρονικά. Κατά τις ημέρες Παρασκευή στις 21:00, Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 19:00 στις μεγάλες σκηνές οι ειδικές τιμές ισχύουν για τις επιλεγμένες θέσεις των 13€





ΑΜΕΑ: Δωρεάν

Μέλη του Συλ. Υπαλ. Υπουργείου Πολιτισμού Β. Ελλάδος: 5€

Ατέλειες: Δωρεάν 10 θέσεις ανά ημέρα παράστασης στις μεγάλες σκηνές (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Βασιλικό & Θέατρο Μονής Λαζαριστών - Σκηνή Σωκράτης Καραντινός) & 5 θέσεις ανά ημέρα παράστασης στις μικρές σκηνές (Φουαγιέ Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Φουαγιέ Βασιλικού Θεάτρου & Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών.

Κατόπιν εξαντλήσεως των θέσεων, τιμή εισιτήριου 5€

Ισχύουν ατέλειες: ΕΣΗΕΜΘ, ΕΣΗΕΑ, ΣΕΗ, Τμημάτων Θεάτρου, Δραματικών Σχολών, Κινηματογράφου ΑΠΘ, Σκηνοθετών.

Ανέργων: Δωρεάν 10 θέσεις ανά ημέρα παράστασης στις μεγάλες σκηνές (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Βασιλικό & Θέατρο Μονής Λαζαριστών - Σκηνή Σωκράτης Καραντινός) & 5 θέσεις ανά ημέρα παράστασης στις μικρές σκηνές (Φουαγιέ Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Φουαγιέ Βασιλικού Θεάτρου & Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών. Κατόπιν εξαντλήσεως των θέσεων, τιμή εισιτηρίου 5€

Φοιτητικό: από 3 έως 6 άτομα, τιμή 7€ / άτομο. Άνω των 10 ατόμων, τιμή 5€ / άτομο.

«Εισιτήριο της παρέας»: Για παρέα 3 ατόμων τιμή 25€ στο σύνολο και για παρέα 4 ατόμων τιμή 30€ στο σύνολο.

Ομαδικά

Oμαδικό Εισιτήριο: 7 ευρώ (για 10 άτομα ισχύει για Τετάρτη, Πέμπτη και Σάββατο απόγευμα - από 20 άτομα και πάνω για Παρασκευή, Σάββατο βράδυ και Κυριακή)

Ομαδικό Μαθητικό Εσιτήριο για τις απογευματινές και βραδινές παραστάσεις: 6€

Ομαδικές κρατήσεις (άνω των 10 ατόμων): 2315 200 011 & 2315 200 012

Loyalty Club

Οι κάτοχοι των καρτών του Loyalty Club του ΚΘΒΕ μπορούν να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις χωρίς αντίτιμο, απολαμβάνοντας συγχρόνως και πολλά άλλα προνόμια.

Loyalty Card ΑΠΛΗ:120€, Loyalty Card EXTRA: 230€, Loyalty Card VIP: 350€

Δωροκάρτα ΚΘΒΕ Art pass

Βάλε την τέχνη σε ένα δώρο! Χάρισε στους αγαπημένους σου μια δωροκάρτα για

Τη γιορτή, τα γενέθλια, την επέτειο, για κάθε λόγο και με κάθε αφορμή!

Κάντε δώρο την art pass του ΚΘΒΕ και δώστε τη δυνατότητα στους αγαπημένους σας να απολαύσουν τις παραστάσεις του ΚΘΒΕ. Οι παραστάσεις παρουσιάζονται στις πέντε χειμερινές σκηνές του ΚΘΒΕ - Βασιλικό Θέατρο, Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Φουαγιέ ΕΜΣ, Μονή Λαζαριστών – Σκηνή Σωκράτης Καραντινός και Μικρό Θέατρο.

Με κάθε art pass, παίρνετε δυο (2) εισιτήρια για οποιαδήποτε παραγωγή του ΚΘΒΕ (εξαιρείται η Παιδική Σκηνή), για οποιαδήποτε ημέρα και ώρα και για οποιαδήποτε θέση, στην τιμή των 30€.

Η προπώληση μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά είτε από τα εκδοτήρια του ΚΘΒΕ (Τ. 2315 200 200)

ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

ΔΕΗ

ΧΟΡΗΓΟΙ:

INTERLIFE

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

AEGEAN AIRLINES

ΧΟΡΗΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

METADOSIS

ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

MEDITERRANEAN HOTEL

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MAKE UP

DUST+ CREAM

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

ΜΑΣΟΥΤΗΣ, – FIX HELLAS

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΘΒΕ

ΠΡΑΞΗ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

ΕΡΤ3, 102 FM, 9,58 FM, TV100, FM100, ΑΠΕ- ΜΠΕ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 104, 9

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ATHENSVOICE, Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΡΦΙΤΣΑ,

CITYMAG THESSALONIKI, ΡΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝIKH, ΕΡΩΤΙΚΟΣ FM

PLUS RADIO 102,6 ΘEΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, PLUS RADIO 102,6 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, RADIO MORE

VORIA.GR, VWOMAN.GR, THESTIVAL.GR, GRTIMES.GR, ΡΑΔΙΟ ΣΑΡΩΘΡΟΝ ΜΕΤΕΟ.GR, MONOPOLI.GR, IN2LIFE.GR, CULTURENOW.GR, ARTIC.GR ARTANDLIFE.GR, LAVART.GR, MIKROFWNO.GR, TETRAGWNO.GR, THESSTODAY, COSMOPOLITI.COM, THES.GR, ΕΞΩΣΤΗΣ, THEOPINION.GR

ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΘΒΕ

ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ | www.ntng.gr