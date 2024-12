Από το La MaMa στο Θέατρο Ακροπόλ το «Αγαμέμνων: ο κύκλος του αίματος» της Ραφίκα Σαουίς

Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του έργου στις ΗΠΑ, η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία αποσπώντας εξαιρετικές κριτικές, το ιστορικό θέατρο La MaMa της Νέας Υόρκης φέρνει και στην Ελλάδα την παράσταση «Αγαμέμνων: ο κύκλος του αίματος». Η εντυπωσιακή πολυμεσική παράσταση της Ραφίκα Σαουίς, βασισμένο στην ομώνυμη τραγωδία του Αισχύλου, ταξιδεύει στη χώρα μας, κάνοντας στάση στο Θέατρο Ακροπόλ για 3 μόνο βραδιές, στις 13, 20 και 27 Ιανουαρίου, προτού συνεχίσει την παγκόσμια περιοδεία του. Επί σκηνής ο Μάνος Βακούσης στον ρόλο του Αγαμέμνονα, ο Σαμουήλ Ακινόλα ως Κήρυκας και η Ραφίκα Σαουίς ως Κλυταιμνήστρα. Στο βίντεο ο Κρις Ραντάνοφ ως Αίγισθος.

«Η Ραφίκα Σαουίς έχει βρει έναν νέο τρόπο δημιουργίας θεάτρου. Έχει φτιάξει μια παράσταση που κάνει επί 60 λεπτά το κοινό να σκέφτεται» / Robert M Massini (Broadway Bob, Beat)

«Η Ραφίκα Σαουίς κάνει το ντεμπούτο της στο La MaMa με μια συγκλονιστική 60λεπτη επανεγγραφή του Αγαμέμνονα. Μια παράσταση που δεν σε αφήνει να μείνεις ο ίδιος. Το θέατρο είναι γεμάτο με ήχους ελικοπτέρων που πετούν από πάνω και βόμβες που εκρήγνυνται. Όλα είναι τόσο δυνατά που το πάτωμα βουίζει και τα καθίσματα τρέμουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα της ζωής σε εμπόλεμη ζώνη. Και τη βιώνεις μέσα από αυτή την παράσταση» / Holli Harms (The Front Row Center )

Ισχυρή υποκριτική που απορροφά απόλυτα την προσοχή των θεατών ενισχυμένη από κινηματογραφική τεχνολογία και τεχνολογία πολυμέσων, συνδυάζει άψογα την αρχαία τραγωδία με τον σύγχρονο ρεαλισμό. Τα εύσημα ανήκουν στη συγγραφέα και ηθοποιό Ραφίκα Σαουίς η οποία κατέθεσε μια παθιασμένη, συγκινητική και ειλικρινή ερμηνεία στον ρόλο της Κλυταιμνήστρας. Πραγματικά υπέροχη υποκριτική. / ShowScore - Elisa Jones

Αυτές είναι μόνο μερικές από τις φράσεις που συνοδεύουν τις εξαιρετικές κριτικές από την παρουσίαση της παράστασης στις ΗΠΑ. Ενώ, η σπουδαία ακαδημαϊκός και κριτικός τέχνης Yohanna M. Roa σημειώνει «αυτή η παράσταση επικαιροποιεί δυναμικά το κλασικό κείμενο του Αισχύλου, τοποθετώντας το μέσα σε ένα σύγχρονο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο μέσω της ευφυούς, συναφής και τολμηρής δραματουργίας της Ραφίκα Σαουίς».

Προμηθευτείτε έγκαιρα τα εισιτήριά σας για τις τρεις μοναδικές βραδιές στο Θέατρο Ακροπόλ στο https://www.more.com/theater/agamemnon-o-kyklos-tou-aimatos.

Λίγα λόγια για την παράσταση

Η διασκευή της Ραφίκα Σαουίς πάνω στον Αγαμέμνονα του Αισχύλου μεταφέρει το έργο στη σύγχρονη πολιτική σκηνή ενός δυτικού κράτους, όπου, στο τέλος του πολέμου, όλοι έρχονται αντιμέτωποι με τη ματαιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Το έργο ξαναβλέπει την ιστορία από τα μάτια της Κλυταιμνήστρας. Εδώ η Κλυταιμνήστρα δεν είναι ο εκδικητής, αλλά ο εγκλωβισμένος άνθρωπος που προσπαθεί να σπάσει τον τοίχο της πραγματικότητας που έχει δημιουργήσει για τον εαυτό του. Κι όταν θα προσπαθήσει να αντισταθεί, θα μεταμορφωθεί σε στιγματισμένη, θα γίνει θύμα και θήραμα και θα θυσιαστεί, ως άλλη Ιφιγένεια, στο όνομα της «δικαιοσύνης» που ισοπεδώνει τα πάντα.

Η σκηνοθεσία υιοθετεί την προσέγγιση του cinematic theatre, όπου οι σκηνικές δράσεις αποτελούν την τρίτη διάσταση της ταινίας που παρακολουθούμε μέσω προτζέκσιον. Η Ραφίκα Σαουίς και οι συνεργάτες της έφτιαξαν μια αυτόνομη κινηματογραφική ταινία που λειτουργεί ως παράλληλη και συγχρονισμένη στη ζωντανή περφόρμανς αφήγηση. Η ταινία που ακολουθεί επί σκηνής τους ηθοποιούς, ενσωματώνει στοιχεία από την πραγματικότητα του σύγχρονου πολέμου, δημιουργώντας ένα μεγάλο χορικό. Πρόκειται για έναν διάλογο με στοιχεία ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας (Docu-Fiction). Τη δημιουργική ομάδα συμπληρώνουν ο εικαστικός Μιχάλης Αργυρού, ο μουσικός Μανώλης Μανουσάκης, ο media και documentary artist Αστέρης Κούτουλας και η Γερμανίδα δραματουργός Isabella Sedlak.

Η παράσταση παρουσιάστηκε για δυο εβδομάδες με μεγάλη επιτυχία στο ιστορικό La MaMa της Νέας Υόρκης, ένα θέατρο με μεγάλη ιστορία και παράδοση στην έρευνα της αρχαίας τραγωδίας και στη σύγχρονη σκηνική αντιμετώπισή της, από την ιδρύτριά του, κορυφαία δημιουργό του σύγχρονου αμερικανικού θεάτρου και δημιουργική συνεργάτις των Δελφών επί πολλά χρόνια Ellen Stewart (1919- 2011).

Λίγα Λόγια τη Ραφίκα Σαουίς

Όπως αναφέρει το θέατρο La MaMa στην επίσημη ιστοσελίδα του «η Ραφίκα Σαουίς είναι βραβευμένη ηθοποιός και δημιουργός, γνωστή για την εξερεύνηση της μνήμης, του τραύματος, του φύλου και της μετα-αποικιοκρατίας. Η καλλιτεχνική της πρακτική εκτείνεται σε θέατρο, πολυμέσα, προφορικό λόγο και περφόρμανς, ασχολούμενη με επείγοντα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Το 2014, ίδρυσε την πλατφόρμα THE BLIND PLATFORM μαζί με τον Αντώνη Βολανάκη, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ προσφύγων, διεθνών και ντόπιων καλλιτεχνών. Η Ραφίκα Σαουίς έχει βραβευτεί για τη θεατρική της δουλειά και έχει παίξει στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, επιδεικνύοντας το πολύπλευρο ταλέντο της. Θα εμφανιστεί στην επερχόμενη σειρά "The Second Attack", σε σκηνοθεσία της αναγνωρισμένης Αυστριακής σκηνοθέτιδας Barbara Eder, η οποία έχει προγραμματιστεί να προβληθεί τον Ιανουάριο του 2025 στο ARD της Γερμανίας. Οι παραστάσεις της έχουν παρουσιαστεί σε πόλεις όπως η Αθήνα, το Όσλο, το Βερολίνο και η Νέα Υόρκη. Έχει συνεργαστεί με αναγνωρισμένους οργανισμούς όπως το Εθνικό Θέατρο της Ελλάδος, το Εθνικό Θέατρο του Όσλο, το Östgötateatern (το μεγαλύτερο περιφερειακό θέατρο της Σουηδίας), το Πανεπιστήμιο του Πουέρτο Ρίκο (τμήμα θεάτρου) κ.ά, κερδίζοντας αναγνώριση για την συνεισφορά της στη διακαλλιτεχνική πρακτική στο θέατρο και την περφόρμανς. Η Ραφίκα είναι, επίσης, μέλος του Lincoln Theatre Director’s Lab και της Young Curator’s Academy του Θεάτρου Maxim Gorky.

Τέλος, η Ραφίκα Σαουίς διατελεί από το 2022 καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Μικρό Γκλόρια στην Αθήνα, στο οποίο με την πολύτιμη αρωγή του Μάνου Καρατζογιάννη, έδωσε νέα πνοή στοχεύοντας κυρίως στο νέο ελληνικό έργο και στους σύγχρονους δημιουργούς, μέσα από τις πολύ πετυχημένες παραστάσεις των Δημήτρη Σαμόλη, Ζέτης Φίτσιου και πολλών άλλων που τίμησαν με την παρουσία τους το θέατρο.

Η Ραφίκα Σαουίς είναι η πρώτη Ελληνίδα που προσκαλεί το ιστορικό θέατρο να παρουσιάσει έργο της στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΤΖΕΚΤ

Σύλληψη, σκηνοθεσία και ερμηνεία: Ραφίκα Σαουίς

Ηθοποιοί: Μάνος Βακούσης (Αγαμέμνων), Ραφίκα Σαουίς (Κλυταιμνήστρα), Κρις Ραντάνοφ (Αίγισθος), Σαμουήλ Ακινόλα (Κήρυκας), Rada (Κασσάνδρα), Ιωάννα Αγγελίδη (κορυφαία χορού)

Χορός: Αντιμάντο Παύλος, Aμπατζόγλου Γεωργία, Μπριάνας Θανάσης, Άκης Καραγιάννης , Αγγέρου Κουλουλία, Δήμος Λόλας, Κωνσταντίνος Μιχαλάς, Αγγελική Παπαδημητρίου, Άννυ Θεοδούλου, Μιχάλης Θεοδωράκης, Ιωάννα Ζέρβα, Ελένη Ζαφείρη, Μουσταφά

Με την υποστήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ΕΟΤ.

Η ταινία έχει γυριστεί στην Αθήνα και στους Αμμόλοφους της Λήμνου με την υποστήριξη της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και υπό την αιγίδα του ΕΟΤ.