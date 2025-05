Τομ Κρουζ: Σύννεφα στη σχέση του με την Άνα ντε Άρμας - Το μεγάλο εμπόδιο στον έρωτά τους

Εκείνος είναι ο πιο περιζήτητος εργένης του Χόλιγουντ και ο μεγαλύτερος σταρ του κινηματογράφου. Εκείνη, μια μελαχρινή καλλονή από την Κούβα, συνάδελφός του ηθοποιός και 25 χρόνια νεότερή του. Αυτό που ξεκίνησε ως αδύνατη σχέση για τον 62χρονο Τομ Κρουζ και την 37χρονη Άνα ντε Άρμας, έχει εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο ειδύλλιο που απ'ότι φαίνεται ωστόσο, περνάει δύσκολες ώρες.

Το κύριο εμπόδιο; Οι αντίθετες πεποιθήσεις τους, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Daily Mail. Σύμφωνα με ένα όχι και τόσο καλά κρυμμένο μυστικό στο Xόλιγουντ, ο πρωταγωνιστής στα blockbuster Top Gun και Mission: Impossible - έχει ανέλθει στις υψηλότερες βαθμίδες της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας και συνεχίζει να είναι ενεργό μέλος της αμφιλεγόμενης οργάνωσης.

Η Ντε Άρμας, από την άλλη πλευρά, μεγάλωσε σε μια ευσεβή καθολική οικογένεια στην Κούβα, με χριστιανικές αξίες που διατηρεί μέχρι σήμερα. Ωστόσο, από ένα οικείο δείπνο την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου φέτος και μία σειρά από πάρτι μεταξύ Λονδίνου και Μαδρίτης, μέχρι το κυνηγητό με τους παπαράτσι έξω από το πάρτι για τα 50ά γενέθλια του Ντέιβιντ Μπέκαμ το Σάββατο, το ζευγάρι δείχνει πρόθυμο να δώσει μια ευκαιρία στον εκκολαπτόμενο έρωτά του.

Η οικογένεια και οι φίλοι της ανησυχούν

Αλλά, αν συνεχίσουν να κρύβουν το ζήτημα της θρησκείας κάτω από το χαλί, θα είναι μόνο θέμα χρόνου πριν οι φίλοι και η οικογένειά της αποφασίσουν να παρέμβουν, λένε οι πηγές. «Η Άνα είναι ερωτευμένη με τον Τομ, αλλά οι φίλοι της είναι διχασμένοι, και η οικογένειά της έχει επίσης ανησυχίες», δήλωσε οικείος της στην Daily Mail, πριν τονίσει: «Οι σαϊεντολογικές του πεποιθήσεις δεν είναι κρίσιμες για την Άνα. Ξέρει ότι η οικογένειά της δεν θα τις ενέκρινε, αλλά είναι ανεξάρτητη».

Πριν γίνει κορίτσι του Τζέιμς Μποντ, η 37χρονη ηθοποιός ήθελε απεγνωσμένα να εγκαταλείψει την άθλια πολυκατοικία της οικογένειάς της σε έναν δρόμο γεμάτο ερείπια στην Κούβα. Η μητέρα της, επίσης Άνα, εργαζόταν στο ανθρώπινο δυναμικό, ενώ ο πατέρας της, Ραμόν, έκανε διάφορες δουλειές ως διευθυντής τράπεζας, δάσκαλος, διευθυντής σχολείου και αντιδήμαρχος μιας πόλης.

Ο Τομ Κρουζ AP

Ως έφηβη, η ντε Άρμας έφυγε από το ταπεινό διαμέρισμα στην πόλη των αποστακτηρίων Σάντα Κρουζ ντελ Νόρτε - μια ώρα με το αυτοκίνητο ανατολικά της πρωτεύουσας, Αβάνα - για να ακολουθήσει το φαινομενικά αδύνατο τότε όνειρό της να ξεφύγει από την ασθμαίνουσα οικονομία της Κούβας, μέσω της υποκριτικής. Γράφτηκε στην Εθνική Σχολή Θεάτρου, το 2002, όταν ήταν μόλις 14 ετών. Αλλά τα παράτησε πριν ολοκληρώσει τις σπουδές της, αφού εξασφάλισε τον πρώτο της ρόλο στην ισπανική τηλεοπτική σειρά, El Internado.

Από τις φτωχογειτονιές της Κούβας στο Χόλιγουντ

Εγκαταλείποντας την Κούβα και μετακομίζοντας στη Μαδρίτη σε ηλικία 18 ετών, έζησε με τους Ισπανούς παππούδες της «Οι παππούδες μου ήταν Ισπανοί, οπότε είχα διπλό διαβατήριο - ήταν ο μόνος τρόπος να φύγω», θυμήθηκε στο Vanity Fair το 2016. Τελικά έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο σε μια ισπανική ταινία του 2006, Una rosa de Francia, πριν κάνει την επιτυχημένη μετάβαση στο Χόλιγουντ με μια συμμετοχή σε ταινίες όπως το Knock Knock του 2015 και το Blade Runner 2049 του 2017.

Ωστόσο, η ταινία του 2019 Knives Out ήταν εκείνη που της άνοιξε τελικά την πόρτα για μια σειρά από επιτυχίες στο box office, όπως τα No Time to Die και Blonde - το τελευταίο εκ των οποίων της χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της ως Marilyn Monroe. Ένα τόσο εντυπωσιακό βιογραφικό σίγουρα έχει πυροδοτήσει ένα αίσθημα υπερηφάνειας για την κατά τα άλλα ταπεινή οικογένειά της πίσω στην Κούβα.

Παραμένει κοντά στους αγαπημένους της. Η μητέρα της εξακολουθεί να ζει στην Κούβα, ενώ ο πατέρας της πέθανε στις αρχές του 2020. Έχει επίσης έναν αδελφό καλλιτέχνη, τον Javier, ο οποίος τώρα ζει στη Νέα Υόρκη. Παρά τη λίστα με τους πιθανώς πολύ πιο αμφιλεγόμενους πρώην της (συγκέντρωσε έντονες αντιδράσεις για την πρόσφατη σχέση της με τον Mανουέλ Ανίδο Κουέστα, τον θετό γιο του προέδρου της Κούβας), ο Κρουζ και οι αντισυμβατικές πεποιθήσεις του φέρεται να προκαλούν ακόμη μεγαλύτερες ανησυχίες ότι η οικογένειά της δεν θα τον δεχτεί.

«Η Άνα μεγάλωσε σε μια ευσεβή Καθολική Εκκλησία στην Κούβα και η οικογένειά της είναι θρησκευόμενη. Ξέρει ότι η οικογένειά της δεν θα δεχόταν τον Toμ λόγω των πεποιθήσεών του. Οι δυο τους το έχουν συζητήσει αυτό».

Περνούν όμως πολύ χρόνο μαζί και ο Toμ έχει αισθήματα γι' αυτήν. «Είναι ο τύπος του» λένε άνθρωποι που τον ξέρουν, ενώ το ζεύγος θα περάσει ακόμα περισσότερο χρόνο μαζί αργότερα αυτόν τον μήνα, καθώς θα τον συνοδεύσει στο 78ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. Η νέα του ταινία «Mission: Impossible - The Final Reckoning» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 14 Μαΐου στο Grand Théâtre Lumière, αλλά δεν είναι ακόμη σαφές αν θα περπατήσουν μαζί στο κόκκινο χαλί.

Η διαφορά ηλικίας και η επιθυμία της να αποκτήσει παιδιά

Όσο για τα σχέδιά τους για το μέλλον, η διαφορά ηλικίας μπορεί να αποδειχθεί ακόμη μεγαλύτερο εμπόδιο για το ζευγάρι από τις συγκρουόμενες θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.

Όταν η ηθοποιός χώρισε με τον πρώην φίλο της Μπεν Άφλεκ το 2021, μια πηγή δήλωσε στο Page Six ότι εγκατέλειψε τον πατέρα τριών παιδιών επειδή «δεν ήθελε να κάνει περισσότερα παιδιά» -κάτι που θεωρεί καθοριστικό. Έτσι, αν εξακολουθεί να θέλει να δημιουργήσει οικογένεια, μπορεί να μην βρει αυτό που ψάχνει με τον 62χρονο πατέρα τριών παιδιών Κρουζ. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι έχει περίπλοκη σχέση με την αποξενωμένη κόρη του Σούρι, 19 ετών, την οποία απέκτησε με την πρώην σύζυγό του Κέιτι Χολμς.

Υπήρχε έντονη φημολογία για τον ρόλο που έπαιξε η αφοσίωση του Κρουζ στη Σαηεντολογία και για τη κατάρρευση του γάμου του με τη Χολμς. Όταν η ηθοποιός ανέλαβε την αποκλειστική επιμέλεια της κόρης τους... κατέστησε προφανές ότι δεν θα επέτρεπε στη Σούρι να εμπλακεί στον κόσμο της Σαηεντολογίας.

Από τότε, ο σταρ του κινηματογράφου έχει σχεδόν εξοριστεί από τη ζωή του μικρότερου παιδιού του για πάνω από μια δεκαετία.

Πέρυσι, η έφηβη εγκατέλειψε το διάσημο επώνυμο του πατέρα της και υιοθέτησε το Σούρι Νοέλ, ως φόρο τιμής στο μεσαίο όνομα της μητέρας της.

Το παρελθόν του Κρουζ θα ήταν αρκετό για να κάνει οποιαδήποτε πιθανή σύντροφό του να υψώσει τείχος προστασίας. Αλλά όχι την ντε Άρμας. Όπως αποκάλυψαν άνθρωποι του περιβάλλοντός της, όσοι είναι κοντά της «δεν θα εκπλαγούν αν ακολουθούσε τη Σαηεντολογία» αν αυτό σήμαινε τη συνέχιση της σχέσης τους» καταλήγει η Daily Mail.

