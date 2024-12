Iron Maiden: Αυτός είναι ο νέος ντράμερ του θρυλικού συγκροτήματος

Μετά την ανακοίνωση-σοκ του Nicko McBrain, ο οποίος αποχώρησε από τα ντραμς των Iron Maiden, το μυθικό συγκρότημα του χέβι μέταλ κινήθηκε άμεσα και ανακοίνωσε τον αντικαταστάτη του.

Αυτός δεν είναι άλλος από τον Simon Dawson, ο οποίος είναι session drummer του ιδρυτή των Iron Maiden, Steve Harris, στα προσωπικά του project.

Η ανακοίνωση των Iron Maiden:

«Καθώς η περιοδεία The Future Past Tour ολοκληρώνεται μετά από 81 συναυλίες σε πάνω από 1,4 εκατομμύρια οπαδούς, από τη Λιουμπλιάνα μέχρι την κοιλάδα Coachella και από τη Δυτική Αυστραλία μέχρι το Σάο Πάολο, οι Iron Maiden είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν ότι πίσω από το κιτ για το 2025 θα βρίσκεται ένα όνομα οικείο σε πολλούς από τους οπαδούς μας - ο Simon Dawson, πρώην session drummer και συνεργάτης του Steve στο rhythm section τα τελευταία 12 χρόνια με τους British Lion.

Με καταγωγή από το Suffolk της Αγγλίας, ο Simon συνεργάστηκε για πρώτη φορά με τον Steve Harris το 2012. Έκανε το ντεμπούτο του σε τρία κομμάτια στο πρώτο άλμπουμ των British Lion και σε όλα τα κομμάτια του δεύτερου, αναγνωρισμένου από την κριτική «The Burning», καθώς και στις πολλές επακόλουθες περιοδείες στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη, την Αυστραλία, την Ιαπωνία, τη Νέα Ζηλανδία &, πιο πρόσφατα, τόσο στο Μεξικό όσο και στη Νότια Αμερική.

Οι Iron Maiden γιορτάζουν την 50η επέτειό τους τον επόμενο χρόνο με την περιοδεία The Run For Your Lives Tour που ξεκινά από τη Βουδαπέστη στις 27 Μαΐου».