Νέες ταινίες: Ο Τομ Χανκς και η Ρόμπιν Ράιτ είναι 30 χρόνια νεότεροι στο «Εδώ» του Ρόμπερτ Ζεμέκις

Μικρό καλάθι κρατάμε αυτή την εβδομάδα στις κινηματογραφικές αίθουσες καθώς έχουν προηγηθεί δημοφιλείς ταινίες (Βαϊάνα 2, Maria, Wicked, Μονομάχος ΙΙ κ.α.) και την ερχόμενη εβδομάδα ακολουθεί το «Υπάρχω» του Γιώργου Τσεμπερόπουλου που αναμένεται να προκαλέσει το ενδιαφέρον ακόμα κι εκείνων που δεν περνάνε ούτε απέξω από τις αίθουσες.

Για τις αποψινές πρεμιέρες να σημειώσουμε ότι ο Ρόμπερτ Ζεμέκις ξαναβρίσκει τους Τομ Χανκς και Ρόμπιν Ράιτ του «Forrest Gump», με νεανικά πρόσωπα ελέω οπτικών εφέ, στο «Εδώ» αλλά οι ομοιότητες σταματούν εκεί. Από την άλλη, ο Τζόσουα Οπενχάιμερ μπλέκει ατυχώς τα είδη στο «The end», ενώ οι φανατικοί του «Αρχοντα των Δαχτυλιδιών» θα δοκιμάσουν την τύχη τους στο animated «Ο Αρχοντας των Δαχτυλιδιών: Ο πόλεμος των Ροχίριμ» και μάλλον θα δικαιωθούν.

ΕΔΩ **

(HERE)

ΗΠΑ, 2024

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΡΟΜΠΕΡΤ ΖΕΜΕΚΙΣ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

ΤΟΜ ΧΑΝΚΣ, ΡΟΜΠΙΝ ΡΑΪΤ

Ο Ρόμπερτ Ζεμέκις εντοπίζει μια ιστορική, για τις ΗΠΑ, τοποθεσία και μας δείχνει, όχι με χρονική συνέχεια, τους ανθρώπους που έζησαν εκεί από την προεμφυλιακή εποχή έως τις μέρες μας και στιγμές από την καθημερινότητά τους, με την κάμερά του να παραμένει ακίνητη, σχεδόν σε ολόκληρη τη διάρκεια της ταινίας. Ακούγεται και είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα αλλά όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, η υλοποίησή της χωλαίνει από το αδύναμο σενάριο και τις «πλαστικές» ερμηνείες του πρωταγωνιστικού ζευγαριού που αδικούν και τους δύο ηθοποιούς.

THE END **

(ΗΠΑ, 2024)

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΤΖΟΣΟΥΑ ΟΠΕΝΧΑΪΜΕΡ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

ΤΙΛΝΤΑ ΣΟΥΙΝΤΟΝ, ΜΑΪΚΛ ΣΑΝΟΝ

Μια οικογένεια ζει εδώ και χρόνια σε ένα τεράστιο υπόγειο καταφύγιο μετά από μια περιβαλλοντική καταστροφή και την «ηρεμία» τους διαταράσσει η ξαφνική άφιξη μιας νεαρής κοπέλας που κι αυτή έχει αφήσει πίσω της νεκρούς και «καμένη γη».

Ο Τζόσουα Οπενχάιμερ αναμιγνύει μιούζικαλ και περιβαλλοντικές ευαισθησίες και αφήνει τα γεγονότα να κυλήσουν ξεπερνώντας τις δυόμιση ώρες. Εκεί που νομίζεις ότι βλέπεις ένα υπαρξιακό δράμα οικογενειακών σχέσεων με μελλοντολογικές νύξεις και περιβαλλοντικές ευαισθησίες, πολύ συχνά οι πρωταγωνιστές το ρίχνουν στο τραγούδι και αποσυντονίζεσαι. Η πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει στην καλλιτεχνική διεύθυνση, στα σκηνικά και τη φωτογραφία χαραμίζεται από τη σκηνοθετική άποψη να μπλέξουν τα είδη προκαλώντας αχρείαστες αναταράξεις.

Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΩΝ: Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΡΟΧΙΡΙΜ

(THE LORD OF THE RINGS: THE WAR OF THE ROHIRIM)

ΗΠΑ, 2024

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΚΕΝΤΖΙ ΚΑΜΙΓΙΑΜΑ

Τοποθετημένη 183 χρόνια πριν τα γεγονότα της πρωτότυπης τριλογίας, η ταινία διηγείται τη μοίρα του Οίκου του Χελμ Χάμερχαντ, του θρυλικού βασιλιά του Ρόχαν. Μία ξαφνική επίθεση του Γουλφ, ενός έξυπνου και αδίστακτου λόρδου που θέλει να πάρει εκδίκηση για τον θάνατο του πατέρα του, αναγκάζει τον Χελμ και τον λαό του να αντισταθούν μέσα από το αρχαίο οχυρό του Χόρνμπεργκ, ένα ισχυρό φρούριο που έγινε αργότερα γνωστό ως Χελμς Ντιπ.

ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

Kraven ο κυνηγός. Του Τζ. Κ. Τσάντορ με τους Ααρον Τέιλορ Τζόνσον, Ράσελ Κρόου

Η βίαιη και γεμάτη δράση ιστορία προέλευσης ενός από τους πιο εμβληματικούς κακούς της Marvel. O Ααρον Τέιλορ Τζόνσον πρωταγωνιστεί στο ρόλο του Kraven, ενός άνδρα που η πολύπλοκη σχέση με τον αδίστακτο πατέρα του, Nikolai Kravinoff,τον οδηγεί σε ένα μονοπάτι εκδίκησης με βίαιες συνέπειες.

Επιχείρηση: Dirty Angels. Του Μάρτιν Κάμπελ με τις Εύα Γκριν, Μαρία Μπακάλοβα

Όταν μια ομάδα μαθητριών πέφτει θύμα απαγωγής στο Αφγανιστάν, η Αμερικανίδα στρατιώτης Τζέικ ενώνει τις δυνάμεις της με μια ομάδα γυναικών κομάντο για να τις ελευθερώσουν. Το σχέδιο είναι να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των τρομοκρατών υποδυόμενες μέλη μιας ανθρωπιστικής οργάνωσης.

Η σοφία της ευτυχίας. Ντοκιμαντέρ των Φιλίπ Ντελακί και Μπάρμπαρα Μίλερ

Με την εμπειρία εννέα εξαιρετικά προκλητικών δεκαετιών στο επίκεντρο του κόσμου που ξεκίνησαν για εκείνον σε ηλικία τεσσάρων ετών, ο Δαλάι Λάμα αναλογίζεται την ισορροπία μεταξύ των χιλιετών παραδόσεων του Θιβετιανού βουδισμού και των σύγχρονων αξιών της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας μας, η οποία τώρα αγωνίζεται να ξεπεράσει τη βία και τον πόλεμο ενώ βρίσκεται στο χείλος της περιβαλλοντικής κατάρρευσης.

Super Santa. Κινούμενα σχέδια των Στίβεν Μαζορί και Αντρέα Σεμπαστιά

Έχοντας περάσει πολλά χρόνια φέρνοντας χαρά στα παιδιά όλου του κόσμου, ο Άγιος Βασίλης έχει αρχίσει να λαχταρά νέες περιπέτειες. Πιο συγκεκριμένα, ονειρεύεται να μοιάσει περισσότερο στο ίνδαλμά του, τον κινηματογραφικό υπερήρωα Super Santa, ο οποίος μάχεται τους κακούς ενώ ταυτόχρονα παραδίδει παιχνίδια σε παιδιά σε όλο τον κόσμο.

Andriesh (1954). Των Γιακόβ Μπαζελγιάν και Σεργκέι Παραντζάνοφ με τους Γκιούλι Τσοχονελίτζε, Κωνσταντίν Ρούσου

Eνας κακός μάγος απαγάγει το κοπάδι ενός νεαρού βοσκού, του Andriesh, μαζί με το αγαπημένο του πρόβατο που μιλάει, Miora και τον πιστό του σκύλο, Lupar. Με τη βοήθεια ενός μαγικού φλάουτου, ο γενναίος βοσκός ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι με σκοπό να σώσει τα ζωντανά του. Στην πορεία, θα συναντήσει εχθρούς και φίλους, καταπιεστές και καταπιεσμένους. Θα καταφέρει να αποκαταστήσει την ειρήνη και την αρμονία στη Γη;