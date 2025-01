Νέες ταινίες: «Νοσφεράτου» και Ρόμπι Γουίλιαμς στις αίθουσες καθώς το «Υπάρχω» σκίζει στο box office

Καθώς το «Υπάρχω» για τον Στέλιο Καζαντζίδη προκαλεί ουρές στις αίθουσες σε όλη τη χώρα και έως την Κυριακή 29/12 είχε κόψει, σε δέκα μέρες, το «εξωφρενικό» νούμερο των 359.562 εισιτηρίων πανελλαδικά, οι πρώτες πρεμιέρας της νέας χρονιάς αφορούν στην αιματοβαμμένη ιστορία του κόμη Όρλοκ και την πολυτάραχη ζωή του ποπ σταρ, Ρόμπι Γουίλιαμς. Το «Νοσφεράτου» του Ρόμπερτ Εγκερς είναι όσο σκοτεινό και βαριάς ατμόσφαιρας αναμέναμε από τον σκηνοθέτη του «Φάρου» και του «The witch», ενώ στο «Better man» ο Μάικλ Γκρέισι έχει πετύχει να συνθέσει μια στέρεη βιογραφία που δεν αδικεί τον ήρωά της.

ΝΟΣΦΕΡΑΤΟΥ ***

(NOSFERATU)

ΗΠΑ, 2024

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΡΟΜΠΕΡΤ ΕΓΚΕΡΣ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

ΝΙΚΟΛΑΣ ΧΟΥΛΤ, ΜΠΙΛ ΣΚΑΡΣΓΚΑΡΝΤ, ΛΙΛΙ-ΡΟΟΥZ ΝΤΕΠ

Ο νεαρός μεσίτης Τόμας Χάτερ ταξιδεύει στην Τρανσυλβανία για να συναντήσει τον μυστηριώδη κόμη Όρλοκ και να υπογράψει τα συμβόλαια αγοράς ακινήτων στη Γερμανία. Η σύζυγός του, Ελεν νιώθει ήδη την παρουσία και την έλξη μιας σκοτεινής και ακατανίκητης δύναμης που την περικυκλώνει και όσο ο Τόμας παραμένει φιλοξενούμενος του κόμη, η δύναμη γίνεται όλο και πιο έντονη μέχρι που ο κόμης κάνει την εμφάνισή του στην πόλη τους.

Ηταν αναμενόμενο ο δημιουργός του «Φάρου» και του «The witch» να υπογράψει μια θεοσκότεινη και σχεδόν αποπνικτική μεταφορά του «Νοσφεράτου» του Μουρνάου και να της προσδώσει τις απαραίτητες απειλητικές διαστάσεις προκειμένου αυτή να αποτελέσει σταθμό για τους επόμενους που θα δοκιμάσουν την τύχη τους στο μύθο του πανίσχυρου βαμπίρ.

Όμως κάτι λείπει από αυτή την απόπειρα και δεν κατορθώνει τελικά να μείνει στη μνήμη μας ως μια σκοτεινή και απειλητική ιστορία με πρωταγωνιστή τον κόμη Όρλοκ. Ο Εγκερς έδωσε περισσότερο βάρος από ότι ίσως θα έπρεπε στο εικαστικό μέρος της ταινίας του και λιγότερο στο να προσδώσει σε αυτήν τα στοιχεία εκείνα που σε κάνουν να νιώθεις απειλή και τρόμο. Αν και ο κόμης έχει φωνή που βγαίνει από τα βάθη της κόλασης και η όψη του, τις λίγες φορές που τη βλέπουμε, είναι αρκούντως αποκρουστική, η ταινία δεν καταφέρνει να σε ταρακουνήσει, να σε ξαφνιάσει και να σε κάνει να εύχεσαι να τελειώνει γρήγορα το μαρτύριο των θυμάτων του.

Ο Νίκολας Χουλτ, στο ρόλο του νεαρού μεσίτη, σηκώνει το βάρος της απόπειρας αξιοπρεπώς αλλά οι προθέσεις του Εγκερς ψαλίδισαν τη δυναμική μιας ιστορίας σαν κι αυτή.

BETTER MAN ***

(ΗΠΑ, 2024)

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΜΑΪΚΛ ΓΚΡΕΪΣΙ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

ΡΟΜΠΙ ΓΟΥΙΛΙΑΜΣ, ΤZΟΝΟ ΝΤΕΪΒΙΣ

Από τα παιδικά του χρόνια, που ήδη έδειχνε ότι είχε το χάρισμα, έως την αφετηρία του στους Take That και από τη σόλο καριέρα του στις καταχρήσεις, την πτώση του και την αμφιλεγόμενη σχέση με τον πατέρα του, έως την επανεκκίνησή του και την κατάκτηση μιας σειράς βραβείων και διακρίσεων, η πορεία του Ρόμπι Γουίλιαμς είναι γεμάτη σκαμπανεβάσματα, θριάμβους και αποτυχίες, μίση, πάθη, έρωτες και φυσικά πολλή μουσική. Βλέποντας την ταινία αναρωτιέσαι πως και δεν είχε αναλάβει κάποιος να την μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη νωρίτερα καθώς το υλικό είναι ιδανικό και «φωνάζει» πόσο έτοιμο είναι για κινηματογραφική εκμετάλλευση.

Ο κλήρος έπεσε στον Μάικλ Γκρέισι (The greatest showman) ο οποίος κατάφερε να μην πελαγοδρομεί και να μην πλατειάζει αφηγούμενος αυτή την τόσο γεμάτη βιογραφία. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς έγραφε ήδη ιστορία στα 16 του χρόνια με τους Take That και έως τα 25 του είχε «καταφέρει» να αυτοκαταστραφεί και να αναγεννηθεί προφανώς γιατί ήταν πολύ ανταγωνιστικός τύπος, όπως λέει ο ίδιος, για να αφήσει τον εαυτό του να πνιγεί οριστικά στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά. Ο Μάικλ Γκρέισι δίνει ρυθμό και ένταση στο πόνημά του, χαμηλώνει τους τόνους όταν ο νεαρός ποπ σταρ κοιτάζει προς τα μέσα, γίνεται αναπόφευκτα «βιντεοκλιπίστικος», ισορροπεί πολύ όμορφα και όσο πρέπει ανάμεσα στα τραγούδια και την πρόζα. Δίνει τον χρόνο που χρειάζεται σε κάθε κεφάλαιο της αφήγησής του για να αποκτήσει υπόσταση και να μας οδηγήσει στο επόμενο και μακροπρόθεσμα στην ολοκλήρωση του παζλ και παράλληλα ξέρει πως να ενώσει όλα τα κομμάτια της ιστορίας δίνοντάς τους συνέχεια και συνεκτικότητα.

Όσο για την απόφασή του να βάλει έναν ψηφιακό χιμπαντζή και όχι έναν σωσία του Ρόμπι Γουίλιαμς στον πρωταγωνιστικό ρόλο, αυτή μοιάζει διχαστική. Κάποια στιγμή το χωνεύεις και το ξεχνάς παρασυρμένος από την πλημμύρα των γεγονότων που εξιστορούνται και κάποιες άλλες νιώθεις ότι όλα όσα βλέπεις συμβαίνουν σε κάποιο άλλο επίπεδο, που μοιάζει ανώδυνο και χωρίς ιδιαίτερες επιπτώσεις. Θαυμαστές και μη, πάντως, του Ρόμπι Γουίλιαμς, σπεύσατε να δείτε την εξιστόρηση ενός τρικυμιώδους βίου που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον.

SONIC 3: Η ΤΑΙΝΙΑ

(SONIC THE HEDGEHOG 3)

ΗΠΑ, 2024

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΤZΕΦ ΦΑΟΥΛΕΡ

Οι Sonic, Knuckles και Tails ξανασυναντιούνται και συνεργάζονται ενάντια σε έναν νέο ισχυρό αντίπαλο, τον Shadow, έναν μυστηριώδη κακοποιό με δυνάμεις που δεν έχουν αντιμετωπίσει ποτέ παρόμοιες στο παρελθόν. Με τις μοναδικές τους ικανότητές, η ομάδα πρέπει να αναζητήσει μια απίθανη συμμαχία με την ελπίδα να σταματήσει τον Shadow και να προστατεύσει τον πλανήτη.