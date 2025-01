Cinedoc: Αφιέρωμα σε τέσσερα βραβευμένα μικρού μήκους ντοκιμαντέρ

Το Cinedoc «ανοίγει» τη νέα κινηματογραφική χρονιά με ένα αφιέρωμα σε βραβευμένα ελληνικά ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, παρουσία συντελεστών.

Οι ταινίες θα παρουσιαστούν παρουσία συντελεστών την Κυριακή 19 Ιανουαρίου στις 16.00 στον κινηματογράφο Δαναό.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος, θα προβληθούν τα ντοκιμαντέρ «Φως εκ φωτός» του Νεριτάν Ζιντζιρία, «Τίτι: Στο πέρασμα του κυκλώνα» της Νατάσσας Μπλάτσιου, «The man on the left» της Μαρίας Τσάγκαρη και «Mothers of daughters» των Έλκε Λέρενκραους και Γιούλας Μπούνταλη. Τέσσερις ταινίες μικρού μήκους που σημείωσαν μία σημαντική φεστιβαλική πορεία και υπογραμμίζουν με εντελώς ξεχωριστό αφηγηματικό ύφος η καθεμία την πεμπτουσία του σινεμά: τη διασφάλιση της μνήμης μέσα από εικόνες. Ιστορίες για την αναζήτηση της δικαιοσύνης, την ανθρωπιστική δράση, το παρελθόν και τον ευαγγελισμό της 7ης Τέχνης.

ΦΩΣ ΕΚ ΦΩΤΟΣ – Νεριτάν Ζιντζιρία (2023)

Σε ένα από τα πιο απομονωμένα μέρη του κόσμου, ένας κινηματογραφιστής βρίσκει το σωζόμενο φωτογραφικό υλικό ενός Αγιορείτη Μοναχού – που πριν πεθάνει, το 1932, κατασκευάζει τη δική του φωτογραφική κάμερα.

Συμμετοχές σε Φεστιβάλ: Βραβείο Ίρις μικρού μήκους ντοκιμαντέρ – Ελληνική Ακαδημίας Κινηματογράφου (2024), Παγκόσμια Πρεμιέρα – 52ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Rotterdam, Αμερικανική Πρεμιέρα – Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Slamdance (Grand Prix Winner), Grand Prix Καλύτερης Μικρού Μήκους (Διεθνές Φεστιβάλ Tabor), Βραβείο Small Iron Camera 300 (Διεθνές Φεστιβάλ Manaki Brothers), Βραβείο Καλύτερης Μικρού Μήκους Ταινίας (Φεστιβάλ Νύχτες Πρεμιέρας), Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ (Φεστιβάλ Δράμας).

Δείτε το τρέιλερ:

THE MAN ON THE LEFT – Μαρία Τσάγκαρη (2022)

Με αφετηρία μια φωτογραφία, η εικαστικός Μαρία Τσάγκαρη συνθέτει ένα κολλάζ για τη ζωή και τη μουσική πορεία του προπάππου της, ρεμπέτη και βιολιστή Νίκου Συρίγου του Σαντορινιού.

Συμμετοχές σε Φεστιβάλ: Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, ΚΙΝΟ Athens, Διεθνές Ανεξάρτητο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας.

Δείτε το τρέιλερ:

MOTHERS OF DAUGHTERS – Έλκε Λέρενκραους, Γιούλα Μπούνταλη (2023)

Μια μητέρα χάνει την κόρη της από γυναικοκτονία. Αντί για οργή απέναντι στον κόσμο, μιλά δημόσια και αγωνίζεται να ανταλλάξει την πατριαρχία με την αγάπη, για χάρη της κοινωνίας μας.

Συμμετοχές σε Φεστιβάλ: Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 2023 (Διαγωνιστικό Film Forward), Υποψήφια για το Βραβείο Ίρις καλύτερου ντοκιμαντέρ της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου 2024.

Δείτε το τρέιλερ:

ΤΙΤΙ: ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΝΑ – Νατάσσα Μπλάτσιου (2023)

Όταν η Μαδαγασκάρη πλήττεται από έναν ακόμα τροπικό κυκλώνα, η Titi, μία Νιγήρια νοσηλεύτρια των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, ταξιδεύει σε δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας όπου μάχεται εναντίον μίας από τις καταστροφικότερες συνέπειες της κλιματικής κρίσης: τον παιδικό υποσιτισμό.

Η παραγωγή της ταινίας πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα.

Συμμετοχές σε Φεστιβάλ: 18th Los Angeles Greek Film Festival, 21st IN THE PALACE International Short Film Festival, Rome Prisma Festival – Μonthly award January 2024 of Best Short Doc, ΔΦΚΑ Νύχτες Πρεμιέρας – Ελληνικές Μικρές Ιστορίες, 26 ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (επίσημη συμμετοχή-online), 13th Aegean Film Festival, 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας – 2 ο βραβείο, 3rd Aigio International Short Film Festival "Theodoros Angelopoulos”, Anafi International Film Festival, Chania Film Festival -Bραβείο Kοινού, Athens International Children’s Film Festival.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans Frontières/MSF) είναι μία διεθνής, ανεξάρτητη, ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση που παρέχει ιατρική φροντίδα σε ανθρώπους αποκλεισμένους από την υγειονομική περίθαλψη, σε θύματα βίας, φυσικών καταστροφών ή ενόπλων συγκρούσεων. Δρα με μοναδικό κριτήριο τις ιατρικές ανάγκες, ανεξάρτητα από φυλετικά, θρησκευτικά ή πολιτικά κριτήρια με στόχο την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου αλλά και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τις ανθρωπιστικές κρίσεις που μαίνονται στον πλανήτη. Τα τελευταία χρόνια βρίσκονται όλο και συχνότερα αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία των ανθρώπων.

Δείτε το τρέιλερ:

Λίγα λόγια για το CINEDOC

Δείτε εδώ το πρόγραμμα του Cinedoc 2024-25

Το CineDoc προβάλλει και διανέμει επιλεκτικά, βραβευμένα ελληνικά και ξένα ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο του Cinedoc Festival. Οι προβολές πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, τον κινηματογράφο ΔΑΝΑΟ, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το CineDoc Volos και τον Δήμο Βόλου, τον Χώρο Πολιτισμού «Σημείο» στο Ρέθυμνο, το Cyclades Preservation Fund (CPF) και το Thalassa Foundation . Οι προβολές έχουν στόχο να ενθαρρύνουν τον διάλογο και να εμπνεύσουν συλλογικές δράσεις γύρω από θεματικές όπως το περιβάλλον, η ισότητα των φύλων, η συμπεριληπτικότητα, η εκπαίδευση, η ιστορία κ.ά.

Επιπλέον, συνεργάζεται σταθερά με πολιτιστικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, φορείς και οργανισμούς (ενδεικτικά: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μέγαρο Μουσικής, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς κ.ά.), ενώ συμμετέχει σε συνέδρια, φεστιβάλ και πολιτιστικές εκδηλώσεις, στο πλαίσιο των οποίων διοργανώνει ειδικές προβολές (ενδεικτικά: Irida Visions, The Future of Retail, Ocean Film Festival, Piraeus Port Film Festival, Athens Pride – Αθήνα, Europride – Θεσσαλονίκη, Come as You Are Festival – Λάρισα, Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού – Κύπρος κ.ά.).

Το CineDoc διευρύνει συνεχώς το δίκτυό του μέσα από τη διοργάνωση προβολών ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο του CineDoc Island, τόσο στα νησιά (Κυκλάδες, Σποράδες, Ιόνιο και Δωδεκάνησα), όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και κινηματογραφικές λέσχες. Οι προβολές πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.cinedoc.gr | cinedocanemon@gmail.com

* Κινηματογράφος Δαναός (Λεωφόρος Κηφισίας, 109. τηλ.2106922655)

Γενική είσοδος: 7 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων: danaoscinema.gr και στο ταμείο του κινηματογράφου