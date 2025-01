Βραβεία Bafta: «Κονκλάβιο» και «Emilia Perez» μονομαχούν στα βρετανικά βραβεία κινηματογράφου

Τα φαβορί για τα φετινά Όσκαρ επιβεβαιώθηκαν και στις υποψηφιότητες των βρετανικών βραβείων BAFTA που μόλις ανακοινώθηκαν. Έτσι, το «Κονκλάβιο» του Εντουαρντ Μπέργκερ αναμένεται να κονταροχτυπηθεί με το «Emilia Perez» του Ζακ Οντιάρ καθώς οι δύο ταινίες διεκδικούν 12 και 11 υποψηφιότητες αντίστοιχα. Από κοντά όμως ακολουθούν και οι υπόλοιπες ταινίες που αναμένεται να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στα φετινά Όσκαρ όπως το «The brutalist» του Μπρέιντι Κορμπέτ που συγκέντρωσε εννιά υποψηφιότητες, η «Anora» του Σον Μπέικερ, το «Dune: Μέρος δεύτερο» και το «Wicked» με επτά υποψηφιότητες και το «A complete unknown» του Τζέιμς Μάνγκολντ και το «Kneecap» του Ριτς Ρέπιατ με έξι υποψηφιότητες.

Το «Κονκλάβιο», το «The brutalist», το «Emilia Perez» η «Anora» και το «A complete unknown» διεκδικούν το Bafta καλύτερης ταινίας, ενώ στο βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας διασταυρώνουν τα ξίφη τους οι Σον Μπέικερ (Anora), Εντουαρντ Μπέργκερ (Κονκλάβιο), Ντενί Βιλνέβ (Dune: Μέρος δεύτερο), Ζακ Οντιάρ (Emilia Perez) και Κοραλί Φαρζά (The substance).

Στη διεκδίκηση του βραβείου α’ γυναικείας ερμηνείας χώρεσαν έξι πρωταγωνίστριες (Σίνθια Ερίβο, Ντέμι Μουρ, Κάρλα Σοφία Γκασκόν, Μαριάν Ζαν-Μπαπτίστ, Μάικι Μάντισον και Σίρσα Ρόναν), ενώ στο αντίστοιχο ανδρικό βραβείο συναντάμε επίσης έξι πρωταγωνιστές, τους Έντριαν Μπρόντι, Τίμοθι Σαλαμέ, Κόλμαν Ντομίνγκο, Χιου Γκραντ, Σεμπάστιαν Σταν και Ρέιφ Φάινς.

Από τις υποψηφιότητες λείπει το «Babygirl» με τη Νικόλ Κίντμαν και η «Maria» του Πάμπλο Λαραίν με την Αντζελίνα Τζολί.

Η τελετή απονομής θα γίνει στις 16 Φεβρουαρίου με οικοδεσπότη τον Ντέιβιντ Τέναντ.

Οι υποψηφιότητες

Καλύτερη Ταινία

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Κονκλάβιο

Emilia Perez

Καλύτερη Βρετανική Ταινία

Bird

Blitz

Κονκλάβιο

Μονομάχος II

Hard Truths

Kneecap

Lee

Love Lies Bleeding

The Outrun

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

Ντεμπούτο από Βρετανό Σεναριογράφο, Σκηνοθέτη ή Παραγωγό

Λούνα Ντάρμον – Σκηνοθέτης, Σεναριογράφος (Hoard)

Ριτς Πέπιατ – Σκηνοθέτης, Σεναριογράφος (Kneecap)

Ντεβ Πατέλ – Σκηνοθέτης (Monkey Man)

Σάντια Σούρι – Σκηνοθέτης, Σεναριογράφος, Τζέιμς Μπάουζερ – Παραγωγός, Μπάλθαζαρ ντε Γκανάϊ – Παραγωγός (Santosh)

Κάραν Καντάρι – Σκηνοθέτης, Σεναριογράφος (Sister Midnight)

Ξενόγλωσση Ταινία

All We Imagine As Light

Emilia Perez

I'm Still Here

Kneecap

Ο σπόρος της ιερής συκιάς

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

Black Box Diaries

Daughters

No Other Land

Super/Man: The Christopher Reeve Story

Will & Harper

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Flow

Τα μυαλά που κουβαλάς 2

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

The Wild Robot

Παιδική & Οικογενειακή Ταινία

Flow

Kensuke's Kingdom

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

Το ατίθασο ρομπότ

Σκηνοθεσία

Σον Μπέικερ (Anora)

Εντουαρντ Μπέργκερ (Κονκλάβιο)

Ντενί Βιλνέβ (Dune: Μέρος δεύτερο)

Ζακ Οντιάρ (Emilia Perez)

Κοραλί Φαρζά (The Substance)

Πρωτότυπο Σενάριο

Anora

The Brutalist

Kneecap

Αληθινός πόνος

The Substance

Διασκευασμένο Σενάριο

A Complete Unknown

Κονκλάβιο

Emilia Perez

Nickel Boys

Sing Sing

Α' Γυναικείος Ρόλος

Σίνθια Ερίβο (Wicked)

Κάρλα Σοφία Γκασκόν (Emilia Perez)

Μαριάν Ζαν-Μπαπτίστ (Hard Truths)

Μάικι Μάντισον (Anora)

Ντέμι Μουρ (The Substance)

Σίρσα Ρόναν (The Outrun)

Α' Ανδρικός Ρόλος

Εντριαν Μπρόντι (The Brutalist)

Τίμοθι Σαλαμέ (A Complete Unknown)

Colman Domingo (Sing Sing)

Ρέιφ Φάινς (Κονκλάβιο)

Χιου Γκραντ (Heretic)

Σεμπάστιαν Σταν (Ο μαθητευόμενος)

Β' Γυναικείος Ρόλος

Σελίνα Γκόμεζ (Emilia Perez)

Αριάνα Γκράντε (Wicked)

Φελίσιτι Τζόουνς (The Brutalist)

Τζέιμι Λι Κέρτις (The Last Showgirl)

Ιζαμπέλα Ροσελίνι (Κονκλάβιο)

Ζόι Σαλντάνα (Emilia Perez)

Β' Ανδρικός Ρόλος

Γιούρα Μπόρισοβ (Anora)

Κίραν Κάλκιν (Αληθινός πόνος)

Κλάρενς Μακλίν (Sing Sing)

Εντουαρντ Νόρτον (A Complete Unknown)

Γκάι Πιρς (The Brutalist)

Τζέρεμι Στρονγκ (Ο μαθητευόμενος)

Καλύτερο Καστ

Anora

Ο μαθητευόμενος

A Complete Unknown

Κονκλάβιο

Kneecap

Φωτογραφία

The Brutalist

Κονκλάβιο

Dune: Μέρος δεύτερο

Emilia Perez

Nosferatu

Μοντάζ

Anora

Κονκλάβιο

Dune: Μέρος δεύτερο

Emilia Perez

Kneecap

Κοστούμια

Blitz

A Complete Unknown

Conclave

Nosferatu

Wicked

Μακιγιάζ

Dune: Μέρος δεύτερο

Emilia Perez

Nosferatu

The Substance

Wicked

Μουσική

The Brutalist

Κονκλάβιο

Emilia Perez

Nosferatu

Το ατίθασο ρομπότ

Σκηνικά

The Brutalist

Κονκλάβιο

Dune: Μέρος δεύτερο

Nosferatu

Wicked

Ηχος

Blitz

Dune: Μέρος δεύτερο

Μονομάχος II

The Substance

Wicked

Εφέ

Better Man

Dune: Μέρος δεύτερο

Μονομάχος II

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους Κινουμένων Σχεδίων

Adios

Mog's Christmas

Wander to Wonder

Βρετανική Ταινία Μικρού Μήκους

The Flowers Stand Silently, Witnessing

Marion

Milk

Rock, Paper, Scissors

Stomach Bug

Ανερχόμενο Ταλέντο

Μαρίσα Αμπέλα

Τζάρελ Τζερόμ

Ντέιβιντ Τζόνσον

Μάικι Μάντισον

Νάμπαν Ρίζβαν