Λουίς Αντόνιο Τάγκλε: Ποιος είναι ο «Φραγκίσκος της Ασίας» και κορυφαίο φαβορί για νέος Πάπας

Η αγωνία για το ποιος θα διαδεχθεί τον εκλιπόντα Πάπα Φραγκίσκο κορυφώνεται αφού από το απόγευμα της Τετάρτης, 7 Μαΐου, συνεδριάζει το Κονκλάβιο των καρδιναλίων, αρμόδιο για την εκλογή του νέου Ποντίφικα, για να εκλέξει τον αντικαταστάτη του «Πάπα των φτωχών». Αν και μετά τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου τη Δευτέρα, 21 Απριλίου, έχουν ακουστεί πολλά ονόματα ως φαβορί, τις τελευταίας μέρες δημοσιεύματα στον βρετανικό και τον γαλλικό Τύπο κάνουν εκτεταμένες αναφορές στον 67χρονο Λουίς Αντόνιο Τάγκλε, καρδινάλιο από τις Φιλιππίνες, τον οποίο θεωρούν από τα κορυφαία φαβορί για το αξίωμα του επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Προφανώς, το προσωνύμιο που φέρει ο πρώην αρχιεπίσκοπος της Μανίλας έχει επηρεάσει τα σχετικά δημοσιεύματα, καθώς αποκαλείται «Φραγκίσκος της Ασίας», εξαιτίας της στήριξης που παρέχει στους άπορους, όπως έκανε και ο εκλιπών Πάπας Φραγκίσκος.

Επί του παρόντος, ο καρδινάλιος Τάγκλε θεωρείται σημαντική προσωπικότητα στις Φιλιππίνες, τη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας όπου το 80% του πληθυσμού είναι καθολικοί. Ο Τάγκλε γεννήθηκε στη μικρή πόλη Ίμους κοντά στη Μανίλα. Σπούδασε Θεολογία και απέκτησε μεταπτυχιακό στη Φιλοσοφία. Μιλάει Αγγλικά και Ιταλικά άριστα ενώ έχει καλή γνώση της γαλλικής, της ισπανικής, της κινεζικής, της κορεατικής και της λατινικής γλώσσας. Ανήκει στην προοδευτική πτέρυγα της καθολικής εκκλησίας, την οποία έχει καταγγείλει πως εκφράστηκε με «σκληρά λόγια» για την LGBT κοινότητα, τους διαζευγμένους και τους καθολικούς που έχουν κάνει δεύτερο γάμο, για τους οποίους υποστηρίζει ότι θα πρέπει να λαμβάνουν τη θεία κοινωνία κατά περίπτωση.

Ο Λουίς Αντόνιο Τάγκλε και ο εκλιπόντας Πάπας Φραγκίσκος στη Μανίλα το 2017 Αρχείου - AP

Καρδινάλιος Τάγκλε: Οι μετακινήσεις με ποδήλατο και η αγάπη για το καραόκε

Ο Τάγκλε χειροτονήθηκε ιερέας στη μητρόπολη της πόλης Ίμους (20 χλμ νότια της Μανίλα) το 1982. Τον Ιανουάριο του 2001 χειροτονήθηκε επίσκοπος στη μητρόπολη της Ίμους και τον Οκτώβριο του 2011 έγινε αρχιεπίσκοπος Μανίλας. Στα τέλη Νοεμβρίου του 2012 έγινε καρδινάλιος. Σύμφωνα με το γαλλικό δίκτυο RFI, ο «Φραγκίσκος της Ασίας» όταν ήταν ιερέας συνήθιζε να μετακινείται με ποδήλατο ή λεωφορείο και δεν δίσταζε να τραγουδάει καραόκε, όπως κάνουν πολλοί συμπατριώτες του. Μάλιστα, στο Tik Tok έχουν κυκλοφορήσει βίντεο που τον δείχνουν να τραγουδάει καραόκε κερδίζοντας την εκτίμηση των Φιλιππινέζων σε μια χώρα όπου το καραόκε θεωρείται «εθνικό σπορ».

Ο πρώην αρχιεπίσκοπος της Μανίλας υπηρέτησε επί επτά χρόνια ως πρόεδρος της Caritas Internationalis - μιας παγκόσμιας συνομοσπονδίας καθολικών οργανώσεων φιλανθρωπίας και ανθρωπιστικής βοήθειας, η οποία εδρεύει στο Βατικανό. Όμως, αυτός και η ομάδα του απομακρύνθηκαν το 2022, έπειτα από έλεγχο που έδειξε «ανεπάρκεια» στη διαχείριση. Την περίοδο εκείνη, ο Τάγκλε, ο οποίος δεν είχε εμπλοκή στην καθημερινή λειτουργία, είχε υποστηρίξει πως η σχετική απόφαση δεν σχετιζόταν με κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ή κακοδιαχείριση χρημάτων. Όμως, τον περασμένο Μάρτιο μια ομάδα επιζώντων, το «Survivors Network of those Abused by Priests» (SNAP), κάλεσε να διεξαχθεί έρευνα εις βάρος του Τάγκλε και άλλων πέντε καρδιναλίων σχετικά με τη διαχείριση καταγγελιών για παιδική κακοποίηση από τη Caritas Internationalis στη Νέα Ζηλανδία και την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Ο Τάγκλε μέχρι και σήμερα δεν έχει προβεί σε κάποια δήλωση σχετικά με την έρευνα.

Ο kαρδινάλιος Λουίς Αντόνιο Τάγκλε στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό (Τετάρτη 30 Απριλίου 2025) AP

«Φραγκίσκος της Ασίας»: Η αρνητική κριτική για τη διαχείριση της σεξουαλικής κακοποίησης εντός της Εκκλησίας

Ακτιβιστές έχουν δηλώσει πως ο Τάγκλε δεν έχει καταβάλει επαρκείς προσπάθειες για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης εντός της Εκκλησίας. Η Άν Μπάρετ Ντόιλ, συνδιευθύντρια της οργάνωσης BishopAccountability.org, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Εκκλησία στις Φιλιππίνες διανύει «σκοτεινούς αιώνες» όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, επισημαίνοντας ότι δεν έχουν δημοσιευτεί κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση καταγγελιών ούτε στον ιστότοπο της Αρχιεπισκοπής Μανίλας, ούτε σε εκείνον της Συνόδου των Επισκόπων των Φιλιππίνων. Η ίδια, αμφισβήτησε την καταλληλότητά του για το αξίωμα του Πάπα, λέγοντας: «Αν ο καρδινάλιος Τάγκλε δεν μπορεί καν να πείσει τους αδελφούς επισκόπους της πατρίδας του να δημοσιεύσουν κατευθυντήριες γραμμές, τι μπορούμε να περιμένουμε να επιτύχει ως Πάπας μιας παγκόσμιας Εκκλησίας;».

Πάντως, ο Τάγκλε είναι ήδη γνωστός σε πολλούς καρδινάλιους, θεωρείται προσιτός, είναι δημοφιλής στις Φιλιππίνες και οι νέοι αισθάνονται άνετα μαζί του. Τον Ιανουάριο του 2015, όταν ο Τάγκλε είχε υποδεχθεί τον Πάπα Φραγκίσκο στη χώρα του έξι εκατομμύρια πιστοί είχαν συγκεντρωθεί για να παρακολουθήσουν την λειτουργία του Προκαθήμενου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας σε ανοικτό χώρο, στο Πάρκο Ριζάλ, στη Μανίλα. Η λειτουργία είχε τελεστεί στη μνήμη των θυμάτων του φονικού τυφώνα Χαϊγιάν, που έπληξε τις Φιλιππίνες τον Νοέμβριο του 2013. Αν ο Τάγκλε εκλεγεί Πάπας θα είναι ο πρώτος Ποντίφικας στην ιστορία με καταγωγή από την Ασία.

Σχετικές ειδήσεις