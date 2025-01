Cinedoc: Προβάλει το ντοκιμαντέρ «Τραγούδια της Γης» της Μαργκρέθ Ολίν για τα τοπία της Νορβηγίας

Πολύ παραπάνω από ένα απλό περιβαλλοντικό ντοκιμαντέρ, τα «Τραγούδια της Γης» της Μαργκρέθ Ολίν είναι ένα ονειρικό ταξίδι στα εκπληκτικής ομορφιάς τοπία της Νορβηγίας και ένα κινηματογραφικό δοκίμιο για τη συμβιωτική σχέση του ανθρώπου με τη φύση.

Νορβηγική πρόταση για Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας το 2024, με executive producers τους Λιβ Ούλμαν και Βιμ Βέντερς και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου στην εκτέλεση του καθηλωτικού soundtrack, τα «Τραγούδια της Γης» είναι μια συγκινητικά προσωπική ταινία και ταυτόχρονα μια κινηματογραφική εμπειρία θέασης που πρέπει να βιωθεί στη μεγάλη οθόνη.

Το ντοκιμαντέρ έκανε πρεμιέρα στο 26ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας στο Nordic Docs (2023) και το Βραβείο Καλύτερης Πρωτότυπης Μουσικής σε Ντοκιμαντέρ στο International Sound & Film Music Festival (2024).

Σύνοψη

Βαθιά στην καρδιά της νορβηγικής εξοχής, στη γραφική κοιλάδα του Ολντεντάλεν (Oldedalen), οι κύκλοι χρόνου, ζωής και φύσης μπλέκονται αξεδιάλυτα. Κατά τη διάρκεια ενός ολόκληρου έτους, η σκηνοθέτρια ακολουθεί τον 85χρονο πατέρα της καθώς εκείνος διασχίζει, ίσως για τελευταία φορά, τα μονοπάτια που χαράχτηκαν από γενιές και γενιές των προγόνων του. Ένα ταξίδι οικογενειακής μνήμης και παράλληλα μια ωδή στην μεγαλειώδη ομορφιά της φύσης που πρέπει να προστατευτεί με κάθε τρόπο.

Δείτε το τρέιλερ:

Σημείωμα σκηνοθέτιδας

«Στην ταινία μου, το Ολντεντάλεν είναι ο πατέρας μου και ο πατέρας μου είναι το Ολντεντάλεν. Η ήρεμη άνοιξη είναι η παιδική του ηλικία, η γλύκα του καλοκαιριού η νιότη του, οι θύελλες του φθινοπώρου η ώριμη ζωή του και η σιγαλιά του χειμώνα τα γεράματά του. Ήθελα να πω μια ιστορία ελπίδας. Στο τέλος, ο πατέρας μου φυτεύει έναν σπόρο δίπλα στο δέντρο που ο παππούς του φύτεψε πριν από 130 χρόνια. Η ζωή συνεχίζεται.»

Πρόγραμμα προβολών

Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Νορβηγίας στην Αθήνα και σε συνεργασία με τους φορείς Paths of Greece, Trekking Hellas, Europe Direct ΕΛΙΑΜΕΠ Αττικής, Έδρα UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία του ΕΚΠΑ.

Αθήνα – Κινηματογράφος Δαναός

Η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου στις 20.00 στον κινηματογράφο Δαναό. Μετά την προβολή στις 30/1 θα ακολουθήσει συζήτηση με εκπροσώπους της Paths of Greece.

Τις επόμενες ημέρες, οι προβολές του ντοκιμαντέρ θα πλαισιωθούν από θεματικές συζητήσεις με καλεσμένους εκπροσώπους περιβαλλοντικών φορέων και επαγγελματίες ψυχικής υγείας.

Πληροφορίες για το πλήρες πρόγραμμα προβολών και συζητήσεων και την προπώληση των εισιτηρίων στο παρακάτω link: https://www.danaoscinema.gr/movie/cinedoc-2025/

Θεσσαλονίκη – Αίθουσα «Σταύρος Τορνές»

Μέσα από το δίκτυο του CineDoc, η ταινία παρουσιάστηκε στις 18/1 στον Βόλο, ενώ θα προβληθεί επίσης στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 29/1 στις 19.00 στην αίθουσα «Σταύρος Τορνές». Προπώληση: https://www.filmfestival.gr/el/cinemas-gr/program

CINEDOC

Δείτε εδώ το πρόγραμμα του Cinedoc 2024-25

Το CineDoc προβάλλει και διανέμει επιλεκτικά, βραβευμένα ελληνικά και ξένα ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο του Cinedoc Festival. Οι προβολές πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, τον κινηματογράφο ΔΑΝΑΟ, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το CineDoc Volos και τον Δήμο Βόλου, τον Χώρο Πολιτισμού «Σημείο» στο Ρέθυμνο, το Cyclades Preservation Fund (CPF) και το Thalassa Foundation. Οι προβολές έχουν στόχο να ενθαρρύνουν τον διάλογο και να εμπνεύσουν συλλογικές δράσεις γύρω από θεματικές όπως το περιβάλλον, η ισότητα των φύλων, η συμπεριληπτικότητα, η εκπαίδευση, η ιστορία κ.ά.

Επιπλέον, συνεργάζεται σταθερά με πολιτιστικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, φορείς και οργανισμούς (ενδεικτικά: Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, SAE Athens, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μέγαρο Μουσικής, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς κ.ά.), ενώ συμμετέχει σε συνέδρια, φεστιβάλ και πολιτιστικές εκδηλώσεις, στο πλαίσιο των οποίων διοργανώνει ειδικές προβολές (ενδεικτικά: Irida Visions, The Future of Retail, Ocean Film Festival, Piraeus Port Film Festival, Athens Pride – Αθήνα, Europride - Θεσσαλονίκη, Come as You Are Festival – Λάρισα, Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού – Κύπρος κ.ά.).

Το CineDoc διευρύνει συνεχώς το δίκτυό του μέσα από τη διοργάνωση προβολών ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο του CineDoc Island, τόσο στα νησιά (Κυκλάδες, Σποράδες, Ιόνιο και Δωδεκάνησα), όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και κινηματογραφικές λέσχες. Οι προβολές πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.cinedoc.gr | cinedocanemon@gmail.com