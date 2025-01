Athens Photo World: Αυλαία με τις βραβεύσεις τριών Ελλήνων φωτογράφων

Το φεστιβάλ-θεσμός για τη φωτοδημοσιογραφία στην Ελλάδα, Athens Photo World, έριξε αυλαία το βράδυ της Κυριακής 19/1, με την ολοκλήρωση του Διημέρου Ψηφιακών Προβολών, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά φέτος και την απονομή των βραβείων Athens Photo World 2024.

Στο κατάμεστο Αεριοφυλάκιο 1 - Αμφιθέατρο "Μιλτιάδης Έβερτ" της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, η ομάδα του φεστιβάλ απένειμε τα βραβεία στους 3 φετινούς υποψήφιους, με το μεγάλο βραβείο να πηγαίνει στον Πέτρο Γιαννακούρη, για τη δουλειά του "Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει ξεπεράσει τις 1.000 ημέρες".

Νωρίτερα είχε προηγηθεί η προβολή, παρουσία του σκηνοθέτη Mstyslav Chernov, του βραβευμένου με Όσκαρ και Bafta, ντοκιμαντέρ "20 μέρες στη Μαριούπολη".

Μια μέρα πριν, το απόγευμα του Σαββάτου 18/1 και στο πλαίσιο των Ψηφιακών Προβολών, το κοινό είχε την ευκαιρία να μυηθεί στο σημαντικό έργο βραβευμένων φωτογράφων και να γνωρίσει τη συλλογή των έργων 34 φωτογράφων από όλη την υφήλιο που διακρίθηκαν στον παγκόσμιο διαγωνισμό του World Press Photo του 2024, παρουσία του επιμελητή του Ιδρύματος WPP, Raphael Dias e Silva.

Το διήμερο των Ψηφιακών Προβολών που εγκαινιάστηκε φέτος αποτελεί τον επίλογο της διοργάνωσης που ξεκίνησε το 2024 με τις καθιερωμένες υπαίθριες εκθέσεις:

στην Περίφραξη του Εθνικού Κήπου | «Ολυμπιακοί Αγώνες» | Ιούλιος – Αύγουστος

στην Περίφραξη του Μεγάρου Μουσικής | «Ορεινή Ελλάδα» | Ιούλιος – Αύγουστος

στην Περίφραξη του Εθνικού Κήπου | «Η υγεία για όλους στο προσκήνιο» | Νοέμβριος – Δεκέμβριος, σε συνεργασία με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και το Γραφείο Φροντίδας και Ασφάλειας των Ασθενών στην Αθήνα

καθώς και τον διαγωνισμό για το Βραβείο Athens Photo World 2024, που ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2024.

Το ήδη από καιρό ανακοινωμένο διήμερο φιλοξενήθηκε στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, και συγκεκριμένα στο Αεριοφυλάκιο 1 - Αμφιθέατρο "Μιλτιάδης Έβερτ", με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και της ΔΕΗ που στήριξε με θέρμη την διοργάνωση του 2024.

Οι φίλοι του Athens Photo World που παραβρέθηκαν στην Τεχνόπολη είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τους τρεις φιναλίστ του διαγωνισμού για το Βραβείο Athens Photo World 2024, Πέτρο Γιαννακούρη, Σπύρο Παλούκη και Μιχάλη Πατσούρα, τους οποίους παρουσίασαν ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Athens Photo World Θανάσης Σταυράκης, μαζί με τον επιμελητή Γιάννη Κολεσίδη και την Γενική Συντονίστρια του Φεστιβάλ Χριστίνα Καλλιγιάννη.

Το κοινό παρακολούθησε σύντομα video με τις δουλειές που διακρίθηκαν και είχε την ευκαιρία να ακούσει και λίγα λόγια από τον Μιχάλη Καραγιάννη, φωτογράφο και μέλος της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού για το 2024 μαζί με τους Πέπη Λουλακάκη και Ορέστη Παναγιώτου, για το σκεπτικό της επιτροπής αλλά και την γενικότερη αξιολόγηση των φωτογραφικών project που συμμετείχαν.

Η τελική κατάταξη των ήδη γνωστών από καιρό τριών φιναλίστ είναι:

Μεγάλος νικητής, με το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000 ευρώ), αναδείχθηκε ο Πέτρος Γιαννακούρης για τη δουλειά του "Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει ξεπεράσει τις 1.000 ημέρες". Στον Γιαννακούρη το αναμνηστικό απένειμε ο Ουκρανός video journalist του Associated Press, Mstyslav Chernov, ενώ οι δύο δημιουργοί εξέφρασαν τη μεγάλη εκτίμηση που έχουν ο ένας για τον άλλον και μίλησαν για τη φιλία που τους συνδέει μετά από πολλές κοινές αποστολές σε διάφορα σημεία του κόσμου.

Δεύτερος στην τελική κατάταξη και με έπαθλο το ποσό των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 ευρώ) ήρθε ο Μιχάλης Πατσούρας (ήδη νικητής του βραβείου το 2022), με το έργο του "In the rift of time" και τρίτος, με έπαθλο το ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500 ευρώ) ο Σπύρος Παλούκης, με το έργο του "Αγαπάτε αλλήλους, το πορτρέτο της πίστης στην Ελλάδα".

Οι τρεις νικητές εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους στη διοργάνωση και στο κοινό για την παρουσία του, ενώ ο Πέτρος Γιαννακούρης τόνισε τη σημασία του Athens Photo World για τη διάδοση του σύγχρονου φωτορεπορτάζ στην ελληνική πραγματικότητα.

Σημαντική στιγμή για το διήμερο ήταν και η προβολή του ντοκιμαντέρ διάρκειας 96' του Mstyslav Chernov, «20 μέρες στη Μαριούπολη». Στην ταινία του ο Ουκρανός σκηνοθέτης περιγράφει τις πρώτες μέρες της Ρωσικής επίθεσης στη συνοριακή πόλη. Το κατάμεστο αμφιθέατρο παρακολούθησε με μεγάλη προσοχή το καθηλωτικό γύρισμα του Chernov, ενώ μετά την προβολή ακολούθησε συζήτηση του σκηνοθέτη με τη Γενική Συντονίστρια του Athens Photo World, Χριστίνα Καλλιγιάννη, και συνομιλία με το κοινό.

Ο Mstyslav Chernov εξήγησε ότι η εμπειρία του είχε να κάνει με την αυτοπρόσωπη μαρτυρία στην καταστροφή πολλών τόπων που για τον ίδιο αποτελούσαν παιδικές αναμνήσεις, πώς αυτό επιδρά στην δουλειά ενός ρεπόρτερ που καλύπτει έναν πόλεμο στην πατρίδα του και πώς – όπως αναφέρει και στο ντοκιμαντέρ του – η καταγραφή αυτή βοηθάει στο να αποκτούν μια αξία οι συμφορές των ανθρώπων που απεικονίζονται, για τη διάδοση της πληροφορίας και των γεγονότων. Σε σχετική ερώτηση από το κοινό, ο δημιουργός τόνισε ότι όποιος/α επιθυμεί να κάνει αυτή τη δουλειά (σ.σ. πολεμικό ρεπορτάζ) πρέπει να το κάνει επειδή σημαίνει κάτι για τον/την ίδιο/α προσωπικά, επειδή βρίσκει κάποιο νόημα για το ίδιο το άτομο. Στην ίδια απάντηση εξήγησε ότι δεν είναι μόνο τα «μεγάλα» γεγονότα που δίνουν καλές ιστορίες αλλά και πολύ πιο μικρά περιστατικά, αρκεί ο δημιουργός να ενδιαφέρεται και να αφιερωθεί με την ψυχή του σε αυτό που επιθυμεί να αποτυπώσει.

Κατά το διήμερο των Ψηφιακών Προβολών, και συγκεκριμένα το Σάββατο 18/1, παρουσιάστηκαν επίσης τα έργα 8 διακεκριμένων φωτογράφων, με τους περισσότερους από αυτούς να είναι παρόντες στην αίθουσα για να πουν δυο λόγια για τη δουλειά τους αλλά και να συνομιλήσουν με το κοινό, απαντώντας στις ερωτήσεις που ακολούθησαν.

Οι φωτογράφοι (με αλφαβητική σειρά) Πέτρος Γιαννακούρης, Λουίζα Γκουλιαμάκη, Άλκης Κωνσταντινίδης, Αντώνης Πασβάντης, Μιχάλης Πατσούρας και Νίκος Πηλός, μοιράστηκαν φωτογραφικά αλλά και με τα όσα είπαν στον επιμελητή του Athens Photo World Γιάννη Κολεσίδη που τους παρουσίασε, την εμπειρία τους από πολεμικά μέτωπα αλλά και ποικίλες άλλες ιστορίες, κοινωνικού κυρίως ανθρώπινου ενδιαφέροντος, ενώ ο Άρης Μεσσίνης μοιράστηκε με το κοινό ένα 15λεπτό βίντεο, γυρισμένο με μικρή κάμερα ενσωματωμένη στο κράνος του, την εμπειρία ενός πολεμικού ανταποκριτή κατά τη διάρκεια της δουλειάς του, με τις άλλοτε θετικές και άλλοτε αρνητικές αντιδράσεις του κόσμου που συναντά στο πεδίο.

Ακολούθησε η προβολή της συλλογής των έργων 34 φωτογράφων που διακρίθηκαν στον διεθνή διαγωνισμό World Press Photo του 2024, παρουσία του επιμελητή του Ιδρύματος World Press Photo, Raphael Dias e Silva που επισκέπτεται τις δράσεις του Athens Photo World για δεύτερη φορά, και ο οποίος περιέγραψε στο κοινό την οπτική του διαγωνισμού προς μια πιο συμπεριληπτική διάσταση. Ειδικότερα αξίζει να αναφερθεί ότι ο διαγωνισμός «μοιράζει» πλέον τον πλανήτη σε έξι διαφορετικές ευρείες ζώνες (Αφρική, Ασία, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Κεντρική και Νότια Αμερική, Ωκεανία), ώστε να προβάλλονται ιστορίες και φωτογράφοι από μέρη του κόσμου μας που – σε διαφορετικές συνθήκες – δεν θα τύγχαναν μεγάλης προσοχής. Ταυτόχρονα, τόνισε πόσο μεγάλη έμφαση υπήρξε στον διαγωνισμό του 2024 από τους ίδιους τους φωτογράφους που συμμετείχαν στο ζήτημα της οικογένειας και της προσωπικής και ιστορικής μνήμης.

Στη συζήτηση παρενέβη και η Πρέσβης της Ολλανδίας, κυρία Suzanna Trestal, τονίζοντας τη σημασία και το ενδιαφέρον του θεσμού που έχει την έδρα του στο Άμστερνταμ.

Η διοργάνωση του Athens Photo World 2024 πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ, της ΔΕΗ*, του Υπουργείου Πολιτισμού, του Γραφείου Φροντίδας και Ασφάλειας των Ασθενών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αθήνα, ενώ ειδικά η πραγματοποίηση του διαγωνισμού και η απονομή των χρηματικών επάθλων έγινε από το Athens Photo World με την ουσιαστική υποστήριξη της ΔΕΗ και του Υπουργείου Πολιτισμού.

*Το Athens Photo World πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά φέτος με την ευγενική υποστήριξη της ΔΕΗ, της κορυφαίας εταιρείας καθαρής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, εγκαινιάζοντας έτσι μια συνεργασία καίριας σημασίας για την υλοποίηση του φεστιβάλ.