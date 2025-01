Βραβεία Σεζάρ: Φαβορί ο «Κόμης Μόντε Κρίστο» με 14 υποψηφιότητες

Λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων των Όσκαρ ήρθε η στιγμή για την ανακοίνωση των Γαλλικών Όσκαρ, των βραβείων Σεζάρ. Ο «Κόμης Μόντε Κρίστο» των Αλεξάντρ ντε λα Πατελιέρ και Ματιέ Ντελαπόρτ είναι το μεγάλο φαβορί με 14 υποψηφιότητες, ενώ με μια ανάσα διαφορά ακολουθούν οι «Ραγισμένες καρδιές» του Ζιλ Λελούς με την Αντέλ Εξαρχόπουλος (13 υποψηφιότητες) και το φαβορί των Όσκαρ, η «Emilia Perez» του Ζακ Οντιάρ με 12 υποψηφιότητες.

Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 28 Φεβρουαρίου στο Παρίσι με την Κατρίν Ντενέβ, ενώ η Τζούλια Ρόμπερτς θα παραλάβει το τιμητικό Σεζάρ για την προσφορά της στην έβδομη τέχνη.

Οι υποψηφιότητες

Καλύτερη Ταινία

Ο Κόμης Μόντε Κρίστο

Emilia Pérez

The Marching Band

Souleymane’s Story

Misericordia

Καλύτερος Σκηνοθέτης

Ζιλ Λελούς για το Ραγισμένες Καρδιές

Αλεξάντρ ντε λα Πατελιέρ και Ματιέ Ντελαπόρτ για το Ο Κόμης Μόντε Κρίστο

Ζακ Οντιάρ για το Emilia Pérez

Μπορίς Λοζκίν για το Souleymane’s Story

Αλαίν Γκιροουντί για το Misericordia

Καλύτερο πρωτότυπο σενάριο

Borgo

The Marching Band

Souleymane’s Story

Misericordia

Holy Cow

Καλύτερο διασκευασμένο σενάριο

Ο Κόμης Μόντε Κρίστο

Emilia Pérez

The Most Precious Of Cargoes

Καλύτερη Ηθοποιός

Αντέλ Εξαρχόπουλος, Ραγισμένες Καρδιές

Κάρλα Σοφία Γκασκόν, Emilia Pérez

Αφσιά Ερζί, Borgo

Ζόι Σαλντάνια, Emilia Pérez

Ελέν Βενσάν, When Fall Is Coming

Καλύτερος Ηθοποιός

Φρανσουά Σιβίλ, Ραγισμένες Καρδιές

Μπενζαμάν Λαβέρν, The Marching Band

Καρίμ Λεκλού, Jim’s Story

Πιέρ Νινέ, Ο Κόμης Μόντε Κρίστο

Ταχάρ Ραχίμ, Monsieur Aznavour

Καλύτερη Πρώτη Ταινία

Wild Diamond

Ghost Trail

The Kingdom

A Little Something Extra

Holy Cow

Καλύτερη Διεθνής Ταινία

Anora

Ο Σπόρος της Ιερής Συκιάς

The Apprentice

The Substance: To Ελιξίριο της Νιότης

Ζώνη Ενδιαφέροντος

Καλύτερη Animated Ταινία

Flow: Η Γάτα που δεν Φοβόταν το Νερό

The Most Precious of Cargoes

Savages

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

The Belle from Gaza

Bye Bye Tiberias

Δαχομέη

Ernest Cole: Lost and Found

The Bertrand’s Farm

Madame Hofmann