Διονύσης Σαββόπουλος: Η τρυφερή ανάρτηση της συζύγου του - «Μου έδειξες έναν κόσμο γεμάτο φως»

Snapshot Στις 21 Οκτωβρίου συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου.

Η σύζυγός του, Άσπα Σαββοπούλου, δημοσίευσε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram με φωτογραφία τους και λόγια αγάπης.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε νοσοκομείο των Αθηνών.

Ο Σαββόπουλος είχε σημαντική επιρροή στην ελληνική μουσική και πολιτιστική ζωή. Snapshot powered by AI

Μία φωτογραφία της με τον Διονύση Σαββόπουλο και συγκινητικά λόγια για τον σύζυγό της μοιράστηκε η Άσπα Σαββοπούλου, καθώς σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον θάνατο του μεγάλου μουσικοσυνθέτη.

«Μου έδειξες έναν κόσμο γεμάτο φως κι έτσι θα προχωρήσω…», έγραψε η σύζυγος του Διονύση Σαββόπουλου σε ανάρτηση στο Instagram την οποία συνόδευσε με μία κοινή φωτογραφία τους. Σε αυτή φαίνεται η Άσπα Σαββοπούλου να είναι στην αγκαλιά του Διονύση Σαββόπουλου και να του δίνει ένα φιλί στο μάγουλο καθώς κρατάει ένα κόκκινο τριαντάφυλλο.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο οποίος άφησε βαθύ αποτύπωμα στον ελληνικό τραγούδι και στην πολιτιστική ζωή της χώρας, πέθανε έπειτα από ανακοπή καρδιάς στις 21 Οκτωβρίου 2025 σε νοσοκομείο των Αθηνών όπου νοσηλευόταν.

https://www.instagram.com/p/DewCkvbNMKu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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