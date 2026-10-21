Διονύσης Σαββόπουλος: Η τρυφερή ανάρτηση της συζύγου του - «Μου έδειξες έναν κόσμο γεμάτο φως»
Σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον θάνατο του μεγάλου μουσικοσυνθέτη
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- Στις 21 Οκτωβρίου συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου.
- Η σύζυγός του, Άσπα Σαββοπούλου, δημοσίευσε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram με φωτογραφία τους και λόγια αγάπης.
- Ο Διονύσης Σαββόπουλος πέθανε από ανακοπή καρδιάς σε νοσοκομείο των Αθηνών.
- Ο Σαββόπουλος είχε σημαντική επιρροή στην ελληνική μουσική και πολιτιστική ζωή.
Μία φωτογραφία της με τον Διονύση Σαββόπουλο και συγκινητικά λόγια για τον σύζυγό της μοιράστηκε η Άσπα Σαββοπούλου, καθώς σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον θάνατο του μεγάλου μουσικοσυνθέτη.
«Μου έδειξες έναν κόσμο γεμάτο φως κι έτσι θα προχωρήσω…», έγραψε η σύζυγος του Διονύση Σαββόπουλου σε ανάρτηση στο Instagram την οποία συνόδευσε με μία κοινή φωτογραφία τους. Σε αυτή φαίνεται η Άσπα Σαββοπούλου να είναι στην αγκαλιά του Διονύση Σαββόπουλου και να του δίνει ένα φιλί στο μάγουλο καθώς κρατάει ένα κόκκινο τριαντάφυλλο.
Ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο οποίος άφησε βαθύ αποτύπωμα στον ελληνικό τραγούδι και στην πολιτιστική ζωή της χώρας, πέθανε έπειτα από ανακοπή καρδιάς στις 21 Οκτωβρίου 2025 σε νοσοκομείο των Αθηνών όπου νοσηλευόταν.