Παναγιώτης Μάργαρης και Κατερίνα Βελεσιώτου στη σκηνή με τη «Μεσόγειο»

Ο Παναγιώτης Μάργαρης παρουσιάζει στην Αθήνα την παράσταση «Μεσόγειος», αφιέρωμα στη μουσική των λαών της Μεσογείου, από την 1η Νοεμβρίου και κάθε Κυριακή στο Theatre of the NO

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Παναγιώτης Μάργαρης και Κατερίνα Βελεσιώτου στη σκηνή με τη «Μεσόγειο»
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  • Η παράσταση συνδυάζει πορτογαλικά fados, μελωδίες της Κάτω Ιταλίας και τραγούδια σημαντικών μεσογειακών δημιουργών, με συνθέσεις και διασκευές για σόλο κιθάρα από τον Μάργαρη.
  • Η ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη συμμετέχει επί σκηνής, προσθέτοντας φωνητικά στο μουσικό πρόγραμμα.
  • Σε ορισμένες παραστάσεις θα υπάρξουν μουσικές εκπλήξεις με τη συμμετοχή άλλων σημαντικών ερμηνευτών συνεργατών του Μάργαρη.
  • Η παράσταση περιγράφεται ως βαθιά συναισθηματική και λυτρωτική, με σκοπό να αγγίξει την ψυχή του θεατή.
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Ο διεθνούς φήμης κλασικός κιθαρίστας και συνθέτης Παναγιώτης Μάργαρης συμπράττει με την Κατερίνα Βελεσιώτου στη νέα καλλιτεχνική πρόταση με τίτλο «Μεσόγειος», μια μουσική παράσταση αφιερωμένη στους ήχους, τις μελωδίες και το πάθος των λαών της Μεσογείου. Η παράσταση ξεκινά την 1η Νοεμβρίου και θα παρουσιάζεται κάθε Κυριακή, για περιορισμένο αριθμό εμφανίσεων, στο Theatre of the NO, έναν ατμοσφαιρικό χώρο στην καρδιά της Αθήνας.

Στην παράσταση αυτή, το έργο του κορυφαίου Έλληνα κιθαρίστα «Μεσόγειος» απογειώνεται, καθώς πορτογαλικά fados και μελωδίες της Κάτω Ιταλίας συναντούν εμβληματικά τραγούδια σπουδαίων δημιουργών της Μεσογείου (όπως Lucio Dalla, Jacques Brel, Nino Rota, Μίκης Θεοδωράκης κ.ά.), καθώς και επιλεγμένες διασκευές και συνθέσεις για σόλο κιθάρα από την πλούσια δισκογραφία του Παναγιώτη Μάργαρη. Όλα φιλτραρισμένα μέσα από τη μοναδική του αισθητική, το πάθος και την απαράμιλλη δεξιοτεχνία του.

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Μαζί του επί σκηνής, η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη, που με τη φωνή της συμπληρώνει ιδανικά το μεσογειακό αυτό μουσικό ψηφιδωτό. Σε κάποιες από τις παραστάσεις, θα υπάρχουν απρόβλεπτες και ανατρεπτικές μουσικές εκπλήξεις με τη συμμετοχή σημαντικών ερμηνευτών με τους οποίους ο Παναγιώτης Μάργαρης συνεργάστηκε κατά τη διάρκεια της πολύχρονης καριέρας του.

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Η «Μεσόγειος» είναι μια παράσταση μαγική, συγκινητική, καθηλωτική, βαθιά συναισθηματική και λυτρωτική, που αναζωπυρώνει την εσωτερική φλόγα και αγγίζει καταλυτικά την ψυχή του θεατή…

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