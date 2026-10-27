Ο Λευκός Πύργος φωτίζει την ιστορική ταυτότητα της Θεσσαλονίκης

Η νέα φωτιστική παρέμβαση αναδεικνύει την αρχιτεκτονική αξία του μνημείου και τη θέση του στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, με σεβασμό στον ιστορικό του χαρακτήρα

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Ο Λευκός Πύργος φωτίζει την ιστορική ταυτότητα της Θεσσαλονίκης
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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  • Ο νέος φωτισμός του Λκού Πύργου αποδόθηκε παρουσία του Πρωθυπουργού και άλλων πολιτικών, αναδεικνύοντας την αρχιτεκτονική αξία του μνημείου με σεβασμό στον ιστορικό του χαρακτήρα.
  • Το έργο υλοποιήθηκε με δωρεά της METLEN ύψους 2.500.000 ευρώ, που καλύπτει και παρεμβάσεις φωτισμού σε άλλα βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης.
  • Ο φωτισμός έχει σχεδιαστεί για να αναδεικνύει τη λιθοδομή και τη γεωμετρία του μνημείου, περιορίζοντας παράλληλα τη φωτορρύπανση και επιτρέποντας δυναμικά σενάρια φωτισμού σε ειδικές περιστάσεις.
  • Το Υπουργείο Πολιτισμού και η METLEN συνεργάζονται για την υποστήριξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, με στόχο τη συνέχιση των αναστηλωτικών και φωτιστικών παρεμβάσεων στην πόλη.
  • Παράλληλα υλοποιούνται και άλλα έργα φωτισμού σημαντικών μνημείων της Θεσσαλονίκης, χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ και τον Δήμο, με ολοκλήρωση έως το 2028.
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Ο νέος φωτισμός του Λευκού Πύργου, του πλέον αναγνωρίσιμου τοπόσημου τηςΘεσσαλονίκης, αποδόθηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσίατου Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη και εκπροσώπωντης πολιτικής ζωής και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η νέα φωτιστική παρέμβαση αναδεικνύει την αρχιτεκτονική αξία του μνημείου και τη θέση του στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, με σεβασμό στον ιστορικό του χαρακτήρα. Το έργο υλοποιήθηκε με δωρεά της METLEN, η οποία καλύπτει το σύνολο της παρέμβασης.

Στο πλαίσιο της ίδιας δωρεάς προβλέπονται επίσης παρεμβάσεις φωτισμού στο Επταπύργιο, σε τμήματα του βορειοδυτικού και ανατολικού σκέλους των Βυζαντινών Τειχών και στο ενδιάμεσο τείχος της Ακρόπολης.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε στον χαιρετισμό του: «Από το 2019 κάναμε μία συνειδητή πολιτική επιλογή: να αναδείξουμε αυτή την τόσο πλούσια πολιτιστική διαδρομή της Θεσσαλονίκης στον χρόνο, με πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες μόνο για τη Θεσσαλονίκη ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ, εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων. Και βέβαια, τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής είναι ήδη ορατά και θα έλεγα ότι το Μετρό της Θεσσαλονίκης, και ειδικά ο σταθμός Αγίας Σοφίας, ο σταθμός Ελευθερίου Βενιζέλου, είναι η καλύτερη απόδειξη ότι σύνθετα τεχνικά έργα μπορούν να γίνουν αναδεικνύοντας ταυτόχρονα και αυτή τη μοναδική και τόσο πλούσια πολιτιστική κληρονομιά. Το έργο αυτό, ο Λευκός Πύργος θα στέκεται πολύ αφότου αποχωρήσουμε εμείς από τα αξιώματά μας, αλλά θα στέκεται υπερήφανος όχι μόνο την ημέρα, αλλά υπερήφανος πια και τη νύχτα, φωταγωγημένος όπως τουαξίζει, να στέλνει το φως της αισιοδοξίας και της αυτοπεποίθησης σε όλες τις κατευθύνσεις. Καλορίζικο το νέο έργο».

μητσοτάκης, τασούλας, μενδώνη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Ο Λευκός Πύργος, συνδεδεμένος με την οχύρωση και τη θαλάσσια φυσιογνωμία της Συμβασιλεύουσας, αποτελεί σημείο αναφοράς στη συλλογική μνήμη και στην καθημερινότητα των Θεσσαλονικέων. Με τον νέο φωτισμό, η παρουσία του στο παραλιακό μέτωπο αναδεικνύεται και αποκτά μεγαλύτερη ευκρίνεια, προσφέροντας μια νέα εμπειρία θέασης. Αυτή ακριβώς είναι και η επιδίωξή μας: Να φέρνουμε τα μνημεία πιο κοντά στους ανθρώπους, εντάσσοντάς τα, οργανικά, στη ζωή της σύγχρονης πόλης με σεβασμό στον χαρακτήρα τους, αλλά και με σύγχρονη αισθητική. Η σημερινή απόδοση εντάσσεται σε ένα ευρύ, συνεκτικό πρόγραμμα πολιτιστικών επενδύσεων,που μετασχηματίζει την εικόνα της Θεσσαλονίκης. Η ανάδειξη του Λευκού Πύργου συνδέεται με έναν ευρύτερο σχεδιασμό, που επιτρέπει να αντιληφθούμε πληρέστερα τη συνέχεια του οχυρωματικού συνόλου και τον ιστορικό του ρόλο. Μετη χορηγία της METLEN, ύψους 2.500.000 ευρώ, υλοποιείται ο νέος φωτισμός τωνβυζαντινών οχυρώσεων της Θεσσαλονίκης και του Λευκού Πύργου. Η δωρεά καλύπτει το σύνολο της παρέμβασης -τις μελέτες, την προμήθεια των φωτιστικών σωμάτων, τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, το σύστημα διαχείρισης του φωτισμού. Το έργο συμβάλλει στις σημαντικές αναστηλωτικές επεμβάσεις που υλοποιούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού στα τείχη της Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ θερμά τη METLEN και προσωπικά τον Βαγγέλη Μυτιληναίο για τη γενναιόδωρη προσφορά του και την πάντοτε θετική προαίρεσή του στην υποστήριξη του έργου του Υπουργείου Πολιτισμού».

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Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος, αναφέρθηκε στην κοινωνική ευθύνη της εταιρείας και στη διαχρονική προσφορά της στον πολιτισμό, σημειώνοντας: «Μια μεγάλη επιχείρηση δεν κρίνεται μόνο από τα οικονομικά της αποτελέσματα,τις επενδύσεις ή τη διεθνή της παρουσία. Κρίνεται και από το αποτύπωμα που αφήνει στην κοινωνία. Από το αν επιστρέφει αξία στον τόπο όπου γεννήθηκε και αναπτύχθηκε. Από το αν αναλαμβάνει την ευθύνη που αντιστοιχεί στο μέγεθος καιστις δυνατότητές της. Από το αν ανοίγει δρόμους που μπορούν να ακολουθήσουν και άλλοι. Αυτό το αίσθημα ευθύνης χαρακτηρίζει σταθερά τη σχέση μας με την ελληνική κοινωνία. Μια σχέση που εκφράζεται μέσα από επενδύσεις, υποδομές και πρωτοβουλίες που ανήκουν σε όλους και προορίζονται να διαρκέσουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Υπουργείο Πολιτισμού και προσωπικά την Υπουργό, κυρία Λίνα Μενδώνη, για το όραμα, την πρωτοβουλία και τη σταθερή προσήλωσή της στην ανάδειξη και την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αλλά και για τη δημιουργία των προϋποθέσεων που επιτρέπουν τη σύμπραξη της Πολιτείας με την επιχειρηματική κοινότητα για την επίτευξη στόχων με διαχρονική αξία για την κοινωνία».

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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη

Ο νέος φωτισμός του Λευκού Πύργου

Η μελέτη φωτισμού εκπονήθηκε από το γραφείο της Ελευθερίας Ντεκώ, με στόχο την ανάδειξη του όγκου, της γεωμετρίας και των αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών του μνημείου, χωρίς αλλοίωση της ιστορικής φυσιογνωμίας του. Ο σχεδιασμός αναδεικνύει την τρισδιάστατη υφή της λιθοδομής και εξασφαλίζει ευκρινή εικόνα από διαφορετικές αποστάσεις και σημεία θέασης.

Παράλληλα, ηκατευθυνόμενη δέσμη φωτός περιορίζει τη διάχυση προς το περιβάλλον και τη φωτορρύπανση. Για το ανώτερο τμήμα του μνημείου προβλέπονται διαφορετικά σενάρια δυναμικού φωτισμού για ειδικές περιστάσεις, με σεβασμό στην αισθητική και στον ιστορικό χαρακτήρα του. Στο πλαίσιο της δωρεάς της METLEN, οι παρεμβάσεις φωτισμού επεκτείνονται στο Επταπύργιο, σε τμήματα του βορειοδυτικού και ανατολικού σκέλους των Βυζαντινών Τειχών και στο ενδιάμεσο τείχος της Ακρόπολης. Οι σχετικές εργασίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν τον Ιανουάριο του 2027.

Παράλληλα, στις 15 Οκτωβρίου 2026 ξεκίνησε το έργο «Φωτισμός ανάδειξης μνημείων πλησίον του άξονα της Εγνατίας οδού, Δήμου Θεσσαλονίκης», με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» και μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Το έργο περιλαμβάνει τη Ροτόντα, την Αψίδα του Γαλερίου, το Μπέη Χαμάμ, την Παναγία Χαλκέων, τους Αγίους Αποστόλους και τμήμα των ανατολικών τειχών, με προβλεπόμενη ολοκλήρωση στις 6 Μαρτίου 2028.

Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου Πολιτισμούγια την προστασία και ανάδειξη των μνημείων της Θεσσαλονίκης, ενισχύοντας τη συνοχή του ιστορικού της τοπίου.

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