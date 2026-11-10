Booker Prize 2026: Στον 81χρονο Μ. Τζον Χάρισον το βραβείο για το «The End of Everything»

Snapshot Ο Μ. Τζον Χάρισον κέρδισε το βραβείο Booker Prize 2026 για το μυθιστόρημά του «The End of Everything».

Στα 81 του χρόνια, έγινε ο γηραιότερος νικητής στην ιστορία του θεσμού.

Το μυθιστόρημα διαδραματίζεται σε μια μετα-αποκαλυπτική Αγγλία και εξερευνά κοινωνική κατάρρευση και τις επιπτώσεις της τεχνολογίας.

Η κριτική επιτροπή τόνισε ότι το έργο απεικονίζει τη σημερινή πολιτική πραγματικότητα μέσα από το μέλλον, με μια απροσδόκητη αίσθηση αισιοδοξίας.

Ο Χάρισον επικράτησε μεταξύ άλλων των πρώην νικητών Μάρλον Τζέιμς και Ντάγκλας Στιούαρτ. Snapshot powered by AI

Στον Βρετανό συγγραφέα Μ. Τζον Χάρισον απονεμήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (9/11) το φετινό Booker Prize, για το μετα-αποκαλυπτικό μυθιστόρημά του The End of Everything, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο.

Στα 81 του χρόνια, ο Χάρισον έγινε ο γηραιότερος συγγραφέας που κατακτά το σημαντικό λογοτεχνικό βραβείο, έπειτα από μια πορεία έξι δεκαετιών στον χώρο της επιστημονικής φαντασίας. Επικράτησε, μεταξύ άλλων, των πρώην νικητών Μάρλον Τζέιμς και Ντάγκλας Στιούαρτ.

Το βραβευμένο μυθιστόρημα, το 13ο της καριέρας του, διαδραματίζεται σε μια Αγγλία του κοντινού μέλλοντος, μετά από μια ανεξήγητη καταστροφή. Μέσα από την ιστορία ενός άνδρα που προσπαθεί να επιβιώσει στις ακτές του Κεντ, ο συγγραφέας εξερευνά την κοινωνική κατάρρευση, την ανθρώπινη αβεβαιότητα και τις επιπτώσεις της τεχνολογίας.

Η πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, Μέρι Μπίαρντ, χαρακτήρισε το έργο μια αποτύπωση της σημερινής πολιτικής πραγματικότητας μέσα από το πρίσμα του μέλλοντος, επισημαίνοντας ότι, παρά τη σκοτεινή θεματολογία του, αφήνει στον αναγνώστη μια απροσδόκητη αίσθηση αισιοδοξίας.