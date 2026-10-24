Παρθενόπουλος: «Θα παρασταθούμε προς υποστήριξη της κατηγορίας»

Ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που φώναζε, διαμαρτυρόταν και «πολέμησε» τα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό μπάσκετ. Το σκάνδαλο που ξέσπασε και συζητιέται σε όλη την Ευρώπη, δικαιώνει το «τριφύλλι», όμως αυτό δεν αρκεί.

Το ενδιαφέρον πανευρωπαϊκά είναι τεράστιο. Έτσι, η ιστοσελίδα της Σερβίας «Mozzartsport», φιλοξενεί δηλώσεις του Βασίλη Παρθενόπουλου. Με τον πρόεδρο της «πράσινης» ΚΑΕ να τονίζει πως το ζητούμενο είναι να «καθαρίσει» το μπάσκετ και να ξαναβρεί την αξιοπιστία του.

Αναλυτικά:

«Μετά από χρόνια προσφυγών, ανακοινώσεων και παρεμβάσεων, αλλά και κυρώσεων που αντιμετωπίσαμε, οι σημερινές εξελίξεις επιβεβαιώνουν τη σοβαρότητα των ανησυχιών που επανειλημμένα εκφράσαμε.

Η ηθική δικαίωση, ωστόσο, δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Το ουσιαστικό ζήτημα είναι πώς θα προστατευθεί το ελληνικό μπάσκετ και θα αποκατασταθεί η αξιοπιστία του.

Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, θα παρασταθούμε προς υποστήριξη της κατηγορίας και αναμένουμε την ολοκλήρωση της διερεύνησης, ώστε να διαπιστωθούν τα πραγματικά περιστατικά και να αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν.

Η έγκαιρη και ουσιαστική αξιολόγηση των καταγγελιών και των προβληματισμών που είχαν διατυπωθεί θα μπορούσε ενδεχομένως να είχε συμβάλει στην αποφυγή της σημερινής κατάστασης.Το ελληνικό μπάσκετ αξίζει να προχωρήσει μπροστά με ουσιαστικές αλλαγές, αξιοπιστία, ενότητα και προσήλωση στις αρχές της νομιμότητας και της αθλητικής δεοντολογίας».