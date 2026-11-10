«Ήταν λάθος»: Ο Ντοκ Ρίβερς ζήτησε συγγνώμη από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για το «μπασκετικό IQ»

Ο πρώην προπονητής του Γιάννη παραδέχθηκε ότι έκανε λάθος και επικοινώνησε προσωπικά μαζί του, μετά τις δηλώσεις που προκάλεσαν την αντίδραση του Έλληνα σταρ.

Γιάννης Φιλιππάκος

«Ήταν λάθος»: Ο Ντοκ Ρίβερς ζήτησε συγγνώμη από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για το «μπασκετικό IQ»
ΜΠΑΣΚΕΤ
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  • Ο Ντοκ Ρίβερς ζήτησε συγγνώμη από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για τις δηλώσεις σχετικά με το μπασκετικό IQ του Έλληνα παίκτη.
  • Ο Ρίβερς χαρακτήρισε λανθασμένο τον χαρακτηρισμό του και εξήγησε ότι ήθελε να αναφερθεί στην αντίληψη και αίσθηση του παιχνιδιού, όχι στη συνολική μπασκετική ευφυΐα του Αντετοκούνμπο.
  • Ο πρώην προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς σημείωσε ότι ο χαρακτηρισμός «δύσκολος στην προπονητική» αφορά και άλλους κορυφαίους παίκτες, όπως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο Λούκα Ντόντσιτς.
  • Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απάντησε ότι ο Ρίβερς δεν είναι ο προπονητής του και απέφυγε να συνεχίσει την αντιπαράθεση.
  • Η συγγνώμη του Ρίβερς στάλθηκε με προσωπικό μήνυμα, χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν ο Αντετοκούνμπο απάντησε.
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Συγγνώμη από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ζήτησε ο Ντοκ Ρίβερς για τις δηλώσεις του σχετικά με την μπασκετική αντίληψη του Έλληνα σούπερ σταρ, οι οποίες προκάλεσαν αντιδράσεις τις τελευταίες ημέρες στο NBA.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Μαρκ Τζ. Σπίαρς στην εκπομπή NBA Today του ESPN, ο πρώην προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς έστειλε προσωπικό μήνυμα στον Αντετοκούνμπο, επιχειρώντας να εξηγήσει τι εννοούσε με τα σχόλιά του στο podcast του Μπιλ Σίμονς.

Ο Ρίβερς είχε χαρακτηρίσει τον Γιάννη δύσκολο παίκτη στην προπονητική διαχείριση, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι, παρά την εξαιρετική του ικανότητα στις πάσες, δεν διαθέτει ιδιαίτερα υψηλό μπασκετικό IQ.

Μιλώντας στον Σπίαρς, αναγνώρισε ότι η συγκεκριμένη αναφορά ήταν λάθος. Όπως εξήγησε, ήθελε να μιλήσει για την αντίληψη και την αίσθηση του παιχνιδιού, χωρίς να αμφισβητήσει συνολικά την μπασκετική ευφυΐα του Αντετοκούνμπο.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι ο χαρακτηρισμός «δύσκολος στην προπονητική» δεν ήταν προσβλητικός. Αντίθετα, υποστήριξε πως πολλοί κορυφαίοι παίκτες, όπως ο ΛεΜπρόν Τζέιμς και ο Λούκα Ντόντσιτς, παρουσιάζουν αντίστοιχες προκλήσεις για τους προπονητές τους.

Τι είχε απαντήσει ο Αντετοκούνμπο

Οι δηλώσεις Ρίβερς είχαν προκαλέσει την έκπληξη του Αντετοκούνμπο, ο οποίος κλήθηκε να τις σχολιάσει μετά τη νίκη των Μαϊάμι Χιτ επί των Σακραμέντο Κινγκς.

«Πρώτα απ' όλα, δεν είναι ο προπονητής μου. Προπονητής μου είναι ο Σποέλστρα», απάντησε ο Έλληνας σταρ, δηλώνοντας άφωνος με όσα είχε ακούσει.

«Πρέπει να τον ρωτήσετε γιατί σκέφτηκε κάτι τέτοιο. Αυτό αφορά εκείνον, όχι εμένα», πρόσθεσε, αποφεύγοντας να δώσει συνέχεια στην αντιπαράθεση.

Ο Ρίβερς επέλεξε στη συνέχεια να επικοινωνήσει απευθείας με τον Αντετοκούνμπο και να αναγνωρίσει το λάθος του. Σύμφωνα με το ESPN, η συγγνώμη μεταφέρθηκε με προσωπικό μήνυμα, χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν ο Γιάννης απάντησε.

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