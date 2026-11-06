Αντετοκούνμπο: «Χολή» του Ντοκ Ρίβερς για τον «Greek Freak» - «Δεν διαθέτει υψηλό αγωνιστικό IQ»

Ιδιαίτερα επικριτικό ο πρώην προπονητής του Γιάννη στους Μιλγουόκι Μπακς

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Αντετοκούνμπο: «Χολή» του Ντοκ Ρίβερς για τον «Greek Freak» - «Δεν διαθέτει υψηλό αγωνιστικό IQ»

Ο προπονητής των Μιλγουόκι Μπακς, Ντοκ Ρίβερς (αριστερά), συνομιλεί με τον φόργουορντ Γιάννη Αντετοκούνμπο (34) κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου ενός αγώνα μπάσκετ του ΝΒΑ εναντίον των Μαϊάμι Χιτ, το Σάββατο 5 Απριλίου 2025, στο Μαϊάμι.

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  • Ο Ντοκ Ρίβερς χαρακτήρισε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο δύσκολο παίκτη να προπονηθεί λόγω του μοναδικού και επιθετικού στυλ παιχνιδιού του.
  • Ο Ρίβερς τόνισε ότι ο Γιάννης έχει εξαιρετική ικανότητα στις πάσες αλλά δεν διαθέτει υψηλό αγωνιστικό IQ και τείνει να επιβάλλει το παιχνίδι του με δύναμη.
  • Ο πρώην προπονητής επισήμανε την ανάγκη του Αντετοκούνμπο να μάθει την αξία της σωστής εκτέλεσης και να επικεντρώνεται περισσότερο στην προπόνηση και το shootaround.
  • Ο Ντοκ Ρίβερς αναγνώρισε ότι τώρα ο Γιάννης έχει έναν προπονητή πολύ ικανό στην εκτέλεση, κάτι που θεωρεί σημαντικό για την εξέλιξή του.
  • Παρά τα επικριτικά σχόλια, πολλοί προπονητές θεωρούν τον Αντετοκούνμπο πολύτιμο παίκτη για τις ομάδες τους.
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Αίσθηση προκάλεσαν τα επικριτικά σχόλια του πρώην προπονητή Ντοκ Ρίβερς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, την περίοδο που τον προπονούσε στους Μιλγουόκι Μπακς, χωρίς ωστόσο ο ίδιος να αναλάβει και την πλήρη ευθύνη για το γεγονός ότι δεν κατάφερε να αξιοποιήσει στο έπακρο τον «Greek Freak».

Μιλώντας σε ένα podcast με τον Μπιλ Σίμονς, χαρακτήρισε τον Γιάννη «δύσκολο να προπονηθεί» λόγω του μοναδικού στυλ παιχνιδιού του.

«Δεν είναι εύκολος, γιατί παίζει με αυτόν τον τρελό ρυθμό κατηφόρας. Είναι πραγματικά ένας δύσκολος τύπος. Το έλεγα σε κάποιον: έχει αυτή την εξαιρετική ικανότητα στις πάσες, αλλά ταυτόχρονα δεν διαθέτει εξαιρετικά υψηλό IQ. Είναι πραγματικά παράξενο. Και έχει πραγματικά μόνο έναν τρόπο. Κατηφόρα, δύναμη, δύναμη, δύναμη. Σε κάθε φάση θέλει να το επιβάλλει με δύναμη. Και υπάρχουν στιγμές που θα ήθελα να κάνει ένα πράγμα, θα ήθελα να μάθει πώς να εκτελεί καλύτερα», είπε ο Ρίβερς.

«Είναι ένας από αυτούς τους παίκτες – και υπάρχουν πολλοί τέτοιοι από τις ΗΠΑ, παίκτες της AAU που δεν χρειάστηκε ποτέ να εκτελέσουν σωστά, επειδή μπορούν να τα καταφέρουν μόνοι τους. Αλλά αυτό δεν βοηθά την ομάδα. Και το είπα αυτό στον Γιάννη: αυτό που πρέπει ακόμα να μάθει είναι η αξία της εκτέλεσης. Πόσο σημαντικό είναι, όταν είσαι στην προπόνηση και στο shootaround, να επικεντρωθείς στην εκτέλεση. Τώρα έχει έναν προπονητή που είναι από τους καλύτερους που υπάρχουν στην εκτέλεση» κατέληξε.

Παρά τα σχόλια αυτά του Ντοκ Ρίβερς, υπάρχουν πολλοί προπονητές μπάσκετ που θα ήθελαν διακαώς να έχουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στην ομάδα τους.

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