100.000€ εγγυημένα* στο Fantasy Τουρνουά του Stoiximan.gr για το Champions League!

Η φάση των ομίλων του Champions League ξεκινάει την ερχόμενη Τρίτη (17/09) και παίζει στο Stoiximan.gr όπως δεν την έχεις ξαναδεί! Μαζί με την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, κάνει σέντρα και το Fantasy τουρνούα του Stoiximan.gr για το Champions League με εγγυημένα χρηματικά έπαθλα ύψους 100.000€*!

Πιστεύεις ότι είσαι ο καλύτερος προπονητής; Ήρθε η ώρα να το αποδείξεις φτιάχνοντας την ομάδα που θα κατακτήσει την κορυφή! Γιατί έχεις τη μοναδική ευκαιρία να επιλέξεις ανάμεσα σε αληθινούς παίκτες των “32” του Champions League, οι οποίοι και βαθμολογούνται ανάλογα με τις πραγματικές τους επιδόσεις σε καθεμία από τις έξι αγωνιστικές της φάσης των ομίλων.

Στο Champions Fantasy League τουρνουά του Stoiximan.gr, έχεις ένα εικονικό μπάτζετ με το οποίο φτιάχνεις τη δική σου ομάδα από τη λαμπερή δεξαμενή των ποδοσφαιριστών του Champions League. Επιλέγεις δηλαδή ανάμεσα σε κορυφαίους παίκτες στον κόσμο και ανάλογα με τις επιδόσεις τους, βαθμολογείται η ομάδα σου.

Στο τέλος της φάσης των ομίλων, αν η ομάδα σου είναι στην πρώτη θέση θα λάβεις 20.000€, ενώ η δεύτερη θέση δίνει 12.500€ και η τρίτη θέση 10.000€. Συνολικά οι 600 πρώτες ομάδες της βαθμολογίας θα ανταμειφθούν, με τα συνολικά εγγυημένα χρηματικά έπαθλα να φτάνουν την αξία των 100.000€*!

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι μπορείς να φτιάξεις περισσότερες από μία ομάδες! Αν λοιπόν θεωρείς ότι έχεις αυτό που χρειάζεται για να φτάσεις την ομάδα σου στ’ αστέρια, τώρα ήρθε η ώρα να το αποδείξεις στο Champions Fantasy League τουρνουά του Stoiximan.gr!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις. Αφορά το συνολικό ποσό επάθλων του τουρνουά.

Απόβαση της QuickSpin στο Casino του Stoiximan.gr!

Ακόμα ένας πάροχος video slots ήρθε στο Casino του Stoiximan.gr κάνοντας το παιχνίδι σου καλύτερο! Ο λόγος για την QuickSpin η οποία έχει στην γκάμα της μεταξύ άλλων τα εντυπωσιακά φρουτάκια “Hall of the Mountain King”, “Divine Dreams”, “The Grand”, “Dwarfs Gone Wild” και “Goldilocks”, που είναι πλέον διαθέσιμα στα μέλη του Casino του Stoiximan.gr!