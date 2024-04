Novibet: Sports Brand of the Year στα “Sports Marketing Awards 2024”, με 12 βραβεία

H Novibet παράλληλα ξεχώρισε με Platinum διάκριση στην κατηγορία “Best Real-Time Response / Occasion-based Marketing”

Η Νοvibet αναγνωρίστηκε ως «Sports Brand of the Year» και απέσπασε συνολικά 12 βραβεία στην πρώτη συμμετοχή της στον θεσμό «Sports Marketing Awards 2024», που πραγματοποιήθηκε φέτος για 7η χρονιά από την Boussias Events, αναδεικνύοντας τις βέλτιστες πρακτικές και τις πιο αποτελεσματικές επικοινωνιακές καμπάνιες στο χώρο του αθλητικού marketing.

Εκτός από τη διάκριση «Sports Brand of the Year» που ήρθε ως μία συνολική αναγνώριση της αριστείας της Novibet σε επίπεδο επικοινωνιακών ενεργειών, η Novibet παράλληλα ξεχώρισε με Platinum διάκριση στην κατηγορία “Best Real-Time Response / Occasion-based Marketing” για την επικοινωνία της πρωτοβουλίας “#noviolence”. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ενέργειας, η Novibet δημιούργησε σε συνεργασία με την ΠΑΕ ΑΡΗΣ την καμπάνια ενάντια στην οπαδική βία, η οποία έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει το φίλαθλο κοινό για αυτό το καίριο κοινωνικό ζήτημα.

Οι χρυσές διακρίσεις που απέσπασε η Novibet ανά κατηγορία ήταν:

● Best Sports Strategy for Branding

● Best Presence on TikTok

● Best Real-Time Response / Occasion-based Marketing

● Best International Campaign

Παράλληλα, απέσπασε 7 αργυρές διακρίσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

● Best Sports-Related CSR Campaign / Activity

● Most Innovative Use of Content Creators & Influencers for a Sports Related Activity

● Best Presence on YouTube

● Best Real-Time Response / Occasion-based Marketing

● Best Sports Program

● Best Sponsorship Program / Strategy for Sports Club / Union, καθώς και ένα χάλκινο βραβείο για την εκπομπή «Ανάλυσέ το» με την κορυφαία αθλητική δημοσιογράφο Δώρα Παντέλη, στην κατηγορία Best Sports Program.

O Χριστόφορος Μποζατζίδης, Chief Marketing Officer της Novibet, δήλωσε σχετικά:

«Όλη οικογένεια της Novibet είναι πολύ υπερήφανη για την κορυφαία τιμητική διάκριση Sports Brand of the Year. Αυτή η βράβευση είναι ιδιαίτερη τιμητική για εμάς, καθώς μαζί με τα συνολικά 12 βραβεία που λάβαμε φέτος - στην πρώτη χρονιά συμμετοχής μας στα Sports Marketing Awards -, αποδεικνύει ότι αναγνωρίζεται η σκληρή δουλειά όλης της ομάδας μας, η οποία θέτει πάντα τον αθλητισμό στο επίκεντρο.

Ευχαριστούμε τους κριτές για την αναγνώριση της προσπάθειάς μας, τους συνεργάτες μας για την επίτευξη των κοινών μας στόχων και κυρίως τους πελάτες μας για τη διαχρονική εμπιστοσύνη που δείχνουν στις υπηρεσίες της Novibet. Αυτή η βράβευση ανήκει σε όλους αυτούς που έχουν συνεισφέρει στην ανοδική πορεία της Novibet και παράλληλα ενισχύει τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στους λάτρεις του αθλητισμού μια κορυφαία ψυχαγωγική εμπειρία, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα πρωτοβουλίες που αφήνουν θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία.»