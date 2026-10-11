Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Live η εξέλιξη του ντέρμπι «αιωνίων» στο Γ. Καραϊσκάκης

Το απόλυτο ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου, το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για φέτος είναι προ των πυλών. Το βράδυ της Κυριακής (11/10) στις 21:00 το «Γ. Καραϊσκάκης» θα φιλοξενήσει την πρώτη «μάχη» των δύο κορυφαίων συλλόγων της χώρας.

Το ντέρμπι αποκτά ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία, παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε ακόμη στα πρώτα στάδια της σεζόν. Οι «πράσινοι» βρίσκονται στο +5 από τους Πειραιώτες, οι οποίοι αναζητούν το τρίποντο που θα τους επιτρέψει να μειώσουν την απόσταση από την κορυφή στους δύο βαθμούς. Από την άλλη πλευρά, μια νίκη του Παναθηναϊκού θα εκτόξευε τη διαφορά στο +8, προσφέροντάς του σημαντικό προβάδισμα έναντι ενός από τους βασικούς ανταγωνιστές του.

Στη βαθμολογία, ο Παναθηναϊκός έχει συγκεντρώσει 15 βαθμούς, με την ΑΕΚ να βρίσκεται πλέον έναν βαθμό πίσω του, έχοντας όμως παιχνίδι περισσότερο. Τυχόν απώλεια των «πράσινων» θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει 12 βαθμούς και υποδέχεται την Καλαμάτα τη Δευτέρα (12/10). Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στους 10 βαθμούς και θέλει τη νίκη στο ντέρμπι, προκειμένου να βελτιώσει τη θέση του στην κατάταξη.

Η σέντρα στο ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός έχει οριστεί για το βράδυ της Κυριακής (11/10) στις 21:00. Τηλεοπτικά, το ματς θα καλυφθεί από το Magenta Sport 1 League.