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Αθλητικές μεταδόσεις: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός κι ευρωπαϊκά ντέρμπι

Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας

Αθλητικές μεταδόσεις
Intime News

Αθλητικές μεταδόσεις: Το ντέρμπι «αιωνίων», Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός και τα ματς Τσέλσι – Άρσεναλ, Ρόμα – Λάτσιο, Γιουβέντους – Ίντερ, ξεχωρίζουν απο το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις του Κυριακή (6/11)

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

09:55

COSMOTE SPORT 5 HD

Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana - Προθέρμανση

Moto3 2022

10:15

COSMOTE SPORT 5 HD

Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana – Προθέρμανση

Moto2 2022

10:35

COSMOTE SPORT 5 HD

Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana – Προθέρμανση

MotoGP 2022

11:45

COSMOTE SPORT 5 HD

Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana – Αγώνας

Moto3 2022

13:05

COSMOTE SPORT 5 HD

Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana – Αγώνας

Moto2 2022

13:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Μπολόνια – Τορίνο

Serie A 2022-23ΚΟΥΠΟΝΙ STOIXIMANΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

14:00

COSMOTE SPORT 4 HD

Σεντ Τζόνστον – Ρέιντζερς

cinch Scottish Premiership 2022-23

14:00

Novasports Premier League

Τσέλσι – Άρσεναλ

Premier League

14:00

Novasports Prime

Λοριάν - Παρί Σεν Ζερμέν

Ligue 1

14:30

COSMOTE SPORT 5 HD

Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana - Αγώνας

MotoGP 2022

14:30

COSMOTE SPORT 9 HD

Ρέξαμ – Όλνταμ

Emirates FA Cup 2022-23

14:30

Novasports 6HD

Γάνδη - Κλαμπ Μπριζ

Βελγικό πρωτάθλημα

14:30

Novasports 3HD

Αμβούργο – Ρέγκενσμπουργκ

Bundesliga 2

15:00

Star Κεντρικής Ελλάδας

Ελευθερούπολη – Ηρακλής

Μπάσκετ

15:00

Novasports 1HD

Ατλέτικο Μαδρίτης – Εσπανιόλ

La Liga

15:30

Novasports 4HD

Βόλενταμ – Φέγενορντ

Eredivisie

15:45

ΕΡΤ3

Ιωνικός – Ολυμπιακός

Basket League 2022-23

16:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2022

Rolex Paris

16:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Μόντσα - Ελλάς Βερόνα

Serie A 2022-23

16:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Παναιτωλικός – Λεβαδειακός

Super League 2022-23

16:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Σαμπντόρια – Φιορεντίνα

Serie A 2022-23

16:00

Novasports Start

Σαουθάμπτον – Νιούκασλ

Premier League

16:00

Novasports Premier League

Άστον Βίλα - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Premier League

16:00

Novasports Prime

Γουέστ Χαμ - Κρίσταλ Πάλας

Premier League

16:30

Novasports 2HD

Μπάγερ Λεβερκούζεν - Ουνιόν Βερολίνου

Bundesliga

17:15

Novasports 1HD

Ρεάλ Σοσιεδάδ – Βαλένθια

La Liga

17:45

Novasports 4HD

Άγιαξ – Αϊντχόφεν

Eredivisie

18:00

COSMOTE SPORT 9 HD

Μπαρτσελόνα – Τζιρόνα

ACB Liga Endesa 2022-23

18:05

Novasports Start

Λιλ – Ρεν

Ligue 1

18:30

Novasports 3HD

Φράιμπουργκ – Κολωνία

Bundesliga

18:30

Novasports Premier League

Τότεναμ – Λίβερπουλ

Premier League

19:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Ρόμα – Λάτσιο

Serie A 2022-23

19:15

ΕΡΤ3

Περιστέρι – Καρδίτσα

Basket League 2022-23

19:30

COSMOTE SPORT 1 HD

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Super League 2022-23

19:30

Novasports 2HD

Αντβερπ – Αντερλεχτ

Βελγικό πρωτάθλημα

19:30

Novasports 1HD

Βιγιαρεάλ – Μαγιόρκα

La Liga

20:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Μπράγκα - Κάζα Πία

Liga Portugal Bwin 2022-23

20:00

COSMOTE SPORT 9 HD

New York Jets - Buffalo Bills

NFL

20:30

COSMOTE SPORT 6 HD

Βενέτσια – Νάπολι

Lega Basket Serie A 2022-23

20:30

Novasports Prime

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ

Super League 2022-23

21:45

COSMOTE SPORT 2 HD

Γιουβέντους – Ίντερ

Serie A 2022-23

21:45

Novasports 2HD

Μαρσέιγ – Λιόν

Ligue 1

22:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Gala FIM MotoGP Awards 2022

Μηχανοκίνητα

22:00

Novasports 1HD

Ρεάλ Μπέτις – Σεβίλλη

La Liga

22:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Λος Άντζελες Λέικερς - Κλίβελαντ Καβαλίερς

NBA 2022-23

22:30

COSMOTE SPORT 7 HD

Εστορίλ – Μπενφίκα

Liga Portugal Bwin 2022-23

23:25

COSMOTE SPORT 9 HD

Tampa Bay Buccaneers - Los Angeles Rams

NFL

00:00

COSMOTE SPORT 8 HD

Τορόντο Ράπτορς - Σικάγο Μπουλς

NBA 2022-23

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Μέμφις Γκρίζλις - Ουάσινγκτον Ουίζαρντς

NBA 2022-23

03:20

COSMOTE SPORT 9 HD

Kansas City Chiefs - Tennessee Titans

NFL

03:30

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2022-23

Μπάσκετ

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