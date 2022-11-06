Αθλητικές μεταδόσεις: Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός κι ευρωπαϊκά ντέρμπι
Αθλητικές μεταδόσεις: Το ντέρμπι «αιωνίων», Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός και τα ματς Τσέλσι – Άρσεναλ, Ρόμα – Λάτσιο, Γιουβέντους – Ίντερ, ξεχωρίζουν απο το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.
Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις του Κυριακή (6/11)
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
09:55
COSMOTE SPORT 5 HD
Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana - Προθέρμανση
Moto3 2022
10:15
COSMOTE SPORT 5 HD
Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana – Προθέρμανση
Moto2 2022
10:35
COSMOTE SPORT 5 HD
Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana – Προθέρμανση
MotoGP 2022
11:45
COSMOTE SPORT 5 HD
Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana – Αγώνας
Moto3 2022
13:05
COSMOTE SPORT 5 HD
Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana – Αγώνας
Moto2 2022
13:30
COSMOTE SPORT 3 HD
Μπολόνια – Τορίνο
Serie A 2022-23ΚΟΥΠΟΝΙ STOIXIMANΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
14:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Σεντ Τζόνστον – Ρέιντζερς
cinch Scottish Premiership 2022-23
14:00
Novasports Premier League
Τσέλσι – Άρσεναλ
Premier League
14:00
Novasports Prime
Λοριάν - Παρί Σεν Ζερμέν
Ligue 1
14:30
COSMOTE SPORT 5 HD
Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana - Αγώνας
MotoGP 2022
14:30
COSMOTE SPORT 9 HD
Ρέξαμ – Όλνταμ
Emirates FA Cup 2022-23
14:30
Novasports 6HD
Γάνδη - Κλαμπ Μπριζ
Βελγικό πρωτάθλημα
14:30
Novasports 3HD
Αμβούργο – Ρέγκενσμπουργκ
Bundesliga 2
15:00
Star Κεντρικής Ελλάδας
Ελευθερούπολη – Ηρακλής
Μπάσκετ
15:00
Novasports 1HD
Ατλέτικο Μαδρίτης – Εσπανιόλ
La Liga
15:30
Novasports 4HD
Βόλενταμ – Φέγενορντ
Eredivisie
15:45
ΕΡΤ3
Ιωνικός – Ολυμπιακός
Basket League 2022-23
16:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2022
Rolex Paris
16:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Μόντσα - Ελλάς Βερόνα
Serie A 2022-23
16:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Παναιτωλικός – Λεβαδειακός
Super League 2022-23
16:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Σαμπντόρια – Φιορεντίνα
Serie A 2022-23
16:00
Novasports Start
Σαουθάμπτον – Νιούκασλ
Premier League
16:00
Novasports Premier League
Άστον Βίλα - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Premier League
16:00
Novasports Prime
Γουέστ Χαμ - Κρίσταλ Πάλας
Premier League
16:30
Novasports 2HD
Μπάγερ Λεβερκούζεν - Ουνιόν Βερολίνου
Bundesliga
17:15
Novasports 1HD
Ρεάλ Σοσιεδάδ – Βαλένθια
La Liga
17:45
Novasports 4HD
Άγιαξ – Αϊντχόφεν
Eredivisie
18:00
COSMOTE SPORT 9 HD
Μπαρτσελόνα – Τζιρόνα
ACB Liga Endesa 2022-23
18:05
Novasports Start
Λιλ – Ρεν
Ligue 1
18:30
Novasports 3HD
Φράιμπουργκ – Κολωνία
Bundesliga
18:30
Novasports Premier League
Τότεναμ – Λίβερπουλ
Premier League
19:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Ρόμα – Λάτσιο
Serie A 2022-23
19:15
ΕΡΤ3
Περιστέρι – Καρδίτσα
Basket League 2022-23
19:30
COSMOTE SPORT 1 HD
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Super League 2022-23
19:30
Novasports 2HD
Αντβερπ – Αντερλεχτ
Βελγικό πρωτάθλημα
19:30
Novasports 1HD
Βιγιαρεάλ – Μαγιόρκα
La Liga
20:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Μπράγκα - Κάζα Πία
Liga Portugal Bwin 2022-23
20:00
COSMOTE SPORT 9 HD
New York Jets - Buffalo Bills
NFL
20:30
COSMOTE SPORT 6 HD
Βενέτσια – Νάπολι
Lega Basket Serie A 2022-23
20:30
Novasports Prime
Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ
Super League 2022-23
21:45
COSMOTE SPORT 2 HD
Γιουβέντους – Ίντερ
Serie A 2022-23
21:45
Novasports 2HD
Μαρσέιγ – Λιόν
Ligue 1
22:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Gala FIM MotoGP Awards 2022
Μηχανοκίνητα
22:00
Novasports 1HD
Ρεάλ Μπέτις – Σεβίλλη
La Liga
22:30
COSMOTE SPORT 4 HD
Λος Άντζελες Λέικερς - Κλίβελαντ Καβαλίερς
NBA 2022-23
22:30
COSMOTE SPORT 7 HD
Εστορίλ – Μπενφίκα
Liga Portugal Bwin 2022-23
23:25
COSMOTE SPORT 9 HD
Tampa Bay Buccaneers - Los Angeles Rams
NFL
00:00
COSMOTE SPORT 8 HD
Τορόντο Ράπτορς - Σικάγο Μπουλς
NBA 2022-23
01:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Μέμφις Γκρίζλις - Ουάσινγκτον Ουίζαρντς
NBA 2022-23
03:20
COSMOTE SPORT 9 HD
Kansas City Chiefs - Tennessee Titans
NFL
03:30
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2022-23
Μπάσκετ