ΠΑΟΚ - Λαμία: Ξέφυγε ο Λουτσέσκου προς τον διαιτητή - «Μας γ@μ...ς στα Γιάννενα» (video)

Αδιανόητη επίθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου στον 4ο διαιτητή για παλιότερο αγώνα, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ΠΑΟΚ-Λαμία για το Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου πρωταγωνιστεί πολύ συχνά σε εντάσεις κατά τη διάρκεια των αγώνων του ΠΑΟΚ.

Είτε με αντιπάλους, είτε με διαιτητές, είτε με τους δικούς του παίκτες... Αυτή τη φορά ήταν η σειρά ενός ακόμα ρέφερι να τα «ακούσει» από τον Ρουμάνο προπονητή.

Στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης ΠΑΟΚ - Λαμία για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, αμέσως μετά το γκολ των γηπεδούχων με πέναλτι του Σβαμπ, ο διαιτητής Ζαμπαλάς έδειξε την κίτρινη κάρτα στον Γιάννη Κάργα.

Η απόφαση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του πάγκου του ΠΑΟΚ, με τον Λουτσέσκου να απευθύνεται σε έξαλλη κατάσταση στον τέταρτο διαιτητή της αναμέτρησης, Αλέξανδρο Τσακαλίδη.

Ωστόσο, ο Ρουμάνος προπονητής ξέφυγε γιατί είχε... προηγούμενα μαζί του. Και συγκεκριμένα από το ματς των Ζωσιμάδων κόντρα στον ΠΑΣ Γιάννινα, όπου ο Τσακαλίδης εκτελούσε χρέη στο VAR. Τότε, ο Έλληνας διαιτητής δεν φώναξε τον Ευαγγέλου για να τσεκάρει μια φάση με χέρι του Πήλιου μέσα στη περιοχή των γηπεδούχων, προκαλώντας την έκρηξη των ανθρώπων του ΠΑΟΚ.

Ο Λουτσέσκου δεν το ξέχασε και απευθυνόμενος στον Τσακαλίδη, φάνηκε από τη μετάδοση του αγώνα να λέει: «You f@...d us in Giannena».