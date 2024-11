Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Ίντερ – Άρσεναλ, Παρί – Ατλέτικο και τις ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελλα

Το πρώτο μισό της 4ης αγωνιστικής της League Phase στο Champions League ήταν γεμάτο θέαμα και συνολικά 30 γκολ.

Ανάλογη συνέχεια υπόσχεται το αποψινό (6/11) πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει σπουδαίες αναμετρήσεις, με τα Ίντερ – Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν – Ατλέτικο Μαδρίτης να ξεχωρίζουν.

Η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη υποδέχεται την Άστον Βίλα, ενώ η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη έχει δύσκολη αποστολή στο Μόναχο κόντρα στην Μπάγερν. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την CosmoteTV, ενώ το Ίντερ – Άρσεναλ θα το δείξει «ελεύθερα» και το MEGA.

Στο μπάσκετ, το «μενού» περιλαμβάνει ευρωπαϊκές μάχες τεσσάρων ελληνικών ομάδων.

Για το Basketball Champions League, το Περιστέρι υποδέχεται τη Μανίσα, αναζητώντας την πρώτη νίκη του στη διοργάνωση. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 19:30 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport4HD.

Ο Άρης υποδέχεται την ισχυρή Βαλένθια, για την 7η αγωνιστική του Eurocup. Οι «κίτρινοι» έχουν ξεκινήσει καμπάνια με τίτλο «We Stand for Valencia, We Share for Valencia» για να στηρίξει οικονομικά την περιοχή της Βαλένθια, μετά τις φονικές πλημμύρες στην περιοχή. Το Άρης – Βαλένθια θα ξεκινήσει στις 20:00 και θα έχει τηλεοπτική κάλυψη από το Novasports Prime.

Τέλος, για το FIBA Europe Cup, το Μαρούσι υποδέχεται τη Σαμπάχ, αναζητώντας την τρίτη νίκη του, ενώ ο ΠΑΟΚ παίζει με την Πόρτο στην Πορτογαλία και με νίκη θα «κλειδώσει» την πρώτη θέση στον όμιλο του. Το Μαρούσι – Σαμπάχ θα ξεκινήσει στις 20:15 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ3, ενώ το Πόρτο – ΠΑΟΚ θα αρχίσει στις 20:45 και θα το δείξει το επίσημο κανάλι της διοργάνωσης στο YouTube.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (06/11):

12:00 Novasports 6HD WTA Finals 5η μέρα 14:30 Novasports 6HD WTA Finals 5η μέρα 15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2024 Μετς 17:00 Novasports 6HD WTA Finals 5η μέρα 17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2024 Μετς 17:30 COSMOTE SPORT 5 HD Μπεσίκτας – Μάλμε UEFA Europa League 2024-25 17:30 ΕΡΤ3 Ελλάδα – Γεωργία EHF Euro 2026 - Προκριματικά Ανδρών 18:30 Novasports 4HD Άνκαρα – Κλουζ Eurocup 2024-25 18:30 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Champions League Show 2024-25 Εκπομπή 19:00 Novasports Start Λιετκαμπέλις - Χάμπουργκ Τάουερς Eurocup 2024-25 19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φενέρμπαχτσε – Λοτζ CEV Champions League Γυναικών 2025 19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Περιστέρι – Μανίσα FIBA Basketball Champions League 2024-25 19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Σαχτάρ Ντόνετσκ - Γιανγκ Μπόις UEFA Champions League 2024-25 19:45 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Champions League 2024-25 Λεπτό προς Λεπτό Εκπομπή 19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Κλαμπ Μπριζ - Άστον Βίλα UEFA Champions League 2024-25 20:00 Novasports Prime Άρης – Βαλένθια Eurocup 2024-25 20:00 Novasports 5HD Χάποελ Ιερουσαλήμ – Βενέτσια Eurocup 2024-25 20:15 ΕΡΤ3 Μαρούσι – Σαμπάχ FIBA Europe Cup 2024-25 22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Παρί Σεν Ζερμέν - Ατλέτικο Μαδρίτης UEFA Champions League 2024-25 22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Φέγενορντ – Σάλτσμπουργκ UEFA Champions League 2024-25 22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Σπάρτα Πράγας – Μπρεστ UEFA Champions League 2024-25 22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Στουτγκάρδη – Αταλάντα UEFA Champions League 2024-25 22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ερυθρός Αστέρας – Μπαρτσελόνα UEFA Champions League 2024-25 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπάγερν Μονάχου – Μπενφίκα UEFA Champions League 2024-25 22:00 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Champions League 2024-25 Λεπτό προς Λεπτό Ποδόσφαιρο 22:00 COSMOTE SPORT 2 HD / MEGA Ίντερ – Άρσεναλ UEFA Champions League 2024-25 00:05 COSMOTE SPORT 1 HD UEFA Champions League Show 2024-25 Εκπομπή 01:00 COSMOTE SPORT 7 HD NBA TV 2024-25 Μπάσκετ 02:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ιντιάνα Πέισερς - Ορλάντο Μάτζικ NBA 2024-25 02:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μπόστον Σέλτικς - Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς NBA 2024-25 05:00 COSMOTE SPORT 7 HD Σακραμέντο Κινγκς - Τορόντο Ράπτορς NBA 2024-25

