Super League: Όλα τα βλέμματα στραμμένα στο ντέρμπι «αιωνίων» - Το σημερινό πρόγραμμα

Το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της φετινής σεζόν είναι προ των πυλών και μονοπωλεί το ενδιαφέρον στη συνέχεια της 6η αγωνιστικής της Super League

Χρήστος Χριστοφιλόπουλος

Super League: Όλα τα βλέμματα στραμμένα στο ντέρμπι «αιωνίων» - Το σημερινό πρόγραμμα
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Με πλούσιo θέαμα και αρκετά γκολ επέστρεψε η αγωνιστική δράση της Superleague έπειτα από τη διακοπή τριών εβδομάδων για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων, με τους αγώνες να συνεχίζονται την Κυριακή και να ολοκληρώνονται την Δευτέρα.

Φυσικά, η αναμέτρηση που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην 6η αγωνιστική του Ελληνικού πρωταθλήματος είναι το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Κυριακής (11/10) στις 21:00 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ωστόσο το μενού ξεκινά από τις 17:00 με την Κηφισιά να υποδέχεται τον Παναιτωλικό και τον Ηρακλή να αντιμετωπίζει στην επιστροφή του στο ιστορικό «Καυταντζόγλειο» τον Λεβαδειακό.

Στις 19:00 ο Άρης υποδέχεται στο Κλεάνθης Βικελίδης τον Βόλο, ενώ την αυλαία της Κυριακής κλείνει το ντέρμπι «αιωνίων», με την ομάδα του Νίστρουπ να θέλει να διευρύνει το αήττητό της σερί και να μεγαλώσει κι άλλο τη διαφορά στην κορυφή της βαθμολογίας από τους διώκτες της.

Η αγωνιστική δράση ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει στην Τούμπα την Καλαμάτα στις 18:00.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

Αστέρας AKTOR - Ατρόμητος 2-1

ΑΕΚ - ΟΦΗ 3-0

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

Κηφισιά - Παναιτωλικός 17:00 Magenta Sport 1

Ηρακλής - Λεβαδειακός 17:00 ΣΠΟΡ FM TV

Άρης - Βόλος Elabet 19:00 Novasports Prime

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 21:00 Magenta Sport 1

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

ΠΑΟΚ - Καλαμάτα 18:00 Novasports Prime

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