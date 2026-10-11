Κηφισιά - Παναιτωλικός 2-0: Δεύτερη σερί νίκη και 8η θέση - Τρίτη διαδοχική ήττα για τους Αγρινιώτες

Η Κηφισιά ήταν ανώτερη σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του ματς και επικράτησε δίκαια του Παναιτωλικού με 2-0 για την 6η αγωνιστική της Superleague

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Κηφισιά - Παναιτωλικός 2-0: Δεύτερη σερί νίκη και 8η θέση - Τρίτη διαδοχική ήττα για τους Αγρινιώτες
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Η Κηφισιά επικράτησε με 2-0 εντός έδρας του Παναιτωλικού για την 6η αγωνιστική της Superleague με το γκολ του Πόμπο από το 20ο λεπτό να ανοίγει το σκορ, ενώ στις καθυστερήσεις του αγώνα ο Αμπάντα με όμορφη ατομική ενέργεια έγραψε το τελικό σκορ και εξασφάλισε το τρίποντο για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο.

Αυτή ήταν η δεύτερη νίκη της σεζόν για την Κηφισιά που είχε επικρατήσει του Ατρομήτου εκτός έδρας πριν την διακοπή, ενώ υποχρέωσε τον Παναιτωλικό στην 3η διαδοχική του ήττα, αφού προηγουμένως είχε ηττηθεί από τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ.

Η Κηφισιά σκαρφάλωσε στην 8η θέση με 8 βαθμούς, ενώ ο Παναιτωλικός διατηρήθηκε στην 6η θέση με 9 πόντους.

Η εξέλιξη του ματς

Ο Παναιτωλικός μπήκε πιο δυναμικά στο ματς έχοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων και δημιουργώντας ευκαιρίες, με σημαντικότερη αυτή του Μπάτζι στο 3ο λεπτό. Όμως η Κηφισιά ευτύχισε να προηγηθεί στο 19ο λεπτό έπειτα από όμορφη συνεργασία των Σαγκάλ - Πόμπο, με τον Ισπανό να σουτάρει στην κλειστή γωνία της εστίας του Κουτσερένκο και να γράφει το 1-0.

Η ομάδα του Αγρινίου κλήθηκε να παρουσιαστεί βελτιωμένη στο δεύτερο ημίχρονο για να διεκδικήσει κάτι από την αναμέτρηση. Έτσι στο 67' ο Τζενεπό έχασε απίθανη ευκαιρία να φέρει το ματς στα ίσα. Ο εξτρέμ από το Μάλι πήρε τη μπάλα εκτός περιοχής, πέρασε τρεις αμυντικούς και με σουτ από κοντά στο 67' έστειλε τη μπάλα ψηλά άουτ.

Στις καθυστερήσεις ο Αμπάντα εκμεταλλεύτηκε σοβαρό λάθος του Παναιτωλικού στη μεσαία γραμμή, έκανε την κούρσα και με δυνατό σουτ στο 90'+6' διαμόρφωσε το 2-0 και «κλείδωσε» τη δεύτερη διαδοχική νίκη της Κηφισιάς και την άνοδό της στην 8η θέση της βαθμολογίας.

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