Η βαθμολογία της Super League μετά το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού
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Η νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός στο «αιώνιο» ντέρμπι με 1-0, έφερε νέα δεδομένα στη βαθμολογία της Super League.
Ο Παναθηναϊκός παρέμεινε πρώτος, αλλά πλέον νιώθει τους διώκτες του σε απόσταση αναπνοής, μιας και η ΑΕΚ είναι στο -1 και οι Πειραιώτες στο -2.
Μεγάλος κερδισμένος μπορεί να είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αν επικρατήσει τη Δευτέρα (12/10) της Καλαμάτας θα πιάσει το Τριφύλλι στην κορυφή.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής
Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 2-1
ΑΕΚ – ΟΦΗ 3-0
Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-0
Ηρακλής – Λεβαδειακός 2-0
Αρης – Βόλος Elabet 3-2
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0
Δευτέρα 12 Οκτωβρίου
ΠΑΟΚ – Καλαμάτα (6μμ)
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