Η βαθμολογία της Super League μετά το ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

Η νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός στο «αιώνιο» ντέρμπι με 1-0, έφερε νέα δεδομένα στη βαθμολογία της Super League.

Ο Παναθηναϊκός παρέμεινε πρώτος, αλλά πλέον νιώθει τους διώκτες του σε απόσταση αναπνοής, μιας και η ΑΕΚ είναι στο -1 και οι Πειραιώτες στο -2.

Μεγάλος κερδισμένος μπορεί να είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αν επικρατήσει τη Δευτέρα (12/10) της Καλαμάτας θα πιάσει το Τριφύλλι στην κορυφή.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 2-1

ΑΕΚ – ΟΦΗ 3-0

Κηφισιά – Παναιτωλικός 1-0

Ηρακλής – Λεβαδειακός 2-0

Αρης – Βόλος Elabet 3-2

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

ΠΑΟΚ – Καλαμάτα (6μμ)