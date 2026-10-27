Χρυσή Μπάλα 2026: Μεγάλος θριαμβευτής ο Χάρι Κέιν – Όλοι οι νικητές της βραδιάς

Snapshot Ο Χάρι Κέιν κέρδισε για πρώτη φορά τη Χρυσή Μπάλα ανδρών το 2026, ως αρχηγός της εθνικής Αγγλίας και παίκτης της Μπάγερν Μονάχου.

Η Αλέξια Πουτέγιας κατέκτησε την τρίτη Χρυσή Μπάλα γυναικών, μετά από επιτυχημένη σεζόν με την Μπαρτσελόνα.

Ο Λαμίν Γιαμάλ και η Βίκι Λόπεθ αναδείχθηκαν καλύτεροι νέοι ποδοσφαιριστές σε άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα.

Η Παρί Σεν Ζερμέν αναδείχθηκε καλύτερη ομάδα ανδρών, ενώ η Μπαρτσελόνα καλύτερη ομάδα γυναικών.

Ο Μπουκάγιο Σάκα έλαβε το βραβείο Σόκρατες για τις επιδόσεις και το ήθος του. Snapshot powered by AI

Ο Χάρι Κέιν είναι ο μεγάλος νικητής της Χρυσής Μπάλας για το 2026, κατακτώντας για πρώτη φορά στην καριέρα του το σημαντικότερο ατομικό βραβείο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας και επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου παρέλαβε το βραβείο το βράδυ της Δευτέρας στο Λονδίνο, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο μία εντυπωσιακή σεζόν με τη γερμανική ομάδα και την εθνική του.

Ο Κέιν γίνεται ο πρώτος Άγγλος που κατακτά τη Χρυσή Μπάλα μετά τον Μάικλ Όουεν το 2001 και ο πέμπτος συνολικά στην ιστορία του θεσμού.

Στις γυναίκες, η Αλέξια Πουτέγιας κατέκτησε για τρίτη φορά τη Χρυσή Μπάλα, μετά από ακόμη μία σπουδαία σεζόν με την Μπαρτσελόνα πριν από τη μετακίνησή της στη London City Lionesses.

Οι νικητές της Χρυσής Μπάλας 2026

Χρυσή Μπάλα ανδρών: Χάρι Κέιν

Χάρι Κέιν Χρυσή Μπάλα γυναικών : Αλέξια Πουτέγιας

: Αλέξια Πουτέγιας Καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής: Λαμίν Γιαμάλ

Λαμίν Γιαμάλ Καλύτερη νέα ποδοσφαιρίστρια: Βίκι Λόπεθ

Βίκι Λόπεθ Καλύτερος τερματοφύλακας ανδρών : Ουνάι Σιμόν

: Ουνάι Σιμόν Καλύτερη τερματοφύλακας γυναικών: Κάτα Κολ

Κάτα Κολ Καλύτερος επιθετικός ανδρών: Χάρι Κέιν

Χάρι Κέιν Καλύτερη επιθετικός γυναικών: Τσάρλιν Κοράλ

Τσάρλιν Κοράλ Καλύτερος προπονητής ανδρών: Λουίς ντε λα Φουέντε

Λουίς ντε λα Φουέντε Καλύτερος προπονητής γυναικών: Πέρε Ρομέου

Πέρε Ρομέου Καλύτερη ομάδα ανδρών: Παρί Σεν Ζερμέν

Παρί Σεν Ζερμέν Καλύτερη ομάδα γυναικών: Μπαρτσελόνα

Μπαρτσελόνα Βραβείο Σόκρατες: Μπουκάγιο Σάκα

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