Χρυσή Μπάλα 2026: Μεγάλος θριαμβευτής ο Χάρι Κέιν – Όλοι οι νικητές της βραδιάς

Στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας και επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου

Γιάννης Φιλιππάκος

Χρυσή Μπάλα 2026: Μεγάλος θριαμβευτής ο Χάρι Κέιν – Όλοι οι νικητές της βραδιάς
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  • Ο Χάρι Κέιν κέρδισε για πρώτη φορά τη Χρυσή Μπάλα ανδρών το 2026, ως αρχηγός της εθνικής Αγγλίας και παίκτης της Μπάγερν Μονάχου.
  • Η Αλέξια Πουτέγιας κατέκτησε την τρίτη Χρυσή Μπάλα γυναικών, μετά από επιτυχημένη σεζόν με την Μπαρτσελόνα.
  • Ο Λαμίν Γιαμάλ και η Βίκι Λόπεθ αναδείχθηκαν καλύτεροι νέοι ποδοσφαιριστές σε άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα.
  • Η Παρί Σεν Ζερμέν αναδείχθηκε καλύτερη ομάδα ανδρών, ενώ η Μπαρτσελόνα καλύτερη ομάδα γυναικών.
  • Ο Μπουκάγιο Σάκα έλαβε το βραβείο Σόκρατες για τις επιδόσεις και το ήθος του.
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Ο Χάρι Κέιν είναι ο μεγάλος νικητής της Χρυσής Μπάλας για το 2026, κατακτώντας για πρώτη φορά στην καριέρα του το σημαντικότερο ατομικό βραβείο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας και επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου παρέλαβε το βραβείο το βράδυ της Δευτέρας στο Λονδίνο, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο μία εντυπωσιακή σεζόν με τη γερμανική ομάδα και την εθνική του.

Ο Κέιν γίνεται ο πρώτος Άγγλος που κατακτά τη Χρυσή Μπάλα μετά τον Μάικλ Όουεν το 2001 και ο πέμπτος συνολικά στην ιστορία του θεσμού.

Στις γυναίκες, η Αλέξια Πουτέγιας κατέκτησε για τρίτη φορά τη Χρυσή Μπάλα, μετά από ακόμη μία σπουδαία σεζόν με την Μπαρτσελόνα πριν από τη μετακίνησή της στη London City Lionesses.

Οι νικητές της Χρυσής Μπάλας 2026

  • Χρυσή Μπάλα ανδρών: Χάρι Κέιν
  • Χρυσή Μπάλα γυναικών: Αλέξια Πουτέγιας
  • Καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής: Λαμίν Γιαμάλ
  • Καλύτερη νέα ποδοσφαιρίστρια: Βίκι Λόπεθ
  • Καλύτερος τερματοφύλακας ανδρών: Ουνάι Σιμόν
  • Καλύτερη τερματοφύλακας γυναικών: Κάτα Κολ
  • Καλύτερος επιθετικός ανδρών: Χάρι Κέιν
  • Καλύτερη επιθετικός γυναικών: Τσάρλιν Κοράλ
  • Καλύτερος προπονητής ανδρών: Λουίς ντε λα Φουέντε
  • Καλύτερος προπονητής γυναικών: Πέρε Ρομέου
  • Καλύτερη ομάδα ανδρών: Παρί Σεν Ζερμέν
  • Καλύτερη ομάδα γυναικών: Μπαρτσελόνα
  • Βραβείο Σόκρατες: Μπουκάγιο Σάκα

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