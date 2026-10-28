Μαρκό - Ολυμπιακός 0-2: Εύκολα έκανε το 3 στα 3 στο Κύπελλο Ελλάδος

Δίχως να ανεβάσει ιδιαίτερα... στροφές, ο Ολυμπιακός «χτύπησε» από μία φορά σε κάθε ημίχρονο με τους Σάλιακα και Κάρμο, επικρατώντας με 2-0 της Μαρκό στο Μαρκόπουλο και κάνοντας το απόλυτο «3 στα 3» στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ με αυτή τη νίκη έκανε αποφασιστικό βήμα για την εξασφάλιση του απευθείας εισιτηρίου στα προημιτελικά του θεσμού, φτάνοντας τους 9 βαθμούς στον πίνακα της βαθμολογίας.

Ο Μανώλης Σάλιακας με ωραίο συρτό σουτ έξω από την περιοχή έγραψε το 0-1 στο 15' για να έρθει ο Νταβίντ Κάρμο στο 71' για να στείλει με καρφωτή κεφαλιά τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-0, έπειτα από κόρνερ του Πουέρτα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ολυμπιακός μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, θέλοντας να επιβάλει τον δικό του ρυθμό στο ματς.

Μόλις στο 6' ήρθε η πρώτη τελική με τον Τουφάκη, ενώ στο 7' ο Ζέλσον έδωσε ωραία στον Πουέρτα, με το σουτ του Κολομβιανού να καταλήγει στην αγκαλιά του Έξαρχου.

Στο 15' ο Ολυμπιακός βρήκε αυτό που έψαχνε, με τον Μανώλη Σάλιακα με ωραίο συρτό σουτ έξω από την περιοχή να ανοίγει το σκορ, βάζοντας μπροστά τους Πειραιώτες.

Εννέα λεπτά αργότερα ήρθε η πρώτη απειλή από πλευράς Μαρκό, με τον Ελ Αραμπί να βγαίνει σε θέση τετ-α-τετ με τον Πόποβιτς και τον Μαυροβούνιο γκολκίπερ να λέει όχι στο αριστερό σουτ του Μαροκινού άσου.

Ο Φίλης με ωραίο καλοζυγισμένο σουτ από μακριά απείλησε στο 34', ενώ η κεφαλιά του Μάριους στο 40' δεν βρήκε στόχο.

Στην επανάληψη, η Μαρκό απείλησε με σουτ του Νεκούλ στο 53', το οποίο πήγε απευθείας στην αγκαλιά του Πόποβιτς, ενώ ο ίδιος παίκτης δύο λεπτά αργότερα βγήκε σε θέση τετ-α-τετ με τον Πόποβιτς, με τον Μαυροβούνιο να του λέει «όχι» και τον Κάρμο να διώχνει στη συνέχεια.

Στο 64' ο Πουέρτα έστρωσε ωραία στον Τουφάκη και εκείνος από θέση βολής έστειλε τη μπάλα άουτ. Επτά λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 71', ο Ολυμπιακός διπλασίασε τα τέρματά του, με τον Κάρμο να χρίζεται σκόρερ με κεφαλιά, έπειτα από κόρνερ του Γκουστάβο Πουέρτα, κάνοντας το 2-0 και «κλειδώνοντας» τη νίκη για την ομάδα του.

Στα εναπομείναντα λεπτά η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε, με τον Ολυμπιακό να πανηγυρίζει την τρίτη του νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια Κυπέλλου, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την απευθείας πρόκριση

Μαρκό: Έξαρχος, Μπουσάι, Στάμου, Οικονομίδης, Τσάκνης (71' Μπετσίροβιτς) , Σμαλής, Φατιόν, Κωνσταντακόπουλος (81' Σκαρλατίδης), Νεκούλ (59' Μεντόζα), Αλεξόπουλος (71' Κοπανίδης), Ελ Αραμπί (59' Γιόχανσον).

Ολυμπιακός: Πόποβιτς, Σάλιακας, Σμάιλοβιτς, Κάρμο, Μπρούνο, Φίλης (76' Μπακούλας), Έσε (87' Σιπιόνι), Πουέρτα (87' Φορτούνης), Τουφάκης, Μάρτινς (62' Μπέιλι), Μουαντιλμαντζί (62' Γιάρεμτσουκ).