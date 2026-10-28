ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 3-1: Ολική επιστροφή για τον «Δικέφαλο του Βορρά»

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έκανε σημαντικό βήμα για την παρουσία του στην πρώτη τετράδα της League Phase της διοργάνωσης, αλλά κυρίως πήρε ψυχολογία, μετά την ήττα από τον ΟΦΗ.

Οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν νωρίς με τον Μπάνζα, όμως είδαν την «Ένωση» να ανεβάζει κατακόρυφα την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο και να φτάνει στην ισοφάριση με τον Γιόβιτς.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε ένα εξαιρετικό διάστημα μετά την ανάπαυλα, δημιούργησε μεγάλες ευκαιρίες κι έφτασε κοντά στην ανατροπή, με αποκορύφωμα το δοκάρι του Ζίνι. Ωστόσο, δεν αξιοποίησε την υπεροχή της και δέχθηκε το 2-1 από τον Σορετίρε στο 70’, σε μια φάση που άλλαξε ξανά τις ισορροπίες. Ο Εντιαγέ έβαλε τη σφραγίδα του στη νίκη, διαμορφώνοντας το αποτέλεσμα.

Με αυτό το «τρίποντο», ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στην τρίτη θέση της League Phase του Κυπέλλου με επτά βαθμούς, ενώ η ΑΕΚ υποχώρησε στην τέταρτη θέση με έξι. Οι «ασπρόμαυροι» αναζητούν πλέον την επιστροφή στις νίκες και στο πρωτάθλημα, απέναντι στον Asteras AKTOR την 1η Νοεμβρίου (19:00), ενώ οι «κιτρινόμαυροι» έχουν μπροστά τους το αθηναϊκό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, την ίδια ημέρα στις 19:30.

Οι ενδεκάδες των ομάδων

Ο Αλέσιο Λίσι επέλεξε το 4-4-2 για τον ΠΑΟΚ, με τον Μοναστηρλή κάτω από τα δοκάρια. Οι Κόστα και Χατζηδιάκος αποτέλεσαν το δίδυμο στο κέντρο της άμυνας, με τον Κένι δεξιά και τον Γιαννούλη αριστερά. Στον άξονα αγωνίστηκαν οι Σανταμαρία και Γιάκιτς, ο Ζίβκοβιτς κάλυψε τη δεξιά πλευρά και ο Χατσίδης την αριστερή, ενώ οι Μπάνζα και Εντιαγέ ξεκίνησαν στην επίθεση.

Με το ίδιο σύστημα παρατάχθηκε και η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Μπαλαμώτης ήταν στην εστία, με τους Βίντα και Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας, τον Ρότα στο δεξί άκρο και τον Πήλιο στο αριστερό. Οι Μαρίν και Μάγιερ πήραν θέση στον άξονα, με τον Καλοσκάμη αριστερά και τον Ζουμπκόφ δεξιά να συγκλίνουν και προς το κέντρο. Στην κορυφή της επίθεσης βρέθηκε ο Γιόβιτς, με τον Ζίνι δίπλα του.

Το γκολ του Μπάνζα έδωσε από νωρίς προβάδισμα στον ΠΑΟΚ

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι και απείλησαν αρχικά στο 5’, όταν η επικίνδυνη σέντρα του Κένι πέρασε παράλληλα από την εστία της ΑΕΚ. Τρία λεπτά αργότερα, όμως, ο ΠΑΟΚ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Κένι έβγαλε εξαιρετική σέντρα και ο Μπάνζα πήδηξε ψηλότερα από τους αντιπάλους του, στέλνοντας με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η ΑΕΚ επιχείρησε να απαντήσει στο 12’, όταν ο Ζίνι έστρωσε την μπάλα στον Γιόβιτς, αλλά ο Σέρβος φορ δεν βρήκε στόχο στο τελείωμά του. Η Ένωση κέρδισε διαδοχικά κόρνερ χωρίς να τα αξιοποιήσει, ενώ στο 23’ ο Μάγιερ δοκίμασε το πόδι του έξω από την περιοχή, με τον Μοναστηρλή να απομακρύνει.

Στην απέναντι πλευρά, ο Εντιαγέ έγινε απειλητικός στο 24’, με την προσπάθειά του να καταλήγει κόρνερ. Λίγο αργότερα, στο 27’, ο διαιτητής Ευαγγέλου υπέδειξε πέναλτι για χέρι του Βίντα σε σουτ του Μπάνζα. Μετά την παρέμβαση του VAR, ωστόσο, εξέτασε ξανά τη φάση και πήρε πίσω την απόφασή του, καθώς το χέρι του Κροάτη αμυντικού ήταν κολλημένο στο σώμα του.

Ο Ζίβκοβιτς δεν κατάφερε να απειλήσει με το σουτ του στο 34’, ενώ στο 43’ ο Μπαλαμώτης απέκρουσε από κοντά την προβολή του Εντιαγέ, κρατώντας την ΑΕΚ στο παιχνίδι. Παρά το γεγονός ότι η Ένωση είχε την κατοχή της μπάλας σε ποσοστό 65%, έναντι 35% του ΠΑΟΚ, δεν δημιούργησε αρκετές καθαρές ευκαιρίες και πήγε στα αποδυτήρια πίσω στο σκορ.

Η ΑΕΚ ισοφάρισε και άγγιξε την ανατροπή

Η Ένωση μπήκε αποφασισμένη στο δεύτερο ημίχρονο και βρήκε γρήγορα το γκολ της ισοφάρισης. Στο 50’, ο Μαρίν πέρασε εξαιρετική κάθετη πάσα, διασπώντας την αμυντική γραμμή του ΠΑΟΚ, με τον Γιόβιτς να εκτελεί ιδανικά για το 1-1.

Η ΑΕΚ συνέχισε να πιέζει και στο 53’ ο Πήλιος ανάγκασε τον Μοναστηρλή σε επέμβαση με συρτό σουτ. Έξι λεπτά αργότερα, ο Ζίνι έφτασε μια ανάσα από την ανατροπή, αλλά το τελείωμά του από κοντινή απόσταση σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Η πίεση των φιλοξενούμενων συνεχίστηκε και στο διάστημα 63’-67’, όταν η ΑΕΚ δημιούργησε πέντε σημαντικές απειλές με τους Πήλιο, Καλοσκάμη, Βίντα και Μαρίν, χωρίς να καταφέρει να σκοράρει ξανά. Η ομάδα του Νίκολιτς είχε πάρει τον έλεγχο και έδειχνε πιο κοντά στο δεύτερο γκολ, αλλά η εξέλιξη του αγώνα άλλαξε στο 70’.

Ο Σορετίρε άλλαξε τις ισορροπίες, ο Εντιαγέ διαμόρφωσε το 3-1

Κόντρα στη ροή του αγώνα, ο ΠΑΟΚ βρήκε τον τρόπο να ανακτήσει το προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι έφυγαν γρήγορα στην αντεπίθεση, ο Ζίβκοβιτς είδε την κίνηση του Σορετίρε και τον τροφοδότησε την κατάλληλη στιγμή, με τον Άγγλο να τελειώνει σωστά τη φάση για το 2-1.

Το γκολ έδωσε ξανά αυτοπεποίθηση στους Θεσσαλονικείς, οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν την εξέλιξη του παιχνιδιού και έφτασαν και σε τρίτο τέρμα. Στο 79’, ο Εντιαγέ επιχείρησε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 3-1 και βάζοντας τις βάσεις για τη νίκη του ΠΑΟΚ.

Στα τελευταία λεπτά δεν καταγράφηκε κάποια άλλη αξιόλογη φάση και ο ΠΑΟΚ κράτησε το προβάδισμά του μέχρι το τέλος, πανηγυρίζοντας μια σημαντική νίκη απέναντι στην ΑΕΚ για το Κύπελλο Ελλάδας.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)Κίτρινες: Γιαννούλης - Μάγερ, Ζουμπκόφ, Ζίνι. ΜπρινιόλιΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Μοναστηρλής, Κένι, Κόστα, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης, Σανταμαρία, Γιάκιτς (69’ Ζαφείρης), Ζίβκοβιτς (82’ Καμαρά), Χατσίδης (62’ Μύθου), Μπάνζα (62’ Σορετίρε), Εντιαγέ (82’ Τέιλορ).ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπαλαμώτης, Πήλιος, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Ζουμπκόφ (77’ Κουτέσα), Μάγερ (77’ Ζοάο Μάριο), Καλοσκάμης, Μάριν, Γιόβιτς, Ζίνι.