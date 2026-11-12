Συναγερμός στο Μουντιάλ U17: Οι ΗΠΑ αποσύρουν την ομάδα τους από το Κατάρ υπό τον φόβο του πολέμου

Snapshot Η αμερικανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία αποφάσισε να αποσύρει την ομάδα U17 από το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή.

Η απόφαση ανακοινώθηκε στους ποδοσφαιριστές και τις οικογένειές τους μόλις οκτώ ημέρες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης.

Η απόσυρση βασίζεται στην ταξιδιωτική σύσταση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, που καλεί σε επανεξέταση των ταξιδιών στο Κατάρ λόγω κινδύνου ένοπλης σύγκρουσης.

Η FIFA δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τον τρόπο αντιμετώπισης της απόσυρσης ή ενδεχόμενης αντικατάστασης της αμερικανικής ομάδας.

Η κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή επηρεάζει και άλλες αθλητικές διοργανώσεις, ενώ το Κατάρ έχει δεχθεί επιθέσεις στο πλαίσιο της περιφερειακής αστάθειας. Snapshot powered by AI

Σοβαρό ζήτημα προκύπτει για το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου U17 στο Κατάρ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να έχουν αποφασίσει την απόσυρση της εθνικής τους ομάδας, εξαιτίας των κινδύνων που συνδέονται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία των ΗΠΑ ενημέρωσε την Τετάρτη (11/11) τους νεαρούς διεθνείς και τις οικογένειές τους ότι ακυρώνεται η προγραμματισμένη συμμετοχή στο τουρνουά, το οποίο αρχίζει στις 19 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 13 Δεκεμβρίου.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) αναφέρει ότι έχει στη διάθεσή του επιστολή της αμερικανικής ομοσπονδίας προς τους ποδοσφαιριστές, στην οποία γνωστοποιείται η απόφαση ακύρωσης τόσο της προετοιμασίας όσο και της συμμετοχής στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Στην επιστολή, η ομοσπονδία επικαλείται τις ιδιαίτερες συνθήκες ασφαλείας και την ταξιδιωτική οδηγία του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, επισημαίνοντας ότι η προστασία των παικτών και των μελών της αποστολής παραμένει η βασική της προτεραιότητα.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αλλάζει τα δεδομένα

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη φαίνεται πως διαδραμάτισε η ταξιδιωτική σύσταση του State Department, το οποίο έχει κατατάξει το Κατάρ στο επίπεδο 3, καλώντας τους Αμερικανούς πολίτες να επανεξετάσουν τα ταξίδια τους στη χώρα λόγω του κινδύνου ένοπλης σύγκρουσης.

Η κατάσταση ασφαλείας στον Περσικό Κόλπο παραμένει εύθραυστη, καθώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν έχει επηρεάσει και γειτονικές χώρες. Το Κατάρ έχει βρεθεί αντιμέτωπο με επιθέσεις, ενώ η περιφερειακή αστάθεια έχει προκαλέσει αναβολές και ακυρώσεις και άλλων μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων.

Οι ΗΠΑ επρόκειτο να αγωνιστούν στον 10ο όμιλο, αντιμετωπίζοντας το Μαυροβούνιο, τη Χιλή και την Αλγερία. Μάλιστα, μόλις στις 6 Νοεμβρίου είχε ανακοινωθεί η αποστολή των 21 ποδοσφαιριστών που θα εκπροσωπούσαν τη χώρα στη διοργάνωση.

Τι θα αποφασίσει η FIFA

Η εξέλιξη δημιουργεί νέα δεδομένα για τη FIFA, καθώς η αμερικανική ομάδα ήταν μία από τις 48 εθνικές που είχαν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στο τουρνουά.

Το κανονιστικό πλαίσιο προβλέπει οικονομικές κυρώσεις για ομοσπονδίες που αποσύρονται λίγο πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα αντικατάστασής τους από άλλη ομάδα.

Παρότι διεθνή μέσα μεταδίδουν ότι η απόφαση έχει ήδη κοινοποιηθεί στη FIFA, δεν έχει δημοσιοποιηθεί επίσημη ανακοίνωση της διοργανώτριας για τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστεί η αποχώρηση ή για ενδεχόμενη αντικατάσταση των ΗΠΑ.

Το Μουντιάλ U17 πρόκειται να φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις Aspire Zone της Ντόχα, με τον τελικό να είναι προγραμματισμένος για τις 13 Δεκεμβρίου στο στάδιο Ahmad bin Ali.

Μουντιάλ με τη συμμετοχή και της Ελλάδας

Στη διοργάνωση συμμετέχει και η Εθνική Ελλάδας U17, η οποία εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία της την πρόκριση σε Παγκόσμιο Κύπελλο της συγκεκριμένης ηλικιακής κατηγορίας. Η ελληνική ομάδα έχει κληρωθεί στον πρώτο όμιλο, μαζί με το Κατάρ, την Αίγυπτο και τον Παναμά, ενώ η πρεμιέρα της είναι προγραμματισμένη για τις 19 Νοεμβρίου απέναντι στην Αίγυπτο. Η ελληνική συμμετοχή παραμένει κανονικά στο πρόγραμμα της FIFA, παρά τις εξελίξεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες.