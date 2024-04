Μια γιορτή για το περιβάλλον στον Μαραθώνα διοργανώνει η ΜΚΟ WHY NOT

Τι λέει ο ιδρυτής της Χρίστος Παπαθεοδώρου

Τα αποκαλυπτήρια της πρωτοποριακής περιβαλλοντικής δράσης Marathon Clean Up, που διοργανώνει στις 18 και 19 Μαΐου στην Παραλία Μαραθώνα η ΜΚΟ WHY NOT, υπό την αιγίδα του Δήμου Μαραθώνος, έγιναν την Κυριακή (14/04) στο Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου από τον ηθοποιό Χάρη Ρώμα, παρουσία κόσμου, αλλά και εκλεκτών προσκεκλημένων.

Ο κ. Ρώμας, αφού μίλησε για τη συμβολή στην όλη προσπάθεια του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Γιώργου Ζούρου, της δημοτικής συμβούλου Σοφίας Μέξη και της κοινοτικής συμβούλου Μίνας Ράικου, χαιρέτισε την παρουσία στο ακροατήριο της Γεωργίας Σαμαρά, συζύγου του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ Αντώνη Σαμαρά, καθώς και εκείνην της διεθνούς φήμης ζωγράφου Μίνας Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη. Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον πρωταγωνιστή της Why-Not.

Αναλύοντας την πρωτοβουλία, ο 26χρονος ιδρυτής της ΜΚΟ, Χρίστος Παπαθεοδώρου, ενεργός όπως είπε στον εθελοντισμό από μικρό παιδί, τη χαρακτήρισε “μια γιορτή για το περιβάλλον”. Ο κ. Παπαθεοδώρου εξήγησε ότι το Marathon Clean Up διαφέρει από άλλες παρεμφερείς πρωτοβουλίες διότι προσεγγίζει το όλο ζήτημα με τρόπο που το κάνει πολύ πιο ενδιαφέρον για όσους συμμετάσχουν, είτε ως αγωνιζόμενοι είτε ως εθελοντές, αλλά, συγχρόνως, έχει και μια σημαντική εκπαιδευτική διάσταση, κυρίως για τα μικρά παιδιά που θα θελήσουν να παρακολουθήσουν από κοντά τις εκδηλώσεις, πάντοτε με τη συνοδεία των γονιών τους.

“Οι τρεις πρώτες ομάδες απ’ όσες θα διαγωνιστούν για το ποια θα μαζέψει περισσότερα απορρίμματα από την ακτογραμμή, θα λάβουν χρηματικό έπαθλο”, είπε ο κ. Παπαθεοδώρου, “αλλά όλοι όσοι θα πάρουν μέρος θα τιμηθούν και θα πάρουν δώρα, διαγωνιζόμενοι και εθελοντές. Μεγαλύτερη σημασία έχει άλλωστε η συμμετοχή, τα έπαθλα είναι ένα έξτρα κίνητρο που φέρνει την άμιλλα και το συναγωνισμό στην εξίσωση”. Η δράση θα έχει ως βάση αναφοράς και αφετηρία το Κτήμα Ράικου (“Καλοκαιράκι”) και η αποκομιδή θα γίνει μέχρι το ποταμάκι στον Σχοινιά.

Η WHY NOT θα προμηθεύσει διαγωνιζόμενους και εθελοντές με όλα τα απαραίτητα για τις δραστηριότητές τους (καπέλα, μπλούζες, γάντια, νερό κ.λπ.) Οι συμμετέχοντες στις ομάδες πρέπει να είναι 18 ετών και πάνω, ενώ οι εθελοντές μπορεί να είναι και μικρότεροι, αλλά με γραπτή άδεια από τον κηδεμόνα τους. Όσο για τα μικρά παιδιά, συνοδευόμενα από τους γονείς τους, θα έχουν την ευκαιρία και το Σάββατο και την Κυριακή να πάρουν μέρος σε πολύ ενδιαφέροντα, διασκεδαστικά αλλά και ιδιαιτέρως διδακτικά δρώμενα, σε μια προσπάθεια να συνειδητοποιήσουν από τη νεαρή αυτή ηλικία πόσο μεγάλη σημασία έχει η προστασία της φύσης γύρω μας.

Ανοιχτή πρόσκληση για την εκδήλωση υπάρχει για τοπικά συγκροτήματα και καλλιτέχνες, ενώ στο αποκορύφωμα αυτής της πραγματικής γιορτής για το περιβάλλον, την Κυριακή 19 Μαΐου, αφού ολοκληρωθούν οι βραβεύσεις και οι ομιλίες, θα ακολουθήσει συναυλία της Ήβης Αδάμου και του Μιχάλη Stavento –κατά κόσμον Μιχάλη Κουινέλη.

Η συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες, αλλά και τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις είναι δωρεάν για το κοινό.

Σχετικές ειδήσεις