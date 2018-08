Στέφανος Τσιτσιπάς: Άγγιξε το όνειρο κι «εκτοξεύθηκε» στο Νο 15 της παγκόσμιας κατάταξης στο τένις

Αλλά κι εκεί, απέναντι στον κορυφαίο Ράφαελ Ναδάλ, ο Έλληνας πρωταθλητής στάθηκε στο ύψος του! Αφού επί μια εβδομάδα στο Rogers Cup του Τορόντο ξεπέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και καθήλωσε τον κόσμο με τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του, στον πρώτο masters τελικό της καριέρας του ηττήθηκε με 2-0 σετ από τον Ισπανό Νο 1 στον κόσμο.

Ανήμερα των γενεθλίων του ο 20χρονος Έλληνας τενίστας, νο 27 στον κόσμο (ο οποίος όμως θα βρεθεί στο νο 15 της παγκόσμιας κατάταξης), έκανε το καλύτερο δυνατό απέναντι στον κάτοχο 17 τίτλων Grand Slam, 80 τίτλων συνολικά και νο 1 στον κόσμο. Ωστόσο ο 32χρονος Ισπανός δεν άφησε στην αρχή πολλά περιθώρια και πήρε το πρώτο σετ με 6-2 μέσα σε 35 λεπτά.



Όμως στο δεύτερο σετ ο Τσιτσιπάς «κοίταξε στα μάτια» τον Ναδάλ και θύμισε τον άσο των προηγούμενων αγώνων. Κράτησε το σερβίς του και στο 5-4 έσπασε το σερβίς του αντιπάλου του και έκανε το 5-5. Στη συνέχεια «σέρβιρε», πήρε το γκέιμ και βρέθηκε για πρώτη φορά μπροστά με 6-5. Ο Ναδάλ, αν και κινδύνεψε, κατάφερε να ισοφαρίσει και το σετ πήγε στο τάι-μπρέικ, όπου μετά από εκπληκτικές στιγμές και από τους δύο τενίστες, ο Ναδάλ νίκησε με 7-6(4) μέσα σε 1 ώρα και 8 λεπτά κι έτσι κατέκτησε για 4η φορά στην καριέρα του το τρόπαιο του Rogers Cup.

Το χειροκρότημα στο τέλος αντάμειψε την προσπάθεια του Τσιτσιπά.

Αξίζει να σημειωθεί πως τον περασμένο Απρίλιο, στον πρώτο τελικό της καριέρας σε μια ATP διοργάνωση, ο Τσιτσιπάς βρέθηκε πάλι απέναντι στον Ράφαελ Ναδάλ. Ήταν στο όπεν της Βαρκελώνης κι έχασε από τον πολυνίκη του συγκεκριμένου τουρνουά με 2-0 σετ. Και εκεί, για να φτάσει στον τελικό, είχε αποκλείσει τρεις τενίστες του «top-20».

Θυμίζουμε πως στην εκπληκτική διαδρομή του ως τον τελικό του Rogers Cup ο Έλληνας πρωταθλητής απέκλεισε πέντε τενίστες που βρίσκονται πιο πάνω από αυτόν στην παγκόσμια κατάταξη, οι τέσσερις μάλιστα στο «top-10». Στον α’ γύρο νίκησε με 6-3, 7-6(3) τον Βόσνιο Νταμίρ Τζουμχούν, νο 24, στον β’ γύρο με 6-3, 7-6(6) τον Αυστριακό Ντόμινικ Τιμ, νο 8, στον γ’ γύρο με 6-3, 6-7(5), 6-3 τον Σέρβο Νόβακ Τζόκοβιτς, κάτοχο 13 τίτλων Grand Slam και 69 τίτλων συνολικά, νο 1 στον κόσμο για μεγάλο διάστημα και νο 10 τώρα, στα προημιτελικά με σπουδαία ανατροπή 3-6, 7-6(11), 6-4 τον Γερμανό Αλεξάντερ Ζβέρεφ, νο 3 στον κόσμο και περσινό νικητή της διοργάνωσης και στα ημιτελικά πάλι με ανατροπή 6-7, 6-4, 7-6 τον Νοτιοαφριακνό Κέβιν Άντερσον, νο 6 στον κόσμο.

Τον Στέφανο Τσιτσιπά περίμενε και μια έκπληξη πριν από τον αγώνα. Όταν βγήκε στο γήπεδο για προπόνηση, οι φίλαθλοι τον υποδέχθηκαν τραγουδώντας το «Happy Birthday».

