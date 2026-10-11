Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του ντέρμπι των αιωνίων

Με πλούσιo θέαμα και αρκετά γκολ επέστρεψε η αγωνιστική δράση της Superleague έπειτα από τη διακοπή τριών εβδομάδων για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων, με τους αγώνες να συνεχίζονται την Κυριακή και να ολοκληρώνονται την Δευτέρα.

Φυσικά, η αναμέτρηση που παρουσιάζει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην 6η αγωνιστική του Ελληνικού πρωταθλήματος είναι το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, με τη σέντρα να είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Κυριακής (11/10) στις 21:00 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Θα μεταδοθεί ζωντανά από το Magenta Sport 1 League.