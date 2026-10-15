ΔΕΑΒ: Σε απολογία Ολυμπιακός και Αλγκουαθίλ - Για παρότρυνση βίας κατηγορείται ο Ισπανός

Η ακρόαση της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ έχει οριστεί για τις 20 Οκτωβρίου

Newsroom

ΔΕΑΒ: Σε απολογία Ολυμπιακός και Αλγκουαθίλ - Για παρότρυνση βίας κατηγορείται ο Ισπανός
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο προπονητής Ιμανόλ Αλγκουαθίλ κλήθηκαν σε απολογία από τη ΔΕΑΒ για παρότρυνση βίας και ρατσιστική συμπεριφορά σε αγώνα της Super League στις 11 Οκτωβρίου 2026.
  • Οι κατηγορίες αφορούν την ανάρτηση κορεό και πανό με σεξιστικό και ομοφοβικό περιεχόμενο που παρέμεινε στο γήπεδο παρά απόφαση εισαγγελέα.
  • Ο Αλγκουαθίλ κατηγορείται για επανειλημμένη ανάρτηση στο Instagram εικόνας με το επίμαχο κορεό, που θεωρείται παρότρυνση σε πρόκληση επεισοδίων.
  • Η ακρόαση της ΠΑΕ Ολυμπιακός και του προπονητή έχει οριστεί για τις 20 Οκτωβρίου 2026 από τη ΔΕΑΒ.
  • Η υπόθεση διέπεται από το άρθρο 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.
Snapshot powered by AI

Σε ακρόαση από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ) κλήθηκαν η ΠΑΕ Ολυμπιακός και ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, με αφορμή το επίμαχο κορεό και το πανό που αναρτήθηκαν στις εξέδρες, καθώς και τη σχετική ανάρτηση του Ισπανού προπονητή στο Instagram.

Η ακρόαση της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ έχει οριστεί για τις 20 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την κλήση, οι κατηγορίες αφορούν, μεταξύ άλλων, παρότρυνση σε πρόκληση επεισοδίων και συμπεριφορά με ρατσιστικό περιεχόμενο, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και το ομοφοβικό πανό που παρέμεινε αναρτημένο, παρά την απόφαση του εισαγγελέα για την απομάκρυνσή του.

Παράλληλα, σε απολογία κλήθηκε και ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ για τη δημοσίευσή του στο Instagram σχετικά με το συγκεκριμένο κορεό. Ο Ισπανός τεχνικός είχε αναρτήσει το σχετικό περιεχόμενο, στη συνέχεια το απέσυρε και ακολούθως το δημοσίευσε εκ νέου.

Η υπόθεση αφορά καταγγελίες για περιεχόμενο ρατσιστικού και σεξιστικού χαρακτήρα, καθώς και για παρότρυνση σε βία.

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

«2. Καλεί σε ακρόαση, στις 20/10/2026, την ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ αναφορικά με

α) φερόμενη περίπτωση παρότρυνσης σε πρόκληση επεισοδίων,

β) φερόμενη ρατσιστική συμπεριφορά που σχετίζεται με τον αθλητισμό, εντός αθλητικής εγκατάστασης, πράξεις πού φέρονται ότι έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ, στις 11/10/2026, στο γήπεδο «Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ», για το πρωτάθλημα της Super League, περιόδου 2026/2027, με την ανάρτηση από φιλάθλους της

i) κορεό, που απεικόνιζε βίαιο στιγμιότυπο από παλαιότερο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων, στο οποίο εμφαίνεται αθλητής του Ολυμπιακού να έχει εγκλωβίσει στο έδαφος, ανάμεσα στα πόδια του, αθλητή του Παναθηναϊκού, καθώς και ένα πανό σε κοντινή από το κορεό απόσταση, που ανέγραφε «Βάλτε μυαλό στην πράσινη πουτάνα»,

β) με την ανάρτηση ετέρου πανό που ανέγραφε «ΜΑ ΚΑΤΑ ΒΑΘΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ GAY» (τη λέξη GAY με πράσινο χρώμα), το οποίο φέρεται να χρησιμοποιεί τον σεξουαλικό προσανατολισμό, ως μέσον χλευασμού.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025.

3. Καλεί σε ακρόαση, στις 20/10/2026, τoν Προπονητή της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ALGUACIL BARRENECHEA JOCEBA IMANOL, αναφορικά με φερόμενη περίπτωση παρότρυνσης σε πρόκληση επεισοδίων, που φέρεται ότι έλαβε από αυτόν χώρα λίγο μετά τη λήξη του αγώνα ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ – ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΟ, στις 11/10/2026, στο γήπεδο «Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ», για το πρωτάθλημα της Super League, περιόδου 2026/2027, με επανειλημμένη ανάρτηση στα social media (Instagram) φωτογραφίας με το κορεό που είχαν αναρτήσει, κατά τα προεκτεθέντα, οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στον αγώνα, που φέρεται να παροτρύνει σε πρόκληση επεισοδίων σε βάρος των φιλάθλων των φιλοξενουμένων, καθ’ όσον η φωτογραφία αυτή φαίνεται να υποδηλώνει σαφώς την άσκηση βίας κατ’ αυτών.

Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν. 5224/2025».

Με πληροφορίες από onsports.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:22ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Πρώην υπαξιωματικός καταδικάστηκε για κλοπή 300.000 λίτρων πετρελαίου από αγωγό του Ελληνικού Στρατού

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Δραματική διάσωση στη Κωνσταντινούπολη: Περαστικοί έσωσαν την τελευταία στιγμή γυναίκα που παρασύσθηκε από τα νερά

18:12LIFESTYLE

Παρέλαση ηθοποιών από τον ΣΚΑΪ – Τα γκεστ που θα συζητηθούν

18:11ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κίνα: Ρομπότ εκπαιδεύονται για να καταστέλλουν τις ταραχές με γκλομπ και ασπίδες - Βίντεο

18:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Η αποθέωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον Κέντρικ Ναν!

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Με τροφική δηλητηρίαση στα επείγοντα 13 άτομα μετά από brunch - Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Ανατροπή από Τραμπ για τη δημόσια εκτέλεση του μακελάρη του Φορτ Χουντ: Ακυρώνει το livestream για το εκτελεστικό απόσπασμα

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Νέο ατύχημα με δύο τραυματίες στη Motor Oil

17:45ΚΟΣΜΟΣ

«Fu...k you US Navy!» - «Αλλάξτε πορεία, γυρίστε στο Μπαντάρ Αμπάς, αλλιώς θα κάνουμε χρήση πυρός»

17:41ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: «Στοπ» στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας για χρέη στο Δημόσιο - Τι αλλάζει

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Η στιγμή που τα ΕΚΑΜ εισβάλλουν στο «άνδρο» συμμορίας - Πώς ξάφριζαν σπίτια, έκοβαν καταλύτες και παρίσταναν τη ΔΕΗ αποκομίζοντας 380.000 ευρώ

17:38ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΔΕΑΒ: Σε απολογία Ολυμπιακός και Αλγκουαθίλ - Για παρότρυνση βίας κατηγορείται ο Ισπανός

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστική μαρτυρία φίλου του στρατιωτικού γιατρού από το Περιστέρι: Είχε παραισθήσεις ενώ οδηγούσε από την ατροπίνη που έριχνε στα τρόφιμα η πρώην του

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Μαύρισε η μπανάνα στο ψυγείο; Πότε τρώγεται χωρίς πρόβλημα και πότε πρέπει να πεταχτεί

17:23ANNOUNCEMENTS

Ο Ελληνοκύπριος Αντιπρόεδρος της NVIDIA εμπνέει τους επιχειρηματίες του Allwyn Forward

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Οργή Πλακιά για Βελόπουλο: «Την άλλη φορά που θα μιλάτε για οστά και θα δείχνετε φωτογραφίες να είστε προσεκτικός»

17:19ΚΟΣΜΟΣ

Ανατολίτικο παζάρι για τα F-35 στην Άγκυρα - Τουρκικό υπουργείο Άμυνας: Συνεχίζονται οι επαφές για την παράδοση 6 αεροσκαφών

17:18ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται νέα κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο, με μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, χιόνια και βροχές – Πού χτυπήσουν τα έντονα φαινόμενα

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Η «Μαρικάρμεν» της Ιταλίας: 94χρονη κινδυνεύει να χάσει το σπίτι όπου ζει 60 χρόνια - Από τα 450 στα 1200 το ενοίκιο

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Φυσικές Καταστροφές: Ετοιμάζεται αυτοματοποιημένο σύστημα αποζημιώσεων – Προειδοποιεί το Εθνικό Αστεροσκοπείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:35LIFESTYLE

Η ανακοίνωση του ANT1 για τη Φαίη Σκορδά

17:18ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται νέα κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο, με μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, χιόνια και βροχές – Πού χτυπήσουν τα έντονα φαινόμενα

06:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή στον φετινό χειμώνα - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα και ο ρόλος του El Nino

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολικό ψύχος από τη Ρωσία σε λίγες ώρες στην Ελλάδα - Εντυπωσιακή πρόγνωση του ECMWF

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Με τροφική δηλητηρίαση στα επείγοντα 13 άτομα μετά από brunch - Συνελήφθη ο υπεύθυνος του καταστήματος

17:45ΚΟΣΜΟΣ

«Fu...k you US Navy!» - «Αλλάξτε πορεία, γυρίστε στο Μπαντάρ Αμπάς, αλλιώς θα κάνουμε χρήση πυρός»

16:33ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν ομολόγησε κανείς το παραμικρό»: Οργή του Αρχιεπισκόπου τέως Σινά για φήμες ότι δήθεν αναγνώρισε ιδιοκτησία της Αιγύπτου στην Μονή Αγίας Αικατερίνης

16:22LIFESTYLE

Μπέτυ Βαλάση - Τίτος Βανδής: Ο μεγάλος έρωτας που άρχισε από μία επιστολή και έγινε σχέση ζωής - Ο θαυμασμός, η κοινή πορεία και η φωτογραφία που δεν έφυγε ποτέ πάνω από το κρεβάτι

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Ποιος τόνος σε κονσέρβα περιέχει λιγότερο υδράργυρο; Τι να προσέξετε στην ετικέτα

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Aστυνομικοί διαδηλώνουν για τα δικαιώματά τους: «Δεν μπορούμε να βγάλουμε τον μήνα –Ζούμε με €1.000»

17:50ΕΛΛΑΔΑ

Νέο ατύχημα με δύο τραυματίες στη Motor Oil

17:31ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστική μαρτυρία φίλου του στρατιωτικού γιατρού από το Περιστέρι: Είχε παραισθήσεις ενώ οδηγούσε από την ατροπίνη που έριχνε στα τρόφιμα η πρώην του

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Οργή Πλακιά για Βελόπουλο: «Την άλλη φορά που θα μιλάτε για οστά και θα δείχνετε φωτογραφίες να είστε προσεκτικός»

14:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Alco: Στο 23,8% η ΝΔ, πρώτη σε οκτακομματική Βουλή - Δεν εμπιστεύονται τους «γιατρούς των social» οι πολίτες, μετά την υπόθεση Μαζωνάκη

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση πεζής στη Λεωφόρο Κηφισίας - Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Η στιγμή που τα ΕΚΑΜ εισβάλλουν στο «άνδρο» συμμορίας - Πώς ξάφριζαν σπίτια, έκοβαν καταλύτες και παρίσταναν τη ΔΕΗ αποκομίζοντας 380.000 ευρώ

17:41ΕΛΛΑΔΑ

ΣτΕ: «Στοπ» στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας για χρέη στο Δημόσιο - Τι αλλάζει

12:07WHAT THE FACT

Η τεχνητή νοημοσύνη προβλέπει πότε θα ξεσπάσει ο Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και η ημερομηνία είναι κοντά

14:00LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Μπέτυ Βαλάση - Ήταν η θρυλική «Λωξάντρα»

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Θα βρει πλούσιο Ευρωπαίο να παντρευτεί ή θα γυρίσει στη Φλόριντα» - New York Post και Page Six «αναζητούν» το μέλλον της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ