Υπόκλιση Ιτούδη: «Σεβασμός, στον Ένα και Μοναδικό, Κύριο Παύλο Γιαννακόπουλο!»
Η ανάρτηση του Δημήτρη Ιτούδη για τον Παύλο Γιαννακόπουλο
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- Η Χάποελ Τελ Αβίβ νίκησε τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center Athens.
- Ο προπονητής της Χάποελ Τελ Αβίβ, Δημήτρης Ιτούδης, έχει μακρά θητεία στον Παναθηναϊκό.
- Ο Ιτούδης απέτισε φόρο τιμής στον Παύλο Γιαννακόπουλο με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
- Στην ανάρτησή του, ο Ιτούδης εξέφρασε σεβασμό προς τον Παύλο Γιαννακόπουλο, αναφερόμενος σε αυτόν ως «Ένα και Μοναδικό».
Η Χάποελ Τελ Αβίβ πήρε μεγάλη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center Athens και ο προπονητής της Ισραηλινής ομάδας, με μακρά θητεία στο «Τριφύλλι» απέτισε φόρο τιμής στον σπουδαίο Παύλο Γιαννακόπουλο.
Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δημήτρης Ιτούδης ανέβασε μια φωτογραφία από το γήπεδο του Παναθηναϊκού στην οποία υπάρχει φωτογραφία του Πατριάρχη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με τον Έλληνα προπονητή να γράφει:
“Respect to The One and Only!
Σεβασμός, στον Ένα και Μοναδικό, Κύριο Παύλο Γιαννακόπουλο”.
Πηγή: onsports.gr
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