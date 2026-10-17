Υπόκλιση Ιτούδη: «Σεβασμός, στον Ένα και Μοναδικό, Κύριο Παύλο Γιαννακόπουλο!»

Snapshot Η Χάποελ Τελ Αβίβ νίκησε τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center Athens.

Ο προπονητής της Χάποελ Τελ Αβίβ, Δημήτρης Ιτούδης, έχει μακρά θητεία στον Παναθηναϊκό.

Ο Ιτούδης απέτισε φόρο τιμής στον Παύλο Γιαννακόπουλο με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ανάρτησή του, ο Ιτούδης εξέφρασε σεβασμό προς τον Παύλο Γιαννακόπουλο, αναφερόμενος σε αυτόν ως «Ένα και Μοναδικό». Snapshot powered by AI

Η Χάποελ Τελ Αβίβ πήρε μεγάλη νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center Athens και ο προπονητής της Ισραηλινής ομάδας, με μακρά θητεία στο «Τριφύλλι» απέτισε φόρο τιμής στον σπουδαίο Παύλο Γιαννακόπουλο.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δημήτρης Ιτούδης ανέβασε μια φωτογραφία από το γήπεδο του Παναθηναϊκού στην οποία υπάρχει φωτογραφία του Πατριάρχη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με τον Έλληνα προπονητή να γράφει:

“Respect to The One and Only!

Σεβασμός, στον Ένα και Μοναδικό, Κύριο Παύλο Γιαννακόπουλο”.

https://www.instagram.com/p/DelqLJNRZ45/

Πηγή: onsports.gr

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