Παναθηναϊκός - Χάποελ: Στο T-Center με Γιανάι ο Γιαννακόπουλος - Αποθεώθηκε από τον κόσμο

Snapshot Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στο Telekom Center Athens περίπου δύο ώρες πριν από το τζάμπολ του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού συναντήθηκε με τον ιδιοκτήτη της Χάποελ, Όφερ Γιανάι, στο platinum lounge του γηπέδου.

Ο κόσμος αποθέωσε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο χειροκροτώντας τον τόσο στις εξέδρες όσο και με συνθήματα από τη Θύρα 13.

Ο Παναθηναϊκός επιδιώκει να φτάσει το 6 στα 6 στις νίκες του στη EuroLeague με την αναμέτρηση αυτή. Snapshot powered by AI

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρίσκεται στο Telekom Center Athens και αναμένεται να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του «τριφυλλιού» απέναντι στην Χάποελ Τελ Αβίβ (21:15).

Ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού αφίχθη περίπου δύο ώρες πριν από το τζάμπολ και κατευθύνθηκε προς το platinum lounge του γηπέδου, προκειμένου να συναντήσει τον ιδιοκτήτη της Χάποελ, Όφερ Γιανάι.

Μάλιστα, ο κόσμος που βρισκόταν στις εξέδρες χειροκρότησε και αποθέωσε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Λίγο αργότερα, οι δύο άνδρες βγήκαν από το lounge, με τον διοικητικό ηγέτη του Παναθηναϊκού να γνωρίζει ακόμα μεγαλύτερη αποθέωση με σύνθημα από τη Θύρα 13.

https://www.instagram.com/reel/DekCVpuOO35/

Θυμίζουμε, πως οι «πράσινοι» υποδέχονται την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη με στόχο να κάνουν το 6 στα 6 στην EuroLeague.

Πηγή: onsports.gr

Διαβάστε επίσης