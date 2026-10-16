Παναθηναϊκός - Χάποελ: Στο T-Center με Γιανάι ο Γιαννακόπουλος - Αποθεώθηκε από τον κόσμο

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στο Telekom Center Athens περίπου δύο ώρες πριν από το τζάμπολ με την Χάποελ Τελ Αβίβ

Newsroom

Παναθηναϊκός - Χάποελ: Στο T-Center με Γιανάι ο Γιαννακόπουλος - Αποθεώθηκε από τον κόσμο
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στο Telekom Center Athens περίπου δύο ώρες πριν από το τζάμπολ του Παναθηναϊκού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.
  • Ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού συναντήθηκε με τον ιδιοκτήτη της Χάποελ, Όφερ Γιανάι, στο platinum lounge του γηπέδου.
  • Ο κόσμος αποθέωσε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο χειροκροτώντας τον τόσο στις εξέδρες όσο και με συνθήματα από τη Θύρα 13.
  • Ο Παναθηναϊκός επιδιώκει να φτάσει το 6 στα 6 στις νίκες του στη EuroLeague με την αναμέτρηση αυτή.
Snapshot powered by AI

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρίσκεται στο Telekom Center Athens και αναμένεται να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του «τριφυλλιού» απέναντι στην Χάποελ Τελ Αβίβ (21:15).

Ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού αφίχθη περίπου δύο ώρες πριν από το τζάμπολ και κατευθύνθηκε προς το platinum lounge του γηπέδου, προκειμένου να συναντήσει τον ιδιοκτήτη της Χάποελ, Όφερ Γιανάι.

Μάλιστα, ο κόσμος που βρισκόταν στις εξέδρες χειροκρότησε και αποθέωσε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Λίγο αργότερα, οι δύο άνδρες βγήκαν από το lounge, με τον διοικητικό ηγέτη του Παναθηναϊκού να γνωρίζει ακόμα μεγαλύτερη αποθέωση με σύνθημα από τη Θύρα 13.

https://www.instagram.com/reel/DekCVpuOO35/

Θυμίζουμε, πως οι «πράσινοι» υποδέχονται την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη με στόχο να κάνουν το 6 στα 6 στην EuroLeague.

Πηγή: onsports.gr

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιφεριακή Οδό - Πού θα διακοπεί η κυκλοφορία

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Στρατηγικά βομβαρδιστικά πραγματοποίησαν πτήση πάνω από τη Βαλτική - Βίντεο

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Φορτηγό πλοίο μπλόκαρε το λιμάνι της Καμείρου Σκάλας - Δεν μπορεί να προσεγγίσει επιβατηγό με 120 επιβάτες

21:20ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 16/10/26: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν σήμερα 10 εκατ. ευρώ

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Χιονόπτωση στο Ανήλιο - Στα λευκά «ντύθηκε» το Χιονοδρομικό Κέντρο

21:13ΚΟΣΜΟΣ

Απειλή για τον Τραμπ στην Αλάσκα; Viral βίντεο με την αντίδραση των πρακτόρων των Μυστικών Υπηρεσιών

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Τριμελές κλιμάκιο μηχανικών ξεκινά νέες αυτοψίες στα κτήρια που έχουν υποστεί ζημιές

20:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η εξέλιξη μέχρι το τέλος του μήνα - Πώς θα κάνουμε παρέλαση την 28η Οκτωβρίου με βάση τα μοντέλα GFS και ECMWF

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Φωτογράφος της Washington Post ξυλοκοπήθηκε στη Δυτική Όχθη κατά τη συγκομιδή της ελιάς

20:35ΚΟΣΜΟΣ

99χρονη δέθηκε στα φτερά ενός αεροπλάνου και έσπασε κάθε ρεκόρ: Τι είναι το wingwalking;

20:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός - Χάποελ: Στο T-Center με Γιανάι ο Γιαννακόπουλος - Αποθεώθηκε από τον κόσμο

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: «Τέλος» η Κέιτι Ζακαράια από τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Τραμπ

20:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληθωρισμός: Αύξηση στο 3,8% στην Ευρωζώνη - Στο 5,1% διαμορφώθηκε στην Ελλάδα

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Ξεκόλλησε η πόρτα αεροσκάφους σε ύψος 3.500 ποδιών

20:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου στο Ηράκλειο: Πριν από το τέλος του 2026 οι σεισμικές έρευνες νότια της Κρήτης

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Τέταρτη μέρα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και βίαιων συγκρούσεων με την αστυνομία – Περισσότερες από 400 συλλήψεις και εκατοντάδες τραυματίες

19:55ΕΥ ΖΗΝ

Κακώς τρώμε ολοένα και λιγότερο από αυτόν τον αποξηραμένο καρπό: Σώζει οστά και έντερο

19:52ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στον ημιμαραθώνιο της Σεούλ: 25χρονη influencer καταρρέει και πεθαίνει 800 μέτρα πριν τον τερματισμό

19:51ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τροχαίο με ανατροπή οχήματος

19:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Δεν θα τινάξουμε την μπάνκα στον αέρα ενόψει εκλογών»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

20:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η εξέλιξη μέχρι το τέλος του μήνα - Πώς θα κάνουμε παρέλαση την 28η Οκτωβρίου με βάση τα μοντέλα GFS και ECMWF

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Το έντονο πάθος στο αυτοκίνητο κατέληξε σε θανατηφόρο τροχαίο: Την εγκατέλειψε γυμνή στα συντρίμμια

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Περισσότεροι από 77.000 μαθητές κατέρριψαν το πανελλήνιο ρεκόρ ταυτόχρονης ΚΑΡΠΑ

16:04ΚΟΣΜΟΣ

«Με απέλυσαν επειδή κοιμήθηκα στη σάουνα, τώρα ζητώ αποζημίωση ύψους 76 εκατομμυρίων λιρών»

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: «Τέλος» η Κέιτι Ζακαράια από τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Τραμπ

19:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος για Γιώργο Βαρδινογιάννη: «”Καπετάνιε” καλό ταξίδι, δε σε ξεχνάμε ποτέ»

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Όλα έγιναν λευκά στη Νέα Ζίχνη από ισχυρή χαλαζόπτωση

14:35ΚΟΣΜΟΣ

«Η Κίμπερλι μιλούσε για το σεξ με τρόπο που έκανε τη Σαμάνθα από το "Sex and the City" να μοιάζει με την... Γκρέτα Τούνμπεργκ»: Δημοσιογράφος στο Fox News αποκαλύπτει για την Γκίλφοϊλ

18:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε όχημα που βρισκόταν σε γκαράζ πλοίου

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Με 151,83 χλμ/ώρα πάνω σε skateboard: Κατέρριψε το ρεκόρ Γκίνες - Βίντεο

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Διαψεύδει κατηγορηματικά τις καταγγελίες χρηματισμού ο οφθαλμίατρος - Η δήλωση των δικηγόρων

17:29ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Μια τρύπα στα σύννεφα - Πώς εξηγείται το φαινόμενο Fallstreak Hole

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν στέλνει «μαύρους Ρώσους» στη Βαλτική - Εισβάλλουν σε έδαφος του ΝΑΤΟ

17:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βίντεο: Η γραβάτα του Μητσοτάκη που… έκανε εντύπωση στον Αντόνιο Κόστα

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Ξεκόλλησε η πόρτα αεροσκάφους σε ύψος 3.500 ποδιών

21:20ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 16/10/26: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν σήμερα 10 εκατ. ευρώ

11:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: 24ωρο κύμα κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

19:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Δεν θα τινάξουμε την μπάνκα στον αέρα ενόψει εκλογών»

20:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός - Χάποελ: Στο T-Center με Γιανάι ο Γιαννακόπουλος - Αποθεώθηκε από τον κόσμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ