EuroLeague: Εντός με Χάποελ ο Παναθηναϊκός AKTOR, στη Βαρκελώνη ο Ολυμπιακός

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR - ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ

Η 6η αγωνιστική της EuroLeague, βρίσκει τον Παναθηναϊκό AKTOR ξανά στο Telekom Center Athens. Έτοιμο να δώσει ακόμη μια… μπασκετική παράσταση μπροστά στο κοινό του. Με την αγωνιστική του υποχρέωση να είναι ιδιαίτερα δύσκολη πάντως, απέναντι στην Χάποελ Τελ Αβίβ.

Το «τριφύλλι» προέρχεται απ’ το «διπλό» στο Βελιγράδι πριν τρεις μέρες, με το 72-55 κόντρα στην Παρτίζαν. Είναι στην κορυφή με 5 νίκες σε ισάριθμα ματς και ψάχνει την 6η του επικράτηση, για να ολοκληρώσει τη «διαβολοβδομάδα» ιδανικά.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξέρει καλά πως το έργο της ομάδας του δεν θα είναι εύκολο. Όπως τόνισε και στη συνέντευξη που παραχώρησε μία μέρα πριν το ματς, πρέπει οι «πράσινοι» να παραμείνουν ισχυροί στην άμυνα και να βελτιωθούν στην επίθεση. Γιατί η ομάδα του Τελ Αβίβ έχει εξαιρετικούς παίκτες, με μεγάλη ικανότητα ειδικά επιθετικά.

Τα προβλήματα όπως σε κάθε ματς, δεν λείπουν. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος είναι εκτός, λόγω της διάτασης που διαπιστώθηκε πως τον ταλαιπωρεί. Εκτός και οι Κώστας Σλούκας, Κέντρικ Ναν, όπως είπε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Το ερωτηματικό είναι ο Ίζακ Μπόνγκα. Ο Γερμανός φόργουορντ που δεν αγωνίστηκε στο Βελιγράδι, αλλά ούτε και με τον Προμηθέα για το πρωτάθλημα, αν δεν έχει ενοχλήσεις στον καρπό θα τεθεί στη διάθεση του προπονητή.

Το Telekom Center Athens θα έχει ξανά τον ενθουσιασμό των φιλάθλων του Παναθηναϊκού, οι οποίοι θα βρεθούν στο πλευρό της ομάδας τους, για να την ωθήσουν σε μια ακόμη επικράτηση. Κόντρα στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, η οποία έχει ρεκόρ 3-2 και προέρχεται από τον… περίπατο (100-82) με την Μπεσίκτας.

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 21:15, με το ματς να μεταδίδεται τηλεοπτικά από το Novasports 4.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Στη Βαρκελώνη δοκιμάζεται ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν τη Μπαρτσελόνα στο «Palau Blaugrana», θέλοντας να δώσει συνέχεια στο νικηφόρο σερί του μετά την ιστορική ανατροπή στη «Roig Arena» επί της Βαλένθια.

Οι Πειραιώτες ισοφάρισαν το μεγαλύτερο... comeback στην ιστορία της EuroLeague επιστρέφοντας από το -28 κόντρα στη Βαλένθια και πλέον στρέφουν το ενδιαφέρον τους στη μάχη με τη Μπαρτσελόνα, με στόχο ένα ακόμη σπουδαίο «διπλό» επί ισπανικού εδάφους που θα τους διατηρήσει στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Στο στρατόπεδο του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν υπολογίζει στον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος τέθηκε εκτός αποστολής λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, με τον Έλληνα τεχνικό να υπολογίζει κανονικά στους υπόλοιπους 15 παίκτες του ρόστερ.

Από την άλλη πλευρά, η Μπαρτσελόνα του Αλεξάντερ Σέκουλιτς προέρχεται από τη δραματική νίκη στο φινάλε επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ, βελτιώνοντας το ρεκόρ της στο 3-2. Οι Καταλανοί δεν αντιμετωπίζουν άλλα αγωνιστικά προβλήματα, πέραν των γνωστών απουσιών των μακροχρόνια τραυματιών Γιοάν Μακουντού και Τζάστιν Μινάγια.

Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο στις 21:30 ώρα Ελλάδας και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του Nova Sports Prime.

Το σημερινό πρόγραμμα της EuroLeague

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας – Αναντόλου Έφες

20:00 Μπεσίκτας – Μπάγερν Μονάχου

21:00 Ερυθρός Αστέρας – Παρί

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια

21:30 Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός