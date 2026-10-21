Οι… απορίες του Δ. Γιαννακόπουλου: «Τώρα που γίνονται αυτά, δεν θα φύγετε να πάτε στην Α2;»

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέφρασε την απορία του για την απουσία αντίδρασης από τον αιώνιο αντίπαλο

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Οι… απορίες του Δ. Γιαννακόπουλου: «Τώρα που γίνονται αυτά, δεν θα φύγετε να πάτε στην Α2;»
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξέφρασε απορίες για την απουσία αντίδρασης της ΚΑΕ Ολυμπιακός στο μεγαλύτερο σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ.
  • Υπενθύμισε ότι ο Ολυμπιακός είχε αποχωρήσει στην Α2 χωρίς καταγγελίες ή εισαγγελικές παρεμβάσεις.
  • Ζήτησε από τον Ολυμπιακό να αντιδράσει τώρα που αποκαλύπτονται σκάνδαλα στον χώρο του μπάσκετ.
  • Αναφέρθηκε στην ανάγκη ελέγχου των αποτυπωμάτων που σχετίζονται με το σκάνδαλο.
  • Τόνισε ότι η αντίσταση στην αδικία αποτελεί καθήκον όταν αυτή γίνεται νόμος.
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Το μπάσκετ συνταράσσεται από το μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων των εποχών στον ελληνικό αθλητισμό. Και εν μέσω όλων αυτών, από την ΚΑΕ Ολυμπιακός μέχρι το βράδυ της Τετάρτης (21/10) δεν έχει προκύψει καμία αντίδραση.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξέφρασε εύλογες απορίες μέσω Instagram, αναφορικά με τη συγκεκριμένη στάση. Τονίζοντας, μάλιστα, πως χωρίς να υπάρχει κανένα σκάνδαλο, οι «ερυθρόλευκοι» έριξαν την ομάδα τους στην Α2. Τώρα που γίνονται όλα αυτά, τι ακριβώς θα κάνουν;

Χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Πρώτα σε χλευάζουν, σε καταγγέλλουν, σε τιμωρούν, σε βρίζουν, σε λοιδορούν. Και μετά εξαφανίζονται.

Λοιπόν, επειδή είμαι αυτός ο οποίος έχει υποστεί τα περισσότερα μιλώντας και αντιδρώντας στην αδικία... Γιατί όταν η αδικία γίνεται νόμος, η αντίσταση γίνεται καθήκον. Εγώ λοιπόν είμαι αυτός που έχει πληρώσει εκατομμύρια, χρόνο. Τα ξαναείπαμε.

Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Χωρίς να υπάρχουν καταγγελίες, χωρίς να υπάρχουν εισαγγελείς, σηκωθήκατε και φύγατε και πήγατε στην Α2 για να καθαρίσετε τη βρωμιά του μπάσκετ.

Τώρα λοιπόν που γίνονται αυτά, δεν σας ενδιαφέρει να καθαρίσει το μπάσκετ; Δεν θα φύγετε να πάτε στην Α2; Δεν θα βγάλετε καταγγελίες; Δεν θα βγείτε να κάνετε συνεντεύξεις για το πόσο βρώμικο είναι το ελληνικό μπάσκετ; Είναι όλα καλά τώρα;

Δεν θα ζητήσετε να ελεγχθούν στα 820 χιλιάρικα τα δαχτυλικά αποτυπώματα; Μην το ζητήσετε, γίνεται πάντως».

Με πληροφορίες από onsports.gr

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